 Casuslukla suçlanan avukatın davası başlıyor | TÜRKİYE | DW | 22.02.2020

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TÜRKİYE

Casuslukla suçlanan avukatın davası başlıyor

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri için çalışan ve casusluk iddiasıyla beş aydır Ankara’da tutuklu bulunan avukat Yılmaz S. hakkında dava açıldı.

Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği

Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği

17 Eylül'de Ankara'da gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanıp Sincan Cezaevi’ne konulan, aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri için çalışan avukat Yılmaz S. hakkında dava açıldı. DW Türkçe'ye konuşan Yılmaz S.'nin avukatı Levent Kanat, müvekkili ile birlikte toplam beş kişi hakkındaki davanın ilk duruşmasının 20 Mart'ta yapılacağını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu beş kişiye "Türk vatandaşlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek ve açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamalarını yöneltiyor.

Ankara Adalet Sarayı

Ankara Adalet Sarayı

İddianamenin geçen hafta sunulduğu yetkili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, isnat edilen bazı suçların, sanıkların avukatlık görevi kapsamında olduğunu, bu nedenle Avukatlık Kanunu’nun 58’nci Maddesi gereği Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirtmişti. Avukat Yılmaz S.’nin de ifadesinde "yasa dışı yoldan ele geçirdiği ileri sürülen verileri kendisinin toplamadığı, hukuki danışmanlık yaptığı büyükelçilikler tarafından teyit amaçlı kendisine iletildiğini" söylemiş, bu durumun da söz konusu büyükelçiliklere sorulmasını istemişti. Bu gerekçelerle iddianamenin iade edilmesine hükmeden mahkemenin kararına ise savcılık itirazda bulunmuştu.

Gerekçe, mağdurların terör örgütü üyesi olduğu iddiası

İtirazı inceleyen üst mahkeme, soruşturmada adı geçen avukatların üzerlerine atılı suçların vekalet ilişkisi veya avukatlık görevi kapsamında bulunmadığına, dolayısıyla işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca verileri toplanan kişilerin hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak ve diğer suçlardan dolayı yurt dışında, kaçak veya yakalama kararı bulunan kişiler” olduğunun anlaşıldığına ve bunun üzerine savcının itirazının kabul edildiğine dikkat çekildi. Mahkeme, soruşturma dosyasını yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

HDP eski milletvekili Leyla Birlik

HDP eski milletvekili Leyla Birlik

Avukatın ofisinde 2 bin 329 dosya

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Almanya Büyükelçiliği için de çalışan avukat Yılmaz S.’nin 17 Eylül’de gözaltına alındığı sırada çantasında üç dosya ve bunlarda da farklı evraklar bulunduğu, aralarında HDP eski milletvekili Leyla Birlik’in de yer aldığı beş kişi hakkında Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne hitaben yazılmış raporların da bunlar arasında olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca avukat Yılmaz S.’nin ofisinde yapılan aramalarda, çalıştığını söylediği bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri için hazırlanmış 2 bin 329 dosya tespit edildiği bilgisine yer veriliyor. Yılmaz S.’nin Almanya dışında Norveç, Hollanda, ve İsveç Büyükelçilikleri için de çalıştığı belirtiliyor.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann

17 Eylül’de gözaltına alınan avukat Yılmaz S.‘nin olayı kamuoyuna Kasım ayında yansımıştı. Casuslukla suçlanan avukatın yakalanmasıyla Avrupa ülkelerinde siyasi sığınma talebinde bulunan çok sayıda Türk vatandaşına ait dosyanın Türk makamlarının eline geçtiği iddia ediliyor. Yılmaz S.'nin büyükelçiliklerin talebi üzerine Avrupa'da sığınma başvurusunda bulunan bazı Türk vatandaşlarının beyanlarının doğruluğunu araştırdığı belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, DW Türkçe’ye, Alman makamlarının suçlamalara bir an önce açıklık getirilmesini, avukatın tutukluluk halinin kaldırılmasını ve el konulan dosyaların iade edilmesi için çabaların devam ettiğini bildirdi.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Casuslukla suçlanan avukat hakkındaki iddianame kabul edilmedi

Almanya’nın da aralarında olduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri için çalışan ve hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma yürütülen Yılmaz S. hakkındaki iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. (17.02.2020)  

Alman yetkililer tutuklu avukatla görüştü

Almanya Dışişleri Bakanlığı, DW Türkçe’nin sorusu üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği’ne hukuki danışmanlık hizmeti veren ve Eylül ayından beri tutuklu olan avukat Yılmaz S. ile görüşüldüğünü doğruladı. (14.12.2019)  

"Türkiye'de tutuklanan avukat nedeniyle sığınmacılar tehlikede"

Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi Alman hükümetinden Türkiye'de casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Yılmaz S.'ye verilen sığınmacı dosyaları hakkında bilgi talep etti. (16.02.2020)  

Türk avukatın tutuklanmasına tepkiler sürüyor

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, elçilik için çalışan avukatın casusluk şüphesiyle tutuklanmasının "anlaşılabilir olmadığını" söyledi. Muhalefet partilerinden vekiller de avukatın tutuklanmasına tepki gösterdi. (21.11.2019)  

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