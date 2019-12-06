Ceren Özdemir'in katil zanlısı yargılanmaya başladı

Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'in evinin önünde öldürülmesiyle ilgili davada, katil zanlısının yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Özgür Arduç güvenlik gerekçesiyle görüntülü haberleşme sistemi SEGBİS üzerinden katılıyor.

Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan katil zanlısı Arduç, canavarca hisle adam öldürmekle suçlanıyor. Savcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianamede Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memurunu öldürmeye teşebbüsten üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Kadın dayanışma örgütlerinin de destek verdiği davada, Ceren Özdemir'in ailesini temsil etmek için çok sayıda avukat başvurdu.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir 3 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada arkasından yaklaşan saldırgan tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanmıştı.

Cinayetten kısa süre önce cezaevinden firar ettiği belirlenen katil zanlısı, olayın ertesi günü polis tarafından yakalanmıştı.

DW,DHA/GY,GA

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