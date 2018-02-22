Cem Özdemir'e Yılın Konuşması Ödülü

Alman Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in 22 Şubat 2018 tarihinde Alman Meclisi'nde yaptığı bir konuşma Yılın Konuşması seçildi. Özdemir bu ödüle, gazeteci Deniz Yücel’in yazdığı yazılar nedeniyle kınanması için sağ popülist AfD partisinin sunduğu önergeye karşı yaptığı konuşma ile layık görüldü.

Ödülü veren Tübingen Üniversitesi'ndeki jürinin kararında "Özdemir konuşmasında temel anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünü ateşli bir biçimde savunuyor ve AfD'ye sınırlarını gösteriyor. Özdemir'in konuşması, açık bir toplum için dışlanma ve bölünmeye karşı yapılmış etkileyici bir mütalaa niteliğindedir" ifadelerine yer verdi.

Özdemir’in "keskin ve duygusal bir dille yaptığı konuşmada AfD'nin önergesine büyük bir heyecan ve retorik yeteneği ile karşı durduğu" belirtildi. Jüri, "Kısa konuşmanın her saniyesinde konuşmacının tutku ve çabasını hem görmek ve hem duymak mümkün" ifadelerine yer verdi.

Özdemir'in "Bizim burada, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Meclis en büyük sansür organı değildir" sözlerine atıfta bulunan jüri, politikacının basın özgürlüğüne dair büyük konuşma yaptığını vurguladı.

AfD’ye "Siz, bütün dünyanın bu ülkeye saygı duymasına neden olan her şeyi küçümsüyorsunuz" yanıtını veren Özdemir için jüri kararında, kararlılık ve tutku ile yapıldığında "bir parlamento konuşmasının bile ne kadar etkili ve güçlü olabileceğini gösterdi" denildi.

Almanya'da Yılın Konuşması Ödülü, 1998 yılından bu yana her yıl veriliyor. Şimdiye dek bu ödüle layık görülenler arasında Almanya’nın en önemli edebiyat eleştirmeni Marcel Reich-Ranicki de bulunuyor.

dpa, BD/BK

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