 Cem Özdemir′in başı sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte | ALMANYA | DW | 12.01.2021

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ALMANYA

Cem Özdemir'in başı sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte

Yeşiller eski eş genel başkanı, Almanya Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir, son dönemde Instagram’da kendi adıyla açılan sahte hesaplara karşı uyardı.

Cem Özdemir

Cem Özdemir

Alman Yeşiller partisi eski eş genel başkanı ve federal meclis milletvekili Cem Özdemir, son günlerde Instagram'da kendi adıyla çok sayıda hesap açıldığını belirterek, vatandaşları bu hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Takipçilerine dikkatli olmalarını tavsiye eden Özdemir, "Lütfen dikkatli olun ve sahte hesaplar görürseniz veya size mesaj yollarlar ise haber verin" çağrısında bulundu. Stuttgart bölgesi miletvekili Özdemir, takipçilerine onlarla doğrudan diyalog içinde olmanın kendisi için büyük önem arzettiğini yazdı ve aralarındaki bu ilişkiyi "nefret yayanlar ve sahtekarların" bozmasına izin vermeyeceğini iletti.

Suç duyurusunda bulundu

Kendi adıyla açılan  sahte hesaplarla ilgili suç duyurusunda  bulunduklarını da duyuran Yeşiller milletvekili Özdemir, sadece Instagram'da değil Facebook’ta da Cem Özdemir adıyla açılmış sahte hesapların ortaya çıktığını, tespit edilmesinden sonra yapılan başvuruyla kısa sürede silindiklerini de açıkladı. Cem Özdemir, açılan sahte hesaplar üzerinden kadın kullanıcılar ile bağlantıya geçildiğini belirterek, bu tür sahte hesapların bağlantı kurduğu kişilerin, dijital ortamda şiddete uğrayanlara destek veren Hate Aid adlı kuruluşca bilgilendirildiğini de duyuruldu.

dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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