 CDU’lu vekil: Almanca bilmeyen ilkokula gidemesin | ALMANYA | DW | 06.08.2019

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ALMANYA

CDU’lu vekil: Almanca bilmeyen ilkokula gidemesin

İlkokula gidebilmek için Almanca bilmenin ön koşul haline getirilmesini isteyen Hristiyan Demokrat milletvekili Carsten Linnemann’a tepki yağıyor. Linnemann’a Almanya Türk Toplumu’ndan da sert bir eleştiri geldi.

Carsten Linnemann (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

CDU milletvekili Carsten Linnemann

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) federal meclis grubu başkan yardımcısı Carsten Linnemann, Almanca'yı yeterince bilmeyen çocukların ilkokula alınmaması gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Linnemann, "Açık konuşmak gerekirse, çok az Almanca konuşan ve anlayan bir çocuğun ilkokulda yeri yoktur" ifadesini kullandı. Linnemann, "Bu noktada okul öncesi zorunluluğu getirilmelidir. Gerekli durumlarda okula alınma süreci engellenmelidir. Bunun elbette maliyeti vardır ancak entegrasyon eksikliği ve yetersiz eğitim nihayetinde çok daha pahalıya patlar" diye konuştu.

Derneklerden yoğun tepki

Linnemann’ın açıklamaları, Almanya genelinde birçok kişi ve derneğin tepkisini çekti.

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) yönetim kurulu başkanı Ilka Hoffmann, CDU'lu vekilin önerisinin, ebeveynler çocuklarını anaokuluna göndermekle yükümlü kılınsalar dahi mantıklı olmadığını dile getirdi. Hoffmann, çocukların öğrenme sürecinin en iyi biçimde ilkokulda gerçekleştiğini ifade etti. İlkokul öğrencilerinin dersleri takip edememesinin elbette bir sorun olduğunu ifade eden GEW temsilcisi, dil eğitiminin tüm derslere entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

İlkokullar Derneği Başkanı Maresi Lassek de Linnemann’ın önerisini eleştirdi. Lassek, okulların farklı dil seviyelerine sahip çocukları kabul etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Alman Filologlar Birliği Başkanı Susanne Lin-Klinzing'den ise Linnemann'ın önerisine destek geldi. Yetersiz dil bilgisine sahip olan çocukların okul öncesi eğitim alarak dil hazırlık dersleri alması fikrine sıcak baktığını kaydeden Lin-Klinzing, okul başladığında da dil eğitiminin derslere paralel bir biçimde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Yeşiller ve Sol Parti'den de Linnemann'ın önerisine sert tepkiler geldi. Yeşiller, söz konusu öneriyi "yabancılar sınıfı" olan 1980'li yıllara bir dönüş olarak nitelendirirken, Sol Parti ise Linnemann'ın fikirlerini "aptalca bir sağcı gevezelik" olarak tanımladı.

Türk Toplumu: Aşırı sağcı söylemleri

CDU’lu Linnemann'ın önerisini sert bir dille eleştirenler arasında, Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da yer aldı.

DW Türkçe’ye konuşan Sofuoğlu, "Peki bu çocuk Almanca’yı nereden öğrenecek? Geleceğiyle ilgili planlarını nerede yapacak. Yaz aylarında buna benzer saçma konular maalesef gündeme getiriliyor. Ama CDU’lu siyasetçi şunu bilmeli ki, şu anda aşırı sağ siyasetçilerin söylemleriyle artık oy toplanamıyor. Ve aşırı sağ siyasetçilerin söylemleriyle sadece onların meşrulaştırılması, onların gündemde tutulması ve onların daha güçlenmesi sağlanıyor" diye konuştu. "Çocuklar Almanca öğrenmek için okula gitmeliler. Bunun için hatta kampanya başlatılması gerekir" ifadelerini kullanan Sofuoğlu, "siyasetin dilinin de değişmesi gerektiğini" belirtti.

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Linnemann'a Almanya Türk Toplumu'ndan tepki

 

DW,epd,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Linnemann'a Almanya Türk Toplumu'ndan tepki  

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