 Cenevre′de mülteciler için adil dağılım çağrısı | DÜNYA | DW | 17.12.2019

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DÜNYA

Cenevre'de mülteciler için adil dağılım çağrısı

Cenevre’deki mülteci forumunda Almanya Dışişleri Bakanı Maas, en ağır yükü en yoksulların üstlendiğini vurgularken Cumhurbaşkanı Erdoğan zengin ülkelerin gülücük atmakla yetindiğini söyledi.

Erdoğan, Cenevre'deki forumun açılışına katıldı.

Erdoğan, Cenevre'deki forumun açılışına katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sığınmacı sorununda "en ağır yükü en yoksul ülkelerin üstlendiğini" söyledi.

En fazla sığınmacı alan 10 ülkeden dokuzunun düşük ya da orta gelirli ülkeler olduğunu belirten Maas, daha adaletli bir dağılım için çağrıda bulundu.

Toplam 193 BM üyesi ülkenin sadece yüzde 20'sinin sığınmacıları kabul etme konusunda istekli olduğunu söyleyen Maas, "Oysa Cenevre Mülteci Sözleşmesi hepimize hitap ediyor" diye ekledi.

Cenevre'deki foruma katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

Cenevre'deki foruma katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

Sığınmacılarla ilgili olarak daha fazla dayanışma gösterilmesi gerektiğini ifade eden Maas, sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerle işbirliğinin de artırılması için çağrıda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı, "Bu yükü daha fazla dağıtmak ve omuzlamak zorundayız" ifadesini kullandı. Maas, en büyük ikinci donör ve en fazla sığınmacı ağırlayan beşinci ülke olan Almanya'nın bu doğrultudaki katkısını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Alman bakan, "Sığınmacı krizi yok. Dünya genelindeki sığınmacı sayısı, tamamen daha farklı bir krizin belirtisi: Derin bir uluslararası işbirliği krizi" dedi.

Erdoğan: Sadece bize gülücük atıyorlar

İlk kez düzenlenen forumda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "mülteci meselesinin birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceğinin açık olduğunu" söyledi.

Erdoğan konuşmasında "Dünyanın devleri, parası en çok olanlar, sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok" dedi.

Erdoğan, "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Türkiye'nin uluslararası toplum adına dokuz yıldır tek başına taşıdığı bu sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor" diye konuştu.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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