 CDU’nun kongresinde Türkiye de tartışılacak | ALMANYA | DW | 21.11.2019

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ALMANYA

CDU’nun kongresinde Türkiye de tartışılacak

Almanya Başbakanı Merkel’in partisi CDU’nun kongresinde Türkiye’nin Avrupa Birliği konusu da gündeme gelecek. Kongrede tartışılacak bir diğer konu ise Almanya'daki kreş ve ilkokullarda başörtüsü yasağı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Cuma ve Cumartesi günü Leipzig’de yapılacak kongresinde Türkiye'nin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra kongrede, ilkokula giden kız çocuklarına başörtüsünün yasaklanmasını talep eden bir önerge sunulacak.

Yaklaşık bin delegenin katılacağı 32'nci parti kongresinde Türkiye ile ilgili iki önerge tartışılacak. Her iki önergede de Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen müzakerelere son verilmesi talep ediliyor. Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri harekâtı nedeniyle parti kongresinde Ankara ile AB arasındaki tam üyelik müzarekelerinin kesilmesi isteniyor. Ayrıca, “ifade özgürlüğünün giderek kısıtlandığı, din özgürlüğüne izin verilmeyen, insan haklarının hiçe sayıldığı ve bunların yanı sıra komşu ülke Suriye'ye giren” bir ülkenin “Avrupa Birliği’nin üyesi olamayacağı” belirtiliyor. “Uluslararası hukuka aykırı” bu adımın üyelik müzakereleri açısından bir sonucu olması gerektiği dile getiriliyor. Önergede ayrıca, özellikle Batı Balkan ülkeleri ile üyelik müzakerelerinin de ertelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'nin AB’ye tam üyeliğini hiçbir zaman desteklemeyen partinin ilgili komisyonu ise önergenin değişiklikle kongreye sunulmasını teklif etti.  Komisyonun önerisinde, "CDU için geçerli olan şudur: Türkiye'nin AB’ye tam üyeliği bizimle mümkün olamaz. Başka bir bir ortaklık için çaba gösteriyoruz” ifadesi yer aldı.

Ayrıca Arnavutluk ve Kuzey Makedonya işaret edilerek Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik perspektifinin, ancak gereken kriterleri sağlamaları hâlinde desteklendiği kaydedildi. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın AB'ye tam üyelik müzarekerelerine başlanmasını Fransa bloke etmişti.

Okullarda başörtüsü yasağı

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer liderliğindeki CDU’nun kongresinde tartışılacak konulardan biri de kreş ve ilkokullarda kız çocuklarının başörtüsü takmasının yasaklanması. Hazırlanan önergede, eyalet parlamentolarından "okullarda” başörtüsünün yasaklanması talep ediliyor. Ancak önergeleri değerlendiren komisyon, "yasak” ifadesini biraz yumuşattı. CDU’nun inanç özgürlüğüne saygı duyduğu, ancak kreş ve ilkokullarda başörtüsünün dinle ilgisi olmadığı ifade edildi. Bu konuda "aileleri ikna etmek” gerektiğine işaret edilerek “Ancak son tedbir olarak yasağı da dışlamıyoruz” ifadesine yer verildi.

DW,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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