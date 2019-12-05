 Ceren Özdemir cinayetine bakanlıktan idari soruşturma | TÜRKİYE | DW | 06.12.2019

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TÜRKİYE

Ceren Özdemir cinayetine bakanlıktan idari soruşturma

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren zanlı Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması ve firar etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması ve cezaevinden firar etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adli yönden tüm süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Tutuklamaya sevk edilmiştir, mahkemece tutuklanmıştır. Bu caninin en ağır cezayı almasını ve hak ettiği cezayı alacağına da inancımız tamdır. Yargı bu konuda hak ettiği cezayı verecektir" dedi.

Gül, bakanlığın idari yönden de soruşturma başlattığını belirterek "İdari soruşturma yapılmıştır. Açığa ayrılması, firarıyla ilgili tüm yönleri titizlikle soruşturulmaktadır. Bu konuda da mevzuata aykırı bir durum var mı ya da herhangi farklı bir ihmal ya da mevzuata aykırılık söz konusu, bu yönleriyle incelenmekte. Hem başsavcılığımız, hem bakanlığımız idari ve adli yönden tüm yönleriyle soruşturmaktadır" diye konuştu.

Açık ve kapalı cezaevleri uygulamasının yeni olmadığını, öteden beri Türkiye'de uygulandığını söyleyen Gül, bunlarla ilgili ihtiyaç olan tüm çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesi için her türlü öneri ve çalışma yapılacağını söyledi.

Öte yandan Ceren Özdemir'in bugün doğum günü olduğu ve mezarına çok sayıda kişinin ziyarete geldiği bildirildi.

Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür Arduç sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce "canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

DHA/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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