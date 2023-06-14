  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaAvrupa

Cenazesi de İtalya'yı ikiye böldü

14 dakika önce

Son yolculuğuna uğurlanan eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi için düzenlenen devlet töreni ve ilan edilen ulusal yas, ülkede tartışmaya yol açtı.

https://p.dw.com/p/4SZpl
Italiens früherer Ministerpräsident Berlusconi gestorben
Fotoğraf: Claudia Greco/REUTERS

Hayatını kaybeden İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, çarşamba günü Milan Katedrali'nde düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Berlusconi'nin hayat arkadaşı, ailesi ve dostlarının yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni, kabine üyeleri ve milletvekilleri katıldı.

Italien Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi.Fotoğraf: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi yabancı ülke liderleri de törene katılanlar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de törende Türkiye'yi temsil ettiler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük bir bölümü, cenazeye büyükelçi düzeninde katıldı. Katedrale yaklaşık 2 bin 300 kişinin girmesine izin verildiği belirtiliyor.

Cenazesi de kutuplaştırdı

89 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi için düzenlenen devlet töreni ve ilan edilen ulusal yas, İtalyan siyasetinde olduğu kadar kamuoyunda da tartışmaya yol açtı. İtalyan siyasetine damgasını vurmuş ve çoğu zaman ülkede kutuplaşmaya yol açmış bir isim olan Silvio Berlusconi'nin sevenleri kadar sevmeyenleri de var.

Italiens früherer Ministerpräsident Berlusconi gestorben
Fotoğraf: Claudia Greco/REUTERS

Berlusconi karşıtları ve kimi siyasetçiler, devlet töreninin boyutunu ve özellikle törenin yapıldığı çarşamba gününün ulusal yas ilan edilmesini eleştirdi. Töreni protesto eden göstericiler de oldu.

İtalya'da çok istisnai hallerde ve ancak çok sayıda ölümün olduğu felaketler sonrasında ulusal yas ilan ediliyor. Ayrıca hükümetin üç gün boyunca çalışmalarına ara verme kararı ve parlamentodaki toplantı ve oylamaların da yaklaşık bir hafta süreyle iptal edilmesi de eleştiriliyor.

Italiens früherer Ministerpräsident Berlusconi gestorben
Fotoğraf: Gabriel Bouys/AFP

İtalya'nın eski bakanlarında Emma Bonino, La Republica gazetesine verdiği demeçte, "Ne kadar abartılı, tamamen yersiz" ifadelerini kullandı. La Stampa gazetesi de, "Halkı ikiye bölen yas" başlığını attı.

Buna karşın destekçileri ve eski koalisyon ortakları Berlusconi'nin İtalya'nın yakın tarihinin en önemli siyasetçisi olduğunu söyleyerek, cenazesi için atfedilen önemi değerli bulduklarını açıkladılar.

Cenazeden çok maçı andırdı

Bu arada Katedralin önündeki meydanda binlerce kişi kurulan dev ekranlardan töreni izledi.

Italiens früherer Ministerpräsident Berlusconi gestorben
Fotoğraf: Gabriel Bouys/AFP

Berlusconi'nin naaşı katedrale getirilirken, bir dönem başkanlığını yaptığı Milan futbol kulübünün taraftarları bayraklarını sallayarak, "Silvio, Silvio” ve "Sadece tek bir başkan var” tezahüratı yaptılar. Gözlemciler, meydandaki tezahüratların, bir cenaze töreninden çok bir futbol maçını andırdığına dikkat çektiler.

Külleri için anıt yaptırdı

Ailesine yakın kaynaklar Reuters'a Berlusconi'nin naaşının yakılacağını açıkladı.

Silvio Berlusconi'nin Milan dışındaki villasının arazisinde kendisi ve ailesi için bir anıt mezar yaptırdığı ve küllerinin orada tutulacağı belirtildi.

Berlusconi İtalya'nın en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçisi ünvanına sahip. 2011 yılında, Euro Bölgesi'nde de istikrarsızlığa yol açan borç krizi esnasında başbakanlıktan istifa etmişti.

Reuters, dpa/ DA, TY

 

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'de enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Vergi dalgası mı geliyor?

Ekonomi44 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu (Arşiv)

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu anlaştı mı?

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu anlaştı mı?

Politika2 saat önce
Symbolbild Hitzewelle

Almanya'da aşırı sıcaklara karşı ulusal plan hazırlığı

Almanya'da aşırı sıcaklara karşı ulusal plan hazırlığı

İklim5 saat önce

Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Strateji belgesi açıklandı

Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Strateji belgesi açıklandı

Politika6 saat önce
Recep Tayyip Erdogan und Ulf Kristersson

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

Politika13 saat önce
İYİ Parti lideri Meral Akşener

Kongresi yaklaşan İYİ Parti yola nasıl devam edecek?

Kongresi yaklaşan İYİ Parti yola nasıl devam edecek?

Politika14 saat önce
Deutschland | Symbolbild Polizeieinsatz

DHKP-C'nin "Almanya sorumluları" hâkim karşısında

DHKP-C'nin "Almanya sorumluları" hâkim karşısında

Terörizm14 saat önce
Ana sayfaya dön