Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili beş kişiye tutuklama

Japonya'da ev hapsinde olan Nissan eski CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un Tokyo'dan Lübnan'a kaçışının ardından Türkiye'de başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişiden beşi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan yedi kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından iki yer hizmetleri çalışanı serbest bırakılırken, diğer beş kişi tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki dört pilot, iki özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alınmıştı.

MNG Jet'ten suç duyurusu

Öte yandan Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili MNG Jet'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir" denildi. Açıklamada iki ayrı özel jet kiralandığı ve Ghosn adının iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut olmadığı belirtildi.

Açıklamada MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz MNG Jet'in Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak 1 Ocak'ta suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Japonya'da "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan Ghosn'u taşıyan uçağın İstanbul'a 30 Aralık Pazartesi sabahı indiği belirtiliyor. Fransa, Lübnan ve Brezilya pasaportları bulunan Ghosn, önceki gün yaptığı açıklamada, Japonya'daki yargı sistemi adil olmadığı için bu ülkeden ayrıldığını söylemişti.

Suçlamaları reddediyor

Lübnan, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla girdiğini ve 65 yaşındaki iş adamı hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatılması için gerekçe bulunmadığını belirtti. Japonya ile Lübnan arasında, suçluların iadesine ilişkin bir anlaşma bulunmuyor.

Şirket parasını kendi hesabına geçirmek ve maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn, tutuklanmadan önce Nissan ve Renault'un yönetim kurulu başkanıydı. Ghosn, hakkındaki suçlamaların, bu iki şirketin olası birleşmesinin önlenmesi için Japon makamları tarafından üretildiğini öne sürüyor.

DW, DHA / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe