Cem Özdemir Baden-Württemberg eyalet başbakanlığına aday

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyaletinde 2026 ilkbaharında yapılacak seçimlere liste başı adayı olarak girerek Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann halefi olmayı istediğini açıkladı.

Yeşiller partisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararını verdiğine işaret ederek "Harika memleketimin başbakanı olmak istiyorum" dedi. Baden-Württemberg eyaletinin Bad Urach kentinde dünyaya gelen 58 yaşındaki Cem Özdemir, 2021 yılındaki genel seçimlerde de eyaletin başkenti Stuttgart'tan doğrudan seçilerek Federal Meclis'e girmişti. Yeşiller partisinde uzun süreden beri Özdemir'in, yeniden aday olmayacağını duyuran Başbakan Kretschmann'ın halefi olabileceği konuşuluyordu.

Yeşiller partisinin ilk ve tek eyalet başbakanı olan Kretschmann, Özdemir'in kararını "Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı olmak için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi. Kretschmann, Özdemir'in hükümet deneyimi olduğunu ve "parti sınırlarının ötesinde tanındığını" da sözlerine ekledi.

Yeşiller partisinin Baden-Württemberg teşkilatı eş başkanları Lena Schwelling ve Pascal Haggenmüller de Özdemir'in resmi olarak liste başı aday olmak istediğini bildirdiğini, bunun "harika bir haber" olduğunu açıkladı.

Yeşiller partisi Baden-Württemberg eyaletinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile koalisyon hükümetinde yer alıyor. Yeşiller, eyalette 2011 yılından bu yana iktidarda. Ancak anketlere göre Yeşiller partisinin federal düzeyde olduğu gibi eyaletteki oyları da düşüyor. Eyalette iki hafta önce yapılan ankete göre Yeşiller'in oy oranı yüzde 18'e geriledi. Bu ankete göre, CDU'nun oy oranı yüzde 34, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) yüzde 16 ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyları ise yüzde 16 civarında.

Cem Özdemir kimdir?

Eyalette 2026 yılında yapılacak seçimleri yine Yeşiller'in kazanması ve Cem Özdemir'in başbakan olması halinde, Özdemir Almanya'nın ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olacak.

1960'lı yıllarda Türkiye'den gelerek Almanya'ya yerleşen bir işçi ailenin çocuğu olan Cem Özdemir, Svabya Alpleri bölgesinde dünyaya gelmesi nedeniyle kendisini "Anadolulu Svabyalı" olarak tanımlıyor. Cem Özdemir, siyasete 16 yaşında Yeşiller partisine üye olarak başladı. 1994 yılında daha 29 yaşındayken Federal Meclis'e girmeyi başaran Cem Özdemir, 2002 yılında iş seyahatlerinde elde ettiği uçuş millerini özel uçuşlarında kullandığının ve iş insanı Moritz Hunzinger'den düşük faizle kredi aldığının ortaya çıkması sonrasında federal düzlemde siyaseti bıraktı.

2004 yılında Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilen Özdemir, 2008 yılında Yeşiller partisinin eş başkanlığını üstlendi. 2013 yılında yeniden Federal Meclis'e giren Özdemir, 2018 yılına kadar partisinin eş başkanlığını yürüttü. Cem Özdemir, 2021 yılından bu yana ise Olaf Scholz hükümetinde Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapıyor.

DW, AFP, KNA/JD, BK

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