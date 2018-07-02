 CDU-CSU krizinde AfD oy oranını artırdı | ALMANYA | DW | 08.07.2018

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ALMANYA

CDU-CSU krizinde AfD oy oranını artırdı

Almanya'da hükümet ortağı CDU ve CSU arasındaki mülteci politikası krizi sona erdi. Ancak anketlere göre gerginlik Almanya için Alternatif'e yaradı.

AfD Parteitag in Augsburg (DW/K. A. Scholz)

Almanya İçişleri Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi lideri Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaşadıkları sorunun sona erdiğini açıkladı. Seehofer Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Mülteci politikası konusundaki görüş ayrılığı sona erdi. Önümüze bakıyoruz" dedi. Seehofer Başbakan Merkel'le tam bir güven ortamı içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bavyera Eyaleti'nin CSU'lu Başbakanı Markus Söder, Ekim ayında eyalette yapılacak seçimlere atıfta bulunarak, "CSU'nun baskısıyla sağlanan uzlaşmanın mülteci politikasında bir dönüm noktası olacağını" söyledi, Söder, "Her durumda bu uzlaşma Almanya AfD'yi püskürtecek" diye konuştu.

Merkel und Seehofer bei CDU/CSU-Fraktionssitzung

Anketlere göre AfD ve SPD aynı oy oranına sahip 

Ancak yapılan son kamuoyu yoklaması farklı rakamlar ortaya koydu. Welt am Sonntag'ın Emnid'e yaptırdığı son kamuoyu yoklamasına göre sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), CDU-CSU gerginliği döneminde oy oranını artırdı. Anketlere göre AfD'nin hali hazırda oy oranı yüzde 3'lük artışla yüzde 17'ye ulaşmış durumda. AfD bu rakamla ilk kez koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı oy oranına ulaşmış oldu. Anketlere göre SPD'ye destek yüzde iki azaldı ve partinin oy oranı yüzde 17'ye düştü. CDU ve CSU da yüzde ikilik oy kaybıyla yüzde 30'a geriledi. Ankete katılanların yüzde 69'u Seehofer'in mülteci politikası tartışmasındaki tavrı nedeniyle imajının zarar gördüğünü belirtti. Yüzde 46'lık kesim ise Merkel'in imajının zarar gördüğünü ifade etti. Ankete katılanların yüzde 67'si CDU ve CSU'nun mülteci politikası tartışması sırasında birbirlerine muamelesini "saygısız" diye nitelendirdi.

Hükümet ortakları arasında kriz 

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) mülteci politikasında derin görüş ayrılıkları yaşamalarının ardından geçen günlerde uzlaşmıştı. Sağlanan uzlaşma Alman hükümetinin Avusturya sınırında yeni bir "sınır politikası" izlemesini amaçlıyor. CDU ve CSU'nun sağladığı uzlaşmanın ardından koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile de bir zirve düzenlendi. Bu zirvede başka bir AB ülkesinde kayıt altına alınan mülteci adaylarının tek taraflı olarak Almanya tarafından sınırdan geri gönderilmesi şeklindeki talep SPD tarafından kabul edilmedi. Seehofer, Avusturya sınırından daha fazla göçmenin geri çevrilebilmesini istiyordu. İçişleri Bakanı Seehofer şimdi sınırdan çevrilecek göçmenleri geri kabul etmelerini sağlamak için söz konusu ülkelerle ikili anlaşmalar hazırlanmasına çalışacak. Zirvede SPD'nin kalifiye işgücü ihtiyacını karşılayacak bir göç yasası hazırlanması şeklindeki talebi ise CDU ve CSU tarafından kabul gördü.

dpa, rtr / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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