 CDU bozkurt işaretinin yasaklanmasına karşı çıktı | ALMANYA | DW | 09.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

CDU bozkurt işaretinin yasaklanmasına karşı çıktı

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin kongresinde Almanya’da bozkurt ve rabia işaretinin yasaklanmasını öneren teklif, delegelerin çoğunluğu tarafından reddedildi.

Wolfsgruß der Grauen Wölfe (Imago/ZumaPress/S. Babbar)

Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan kongresinde delegelerin büyük çoğunluğu bozkurt ve rabia işaretinin yasaklanmasını öneren teklife hayır oyu kullandı. Teklifin partinin Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Mitte ile Belçika Brüksel teşkilatları tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Teklif delegeler tarafından kabul edilmezken, Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun konuyla yakından ilgilenmesi konusunda mutabık kalındı.

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg (Reuters/F. Bensch)

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth söz konusu girişimin hayata geçirilmesinin o kadar kolay olmadığını belirtti. Terör örgütü IŞİD'in sembollerinin Almanya'da yasak olmasıyla kıyaslama yapıldığına dikkat çeken Beuth, teklifte dile getirilen grupların Almanya'da yasadışı ilan edilmemiş olduğunu söyledi.

CDU Milletvekili Christoph de Vries ve Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen daha önce bozkurt işaretinin yasaklanmasını savunmuştu. De Vries ekim ayında Bild gazetesine yaptığı bir açıklamada "Faşizmin her türü insan onurunu hiçe sayar ve özgürlükçü toplumumuz açısından bir tehdittir" demişti. Dağdelen de gazeteye yaptığı açıklamada "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasaya düşman örgütlerden olan Bozkurtların işareti Hitler selamıyla kıyaslanabilir ve dolayısıyla yasaklanmalıdır" diye konuşmuştu.

Avusturya'da hükümet bir süredir yasaklı işaretlerin kapsamını genişletmek üzerinde çalışıyor. Hükümetin hazırladığı ve 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi hedeflenen yasa kapsamında PKK, Hamas, Ustaşa gibi örgütlerin işaretlerinin yanı sıra bozkurt ve rabia işaretleri de yasaklanacak ve bu işaretleri yapanlara 4 bin euroya kadar para cezası verilecek.

DW / EC, MY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da bozkurt işaretine yasak tartışması

Faşizm sembolü olduğu gerekçesiyle bozkurt işaretinin yasaklanması talebi Almanya'da da gündemde. Avusturya hükümeti rabia ve bozkurtu da içeren bazı işaretleri 1 Mart'ta yasaklamayı planladığını duyurmuştu. (09.10.2018)  

Benzer içerik

Wolfsgruß der Grauen Wölfe

Almanya'da bozkurt işaretine yasak tartışması 09.10.2018

Faşizm sembolü olduğu gerekçesiyle bozkurt işaretinin yasaklanması talebi Almanya'da da gündemde. Avusturya hükümeti rabia ve bozkurtu da içeren bazı işaretleri 1 Mart'ta yasaklamayı planladığını duyurmuştu.

Berlin Asylstreit - Pk Merkel

Berlin'de muhalefet anlaşmaya tepkili 03.07.2018

Almanya'da koalisyonun kardeş partileri Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik mülteci politikasında anlaştı. Ancak Berlin'de tartışmalar sürüyor. Muhalefet tepkili, diğer koalisyon ortağı SPD temkinli.

Berlin Bundestagswahl Wahlkampf | türkeistämmige Kandidaten

Türk kökenli adaylar: Erdoğan’ın çağrısı etkilemedi 24.09.2017

Almanya siyaseti Türk göçmenlerle şekilleniyor. Federal Meclis'e girmek için 90’ın üzerinde Türk kökenli aday yarışıyor. Türk kökenli adaylar, Erdoğan’ın boykot çağrısının Türk kökenli seçmeni etkilemediği görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland DITIB Zentralmoschee in Köln Ehrenfeld (Imago/Joko)

WamS: Alman istihbaratı DİTİB'i izlemeyecek

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) izlemeyecek. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 