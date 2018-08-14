Cenova'daki köprü kazasında can kaybı artıyor

İtalya'nın kuzeyindeki liman kenti Cenova'da yerel saatle 11.30 civarında bir otoban köprüsü çöktü. Yaşanan olayla ilgili bilgi veren İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef yaklaşık 30 ölü var. Çok sayıda yaralının durumu da ciddi" dedi. Cenova Belediye Başkanı Marco Bucci ise can kaybının 25'ten fazla olduğunu, 11 kişinin de enkaz altından çıkarıldığını söyledi. Bucci, "Hâlen enkaz altında insanlar olduğunu tahmin ediyoruz" diye ekledi.

Devlet televizyonu RAI'ye konuşan itfaiye yetkilisi Amalia Tedeschi, çöken köprü nedeniyle 20 aracın zarar gördüğünü söyledi. Sky Italia televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, olay sırasında köprüde sekiz ya da dokuz araç gördüğünü ifade etmişti.

Yüksekliği yaklaşık 50 metre, uzunluğu ise 1,2 kilometre olan Morandi Köprüsü'nün altında nehir, tren yolu ve bazı yerleşim yerleri bulunuyor. İtalyan medyası, köprünün yaklaşık 200 metrelik bölümünün çöktüğünü bildirdi.

Temel güçlendirme çalışması yapılıyordu

Reuters haber ajansı, 1960'lı yıllarda inşa edilen köprüde 2016 senesinde yeniden yapılandırma çalışmaları yapıldığını belirtti. Otoyolu işleten şirket, köprü çöktüğü sırada, temel güçlendirme çalışması yapıldığını açıkladı.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "büyük bir trajedi gibi göründüğünü" belirtti. Olay yerine hareket eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de geceyi Cenova'da geçireceği açıklandı.

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Enkaz altında kalan başka insanlar da olabileceği düşüncesiyle sürdürülen kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katılıyor. İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, ordunun da çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

rtr,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe