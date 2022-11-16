25 maddelik "torba kanun" kabul edildi

AKP'nin 25 maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edildi. Açık oylamaya katılan 415 milletvekilinden 242'si kabul oyu verirken 173 milletvekili de "torba kanuna" ret oyu verdi.

Kabul edilen "torba kanun" ile belediyelerin, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması gerekecek.

Kanunla büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve malzeme desteği sağlamasının önü açılıyor. İl özel idarelerinin; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilmesi düzenleniyor. Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanının, cemevlerine de tanınmasına ilişkin düzenleme kanunda yer alıyor.

Maden çalışanlarına yönelik düzenlemeler

Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan maden faciasının ardından eklenen maddelerle kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi de düzenlemeye eklenen maddeler arasında. Buna göre, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Kanunla İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan şirketlerin, yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye'ye getirmeden yurt dışında satmalarından (transit ticaret) ya da yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmekten sağladıkları kazancın yüzde 50'sinden kurumlar vergisi alınmayacak.

Şirketlerin bu indirimden yararlanabilmeleri için elde ettikleri kazancı, vergi beyannamesi vermeden önce Türkiye'ye transfer etmiş olmaları, alım satımına aracılık yapılan malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'den olmaması koşulları aranacak. Cumhurbaşkanı, getirilen yüzde 50'lik indirimi yüzde 100'e çıkarabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

ANKA / EC, TY