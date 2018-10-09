CDU bozkurt işaretinin yasaklanmasına karşı çıktı

Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan kongresinde delegelerin büyük çoğunluğu bozkurt ve rabia işaretinin yasaklanmasını öneren teklife hayır oyu kullandı. Teklifin partinin Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Mitte ile Belçika Brüksel teşkilatları tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Teklif delegeler tarafından kabul edilmezken, Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun konuyla yakından ilgilenmesi konusunda mutabık kalındı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth söz konusu girişimin hayata geçirilmesinin o kadar kolay olmadığını belirtti. Terör örgütü IŞİD'in sembollerinin Almanya'da yasak olmasıyla kıyaslama yapıldığına dikkat çeken Beuth, teklifte dile getirilen grupların Almanya'da yasadışı ilan edilmemiş olduğunu söyledi.

CDU Milletvekili Christoph de Vries ve Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen daha önce bozkurt işaretinin yasaklanmasını savunmuştu. De Vries ekim ayında Bild gazetesine yaptığı bir açıklamada "Faşizmin her türü insan onurunu hiçe sayar ve özgürlükçü toplumumuz açısından bir tehdittir" demişti. Dağdelen de gazeteye yaptığı açıklamada "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasaya düşman örgütlerden olan Bozkurtların işareti Hitler selamıyla kıyaslanabilir ve dolayısıyla yasaklanmalıdır" diye konuşmuştu.

Avusturya'da hükümet bir süredir yasaklı işaretlerin kapsamını genişletmek üzerinde çalışıyor. Hükümetin hazırladığı ve 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi hedeflenen yasa kapsamında PKK, Hamas, Ustaşa gibi örgütlerin işaretlerinin yanı sıra bozkurt ve rabia işaretleri de yasaklanacak ve bu işaretleri yapanlara 4 bin euroya kadar para cezası verilecek.

DW / EC, MY

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