CDU-SPD koalisyonunda "maske" gerginliği

Almanya’da genel seçimlere aylar kala koalisyonu oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında Çin'den satın alınan düşük kaliteli koruyucu maskelerin yoksullara ve engellilere dağıtılacağına yönelik tartışmalar alevlendi.

CDU'nun elinde bulunan Sağlık Bakanlığı ile SPD yönetimindeki Çalışma Bakanlığı arasında yeterince kalite denetimi yapılmadan Çin'den düşük koruma özelliği olan maske ithal edildiği ve bu maskelerin yoksullara ve evsizlere dağıtılacağına ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), yeterince test edilmediği ileri sürülen koruyucu maskelerin dağıtımına izin vermediklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı'nı suçladı. Maske dağıtımı konusundaki anlaşmazlıkta, Bakanlığı'nın izlediği politikayı savununan Heil, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan (CDU) konuya açıklık getirmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın "Standartları düşürme, bunları satın alımlara uyumlu hale getirme" girişiminde bulunduğunu ileri süren Heil, bakanlığına bağlı uzmanların ise böylesi bir girişimi reddettiklerini, kendisinin de uzmanların görüşü yönünde hareket ettiğini söyledi. Heil Çarşamba sabahı katıldığı bir televizyon programında, "Temiz davrandığımızı hissediyorum. Şimdi Spahn'ın cevap vermesi gereken sorular var" dedi.

CDU-SPD koalisyonunda gerginliğe neden olan tartışma haber dergisi Spiegel'in Çin'den sipariş edilen ve düşük kaliteli oldukları belirtilen koruma maskelerinin Sağlık Bakanlığı'nca engelli veya evsizlere dağıtılmasının planlandığını yazmasıyla başladı.

Çin'de bir maske atölyesi

Dergi, Sağlık Bakanlığı'nın bu girişiminin Çalışma Bakanlığı tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Haberin yayınlanmasından sonra koalisyonun küçük ortağı SPD saflarından CDU'lu Sağlık Bakanı Spahn'a yönelik istifa çağrıları geldi.

Ancak Spahn, iddiaları reddetti. Maskelerin AB sertifikasına sahip olmamasına karşın kalite kontrolünden geçirildiğini ve enfeksiyonlara karşı korunmak için güvenli olduklarının tespit edildiğini belirten Spahn, koalisyon ortağından özür beklediğini açıkladı.

CDU ve SPD arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, gelinen süreçten SPD'yi sorumlu tuttu. SPD'nin adil seçim süreci yürütme konusundaki taahhüdünü çiğnediğini ifade eden Ziemiak, SPD'nin Sağlık Bakanı Jens Spahn hakkındaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Bakanlığın açıklaması

Sağlık Bakanlığı da Cumartesi günü yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş ve evsizlere ve sosyal yardımla geçinenlere ücretsiz dağıtılan maskelerin "en iyi korumayı" sağladığı belirtilmişti. Tıbbi malzemelerin satın alınması sırasında "içinde bulunulan acil duruma" rağmen "titizlikle kaliteye dikkat edildiği" belirtilerek, inceleme sonucunda kalitenin yetersiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın malı satın almadığı ve ödeme yapmadığı kaydedilmişti. Maskelerin yok edileceği iddialarına ilişkin olarak da, hükümetin bu yönde bir kararının olmadığı ifade edilmişti.

AFP/TY,SSB

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