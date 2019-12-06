 Ceren Özdemir′in katil zanlısı yargılanmaya başladı | TÜRKİYE | DW | 23.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ceren Özdemir'in katil zanlısı yargılanmaya başladı

Ordu Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili davada katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanmasına başlandı. Duruşmayı çok sayıda avukat ve kadın örgütü temsilcisi takip ediyor.

Ceren Özdemir'in öldürülmesi Türkiye'deki kadın cinayetlerine yönelik toplumsal öfkeyi büyüttü.

Ceren Özdemir'in öldürülmesi Türkiye'deki kadın cinayetlerine yönelik toplumsal öfkeyi büyüttü.

Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'in evinin önünde öldürülmesiyle ilgili davada, katil zanlısının yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Özgür Arduç güvenlik gerekçesiyle görüntülü haberleşme sistemi SEGBİS üzerinden katılıyor.

Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan katil zanlısı Arduç, canavarca hisle adam öldürmekle suçlanıyor. Savcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianamede Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memurunu öldürmeye teşebbüsten üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Kadın dayanışma örgütlerinin de destek verdiği davada, Ceren Özdemir'in ailesini temsil etmek için çok sayıda avukat başvurdu.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir 3 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada arkasından yaklaşan saldırgan tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanmıştı.

Cinayetten kısa süre önce cezaevinden firar ettiği belirlenen katil zanlısı, olayın ertesi günü polis tarafından yakalanmıştı.

DW,DHA/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti. Ordu Valiliği cezaevinden kaçan zanlının 12 civarında suç kaydı bulunduğunu açıkladı. (04.12.2019)  

Ceren Özdemir cinayetine bakanlıktan idari soruşturma

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren zanlı Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması ve firar etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. (06.12.2019)  

Yorum: Kadınların nefesi ensenizde…

Son kadın cinayetleri yine büyük tepki yarattı. Peki, bu tepki bir işe yarıyor mu? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı: "Kadın cinayetleri münferit değil, sistematiktir. Terörle mücadeleden daha az önemli değildir." (05.12.2019)  

Benzer içerik

Türkei Justizminister Abdulhamit Gul

Ceren Özdemir cinayetine bakanlıktan idari soruşturma 06.12.2019

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren zanlı Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması ve firar etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Türkei Studentin Ceren Özdemir ermordet

Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti 04.12.2019

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti. Ordu Valiliği cezaevinden kaçan zanlının 12 civarında suç kaydı bulunduğunu açıkladı.

Türkei Demonstration Gewalt gegen Frauen

Yine kadın cinayetleri 19.12.2019

Mersin'de 6 çocuk annesi Emine D. evli olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edremit'te de 35 yaşındaki kadın birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından öldürüldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Erdoğan: Türkiye attığı adımlardan kesinlikle geri dönmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de attığı adımlar ve Libya ile vardığı mutabakattan geri dönmeyeceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  