Celle’de bıçaklı saldırı

Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Celle kentinde 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Celle'de yaşayan çocuk Salı akşamı bisikletine binerken yanından geçen 29 yaşındaki bir erkek tarafından aniden bıçaklı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Çocuk daha sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Öldürülen çocuğun ailesiyle birlikte Irak'tan Almanya'ya göç ettiği bildiriliyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Başsavcı Lars Janßen, şimdiye kadar saldırının "ırkçı motif veya siyasi temelli olduğuna dair bir kanıta rastlamadıklarını", "zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğunu tahmin ettiklerini" duyurdu. Celle kentinde yaşayan zanlının psikolojik muayeneden geçirildikten sonra ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Başsavcı Lars Janßen böylesi olaylarda zanlının psikolojik testten geçirilmesinin sıradan bir prosedür olduğunu dile getirdi. Polis zanlının çıkarıldığı mahkemede cinayeti neden işlediği hakkında konuşmadığını da duyurdu. Mahkeme zanlı hakkında tutuklama kararı verdi.

15 yaşındaki çocuğun Salı akşamı 29 yaşındaki zanlı tarafından bıçaklanmasının ardından görgü tanıkları zanlının kaçmasını engelleyerek polise teslim etmişti.

AFP / DK, HT

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