Cazın efsane ismi Chick Corea öldü

Cazın efsane isimlerinden ABD'li piyanist ve besteci Chick Corea'nın nadir görülen bir kanser hastalığı nedeniyle hayatını yitirdiği, müzisyenin resmi Facebook hesabından duyuruldu. Açıklamada, Corea için "İyi bir eş, baba ve büyükbaba, aynı zamanda birçok kişi için harika bir akıl hocası ve dosttu. Çalışmaları ve dünyayı dolaşarak geçirdiği onlarca yılı milyonlarca kişinin hayatını dokundu ve ilham verdi" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de 67 kez aday gösterildiği Grammy Müzik Ödülü'nü 23 kez kazanan Corea, 60'ların sonlarında Miles Davis'in müzik topluluğunda elektronik piyonada caz ve Rock müziğinde füzyon döneminin kapısını aralamıştı. Corea, müzik yaşamında akustik piyanoya da her zaman bağlı kaldı.

Corea'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, dünyanın daha fazla sanatçıya ihtiyacı olduğu vurgulanarak Corea'nın bir açıklamasından da alıntı yapıldı. Corea'nın "Benim görevim, dostlarımı yapabildiklerimi hayranı olduğum sanatçılarla bir araya getirmekti. Bu benim hayatımın zenginliğiydi" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Chick Corea, müzik yaşamı boyunca 23 kez Grammy Müzik Ödülü'nün sahibi oldu

Corea'nın müzik yaşamı

Hayatı boyunca onlarca albüm kaydeden Corea, 1941 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde caz trompetçisi Armando Antony Corea'nın oğlu olarak dünyaya geldi. ABD'li caz trompetçisi Miles Davis'in müzik topluluğunda çalmadan önce de 60'lı yılların başlarında dönemin önemli caz müzisyenlerinden Stan Getz ve Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

Piyanoda kullandığı elektronik efektlerle kendi alanında bir öncü olarak kabul edilen Corea, 1971 yılında Return To Forever adında bir caz füzyon topluluğu kurdu. Bestelediği Latin caz klasiklerinden Spain adlı parçası ise dünya çapında bilinen en ünlü hiti oldu. 500 Miles High ve La Fiesta da Corea'nın diğer bilinen eserlerinden.

Scientology Tarikatı'na üyeliği

Öte yandan Corea'nın "Scientology Tarikatı" denilen tartışmalı inanç akımlarından birine bağlılığı ise bazı kesimlerde eleştirilere neden oldu. Hatta Almanya'da bu inancı nedeniyle yargının müdahalesiyle karşılaştı. Corea'nın 1993 yılında Stuttgart'ta düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda vereceği konser Scientology üyeliği nedeniyle iptal edildi. Corea, sahneye çıkmasının engellenmesini Baden Württemberg eyaletinde mahkemeye taşıdı, ancak başvurusundan bir sonuç alamadı.

AFP,dpa/HS,JD

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