 Cem Özdemir′den Can Dündar için soru önergesi | ALMANYA | DW | 06.10.2020

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ALMANYA

Cem Özdemir'den Can Dündar için soru önergesi

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'de mal varlığına el konulması tehlikesi ile karşı karşıya olan gazeteci Can Dündar için federal hükümete soru önergesi verdi.

Bildergalerie Prominente & Corona-Infektion | Cem Özdemir, Die Grünen (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir, federal hükümete sunduğu yazılı soru önergesini Twitter hesabında paylaştı. Soru önergesinde, "Federal hükümet, mahkemeye gitmemesi halinde mal varlığına el konulacak olan Can Dündar gibi Almanya'ya sığınan Türk vatandaşlarının mülkiyet hakları ihlallerine ilişkin durumu Türk hükümeti ile görüştü mü?" ifadeleri yer aldı.

Özdemir, aynı zamanda Türkiye'deki ailesine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından bir uyarı telefonu geldiğini açıklayan Almanya Essen Üniversitesi Siyaset Bölümü Akademisyeni Prof. Burak Çopur hakkında da yazılı bir soru önergesi verdi. Önergede, "Federal hükümet, Prof. Dr. Burak Çopur gibi Almanya'da yaşayan Türk kökenli kişilerin ve onların Türkiye'deki ailelerinin Türk istihbarat servisi tarafından korkutulduğu ve tehdit edildiği iddialarını Türk hükümeti ile görüştü mü?" ifadeleri yer aldı.

Cem Özdemir, Twitter mesajında "Erdoğan çaresizce Almanya'da da kendisine muhalefet edenleri korkutmaya çalışıyor. Türkiye'den gelen tehditler ve baskılar derhal sona ermelidir" dedi. Özdemir, "Federal hükümet buna karşı ne yapıyor, Burak Çopur ve Can Dündar için somut olarak hangi girişimlerde bulunuyor? Yanıtı merak ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Burak Çopur, Cem Özdemir'e Twitter hesabından teşekkür etti. Çopur, "Teşekkürler Sevgili Cem Özdemir, ne yazık ki herkesin anlamadığı şu: Bu Türkler arasında (Erdoğan muhalifleri-destekçileri) değil, burada söz konusu olan fikir özgürlüğü ve bilim özgürlüğü gibi Avrupa değerlerinin Almanya'da savunulması" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dündar'ın yargılandığı MİT Tırları davasında Şubat ayında görülecek duruşmayı öne çekmişti. Mahkeme Can Dündar'ın mahkemeye gelmemesi halinde Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi. Almanya'dan iadesi istenen Dündar'ın "kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle kaçak şartlarının oluştuğu belirtildi. Dündar'a mahkemeye gitmesi için 15 gün süre tanınmıştı.

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Can Dündar hakkındaki karar hukuka uygun mu?

Prof. Dr. Burak Çopur ise Türkiye'de yaşayan ailesinin MİT tarafından telefonla tehdit edildiğini öne sürmüştü.

DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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