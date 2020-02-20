 Casuslukla suçlanan avukatın davası erkene çekildi | ALMANYA | DW | 24.02.2020

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ALMANYA

Casuslukla suçlanan avukatın davası erkene çekildi

Ankara'da beş aydır tutuklu bulunan ve yabancı büyükelçilikler için çalışan avukat Yılmaz S. hakkında açılan davanın ilk duruşmasının tarihi değiştirilerek erkene çekildi.

Türkei | Die deutsche Botschaft in Ankara (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri için çalışan ve casusluk iddiasıyla beş aydır Ankara’da tutuklu bulunan avukat Yılmaz S. hakkında dava açılan davada, ilk duruşma günü değiştirildi.

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Almanya’nın da aralarında olduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri için çalışan ve hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma yürütülen Yılmaz S. hakkındaki iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. (17.02.2020)

Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi Alman hükümetinden Türkiye'de casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Yılmaz S.'ye verilen sığınmacı dosyaları hakkında bilgi talep etti. (16.02.2020)

Yılmaz S.'in avukatlarından biri Alman haber ajansı dpa'ya ilk duruşma tarihin 12 Mart'a çekildiğini açıkladı. Daha önce ilk duruşmanın 20 Mart'ta yapılacağı açıklanmıştı.

İddianame geçen hafta  Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Yılmaz S.'in avukatları, isnat edilen bazı suçların, sanıkların avukatlık görevi kapsamında olduğunu, bu nedenle Avukatlık Kanunu’nun 58’nci Maddesi gereği Adalet Bakanlığından izin alınması gerektiğini belirtmişti.

Avukat Yılmaz S.’nin de ifadesinde "yasa dışı yoldan ele geçirdiği ileri sürülen verileri kendisinin toplamadığı, hukuki danışmanlık yaptığı büyükelçilikler tarafından teyit amaçlı kendisine iletildiğini" söylemiş, bu durumun da söz konusu büyükelçiliklere sorulmasını istemişti. Bu gerekçelerle iddianamenin iade edilmesine hükmeden mahkemenin kararına ise savcılık itirazda bulunmuştu.

İddianamede yer alanlar

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Almanya Büyükelçiliği için de çalışan avukat Yılmaz S.’nin 17 Eylül'de gözaltına alındığı sırada çantasında üç dosya ve bunlarda da farklı evraklar bulunduğu, aralarında HDP eski milletvekili Leyla Birlik’in de yer aldığı beş kişi hakkında Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne hitaben yazılmış raporların da bunlar arasında olduğu ileri sürülüyor.

Ayrıca avukat Yılmaz S.’nin ofisinde yapılan aramalarda, çalıştığını söylediği bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri için hazırlanmış 2 bin 329 dosya tespit edildiği bilgisine yer veriliyor. Yılmaz S.’nin Almanya dışında Norveç, Hollanda, ve İsveç Büyükelçilikleri için de çalıştığı belirtiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu beş kişiye "Türk vatandaşlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek ve açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamalarını yöneltiyor.

dpa, afp, Reuters / ET, HS

© Deutsche Welle Türkçe 

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