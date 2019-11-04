Cem Özdemir ve Claudia Roth'dan Türkiye'ye baskı çağrısı

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün yapacağı toplantı öncesi Alman Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth ve Cem Özdemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Siyasetçiler yaptıkları ortak basın açıklamasında Erdoğan'a ekonomik baskı uygulanarak ''kırmızı kart gösterilmesi'' gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz kaynakları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dikkat çeken siyasetçiler Erdoğan'ın bilinçli bir şekilde Yunanistan ve diğer komşu ülkelerle diyalog arayışına girmediğini söyledi. Erdoğan'ın provokasyon arayışında olduğunu söyleyen iki siyasetçi "Bu zaten otokratların bilinen stratejisidir. Yurt dışında saldırgan bir siyaset uygulayarak Türkiye'deki milliyetçi duyguları körüklemek ve böylece içinde bulundukları feci ekonomik durum ve kendi siyasi başarısızlıklarından dikkati başka yöne çekmek istiyorlar'' dedi.

Yeşiller milletvekili Özdemir ve Alman Meclis Başkanvekili Roth ortak basın açıklamalarında ayrıca Erdoğan'ı uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı. Özdemir ve Roth, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında varılan anlaşmanın ''uluslararası deniz hukukunu açık bir biçimde ihlal ettiğini" belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a Ankara'ya ekonomik baskı uygulaması yönünde çağrıda bulunan Roth ve Özdemir AB'nin ülkelerinin Erdoğan'ın "agresif dış siyasetini" ancak bu şekilde engelleyebileceğini söyledi. İki muhalif siyasetçi, Alman hükümetinden de AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında Uluslararası Adalet Divanı'ndan ekonomik bölgeler konusunu açıklığa kavuşturması için ısrarcı olmasını istedi.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz rezervlerinin bulunmasının ardından NATO partnerleri Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti söz konusu karasuları üzerinde hak iddia etti. Atina ve Kıbrıs Türk gemilerinin bölgede yaptığı sondaj çalışmalarını egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendiriyor. Ankara ise Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunması nedeniyle doğalgaz rezervlerinde hakkı bulunduğu konusunda ısrar ediyor.

AFP / NS, EC

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