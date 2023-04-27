  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir
Cem ÖzdemirFotoğraf: Thomas Koehler/photothek/IMAGO
PolitikaTürkiye

Cem Özdemir seçim manipülasyonundan endişeli

2 saat önce

Kılıçdaroğlu'nun zaferinin demokrasiye dönüşün yolunu açabileceğini ifade eden Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Türkiye'de yapılacak seçimlerde manipülasyon endişesi taşıdığını söyledi.

https://p.dw.com/p/4Qbtt

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Almanya Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına son vermesini umduğunu kaydeden Özdemir, seçimlerin sonucunun Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında "hiç olmadığı kadar açık" olduğunu ifade etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir zaferinin demokrasiye dönüşün yolunu açabileceğini söyleyen Özdemir, olası seçim manipülasyonlarına ilişkin endişesini de dile getirdi.

"Seçimlerin manipüle edileceğine ve Erdoğan'ın görevden ayrılmayacağına dair endişeler yersiz değil" ifadelerini kullanan Özdemir, Erdoğan'ın siyasi rakiplerini hapse atması, HDP'yi kapatmak istemesi, toplanma ve bilgi alma özgürlüklerini büyük ölçüde kısıtlaması ve AKP'nin geçmişte kaybettiği seçimi tekrarlamasının bu endişeleri desteklediğini dile getirdi.

Almanya Adalet Bakanı "kışkırtıcı söylemlere" karşı uyardı

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da yetkilileri seçim kampanyaları konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann
Marco BuschmannFotoğraf: Florian Geartner/photothek/picture alliance

Buschmann da Almanya Yazı İşleri Ağı'na yaptığı açıklamada, "Geçmişte Türk siyasetçilerinin Almanya'da kışkırtıcı söylemlerde bulunduğu seçim mitingleri oldu. Almanya'da kamusal alanda kışkırtıcı konuşmalar yapılması halinde yetkili makamların bunlara müdahale etme imkanı bulunuyor" dedi. Bu konudaki sorumluluğun eyaletlere ait olduğunu ifade eden Buschmann, "Eyaletlerin bu imkanlarını kullanmalarını teşvik ediyorum" dedi.

14 Mayıs seçimleri için Almanya da dahil olmak üzere yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemleri bugün başladı. Türkiye dışındaki ülkelerde oy kulanma işlemleri 9 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Almanya'da 1,5 milyon Türk vatandaşı seçmen bulunuyor.

 

AFP / HS,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkiye Almanya'dan sandıklar için onay bekliyor

Türkiye Almanya'dan sandıklar için onay bekliyor

Türkiye, Almanya'da sandık kurma ve 27 Nisan'da oy verme işlemlerini başlatma talebine onay bekliyor. Alman Dışişleri Bakanlığı, "Onay süreci devam ediyor ama henüz tamamlanmadı" dedi.
Politika21 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"YSK'ya da AA'ya da güvenmiyorum"

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu'da seçim öncesi açılış: "Tehlikeye kapı aralanıyor"

Akkuyu'da seçim öncesi açılış: "Tehlikeye kapı aralanıyor"

Doğa ve Çevre5 saat önce
2018 yılındaki seçimlerde Köln'de kurulan bir seçim sandığı

Dokuz soruda yurt dışında 14 Mayıs seçimleri

Dokuz soruda yurt dışında 14 Mayıs seçimleri

Politika5 saat önce

Pestisit alarmı

Pestisit alarmı

Sağlık18 saat önce03:11 dak.

Diyarbakır'da Galeria alışveriş merkezi neden çöktü?

Diyarbakır'da Galeria alışveriş merkezi neden çöktü?

Felaket18 saat önce05:16 dak.
Oy pusulasına uzanan bir el

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

Politika26 Nisan 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde

ABD Türkiye'deki seçim sürecini büyük bir dikkatle izliyor

ABD Türkiye'deki seçim sürecini büyük bir dikkatle izliyor

Politika26 Nisan 2023
Ana sayfaya dön