Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Uzun süredir gündemde olan "Cem Garipoğlu yaşıyor mu" tartışmalarına son noktayı koymak amacıyla Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Alınan örneklerle kimlik eşleşmesi yapılacak.

17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun İstanbul Üsküdar'da bulunan mezarı açıldı. Polis ekipleri, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarın etrafında demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemleri alırken mezarın açılması için Cumhuriyet savcısı ve adli tıp görevlileri mezarlığa geldi. Basının mezarın açılmasını izlemesine izin verilirken, Garipoğlu'nun naaşından kalanların görüntülenmemesi için bir branda çekilerek çalışmalar sürdürüldü.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çalışmalar sırasında mezarlıkta hazır bulunurken, Garipoğlu ailesi mezarlığa gelmedi. Cem Garipoğlu'ndan kemik örneği alınarak aile üyeleriyle kimlik eşleştirmesi yapılması amaçlanıyor.

Babası da başvuruda bulunmuştu

Uzun bir süre Türkiye'nin gündeminde olan Garipoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki hücresinde intihar ettiği açıklanmıştı. Öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin yanı sıra Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için babası Mehmet Nida Garipoğlu da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, 26 Eylül'de Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti.

Çin'e kaçırıldığı öne sürülmüştü

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındayken öldürülen Münevver Karabulut cinayeti uzun yıllar tartışılmış, Türkiye'deki kadın cinayetlerine ilişkin emsal bir dava olmuştu.

Cinayetten sonra uzun süre firar ettikten sonra yakalanan Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürmekten yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu'nun 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 10 Ekim 2014'te tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklandı. Ancak ölen kişinin Garipoğlu olmadığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Garipoğlu'nun cezaevindeyken Çince çalıştığı ve daha sonra intihar süsü verilerek Çin'e kaçırıldığı öne sürüldü.

DW/SÖ,EC

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