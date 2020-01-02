 Carlos Ghosn: Kendimi aklayacağım | DÜNYA | DW | 08.01.2020

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DÜNYA

Carlos Ghosn: Kendimi aklayacağım

Japonya'dan Lübnan'a kaçan Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Nissan'da üretilen bir komplo nedeniyle tutuklanıp yargılandığını öne süren Ghosn, kendini aklamak için kaçtığını söyledi.

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Japonya'dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasının ardından kırmızı bültenle aranan eski Nissan yöneticisi Carlos Ghosn, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında hakkındaki suçlamaları yalanladı. Japonya'dan kaçtıktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Ghosn, ismini temize çıkarmak için kaçmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti. Japonya'da görevini kötüye kullanmak ve finansal usulsüzlük suçlarından yargılanan ve ev hapsindeyken ülkeden kaçan 65 yaşındaki Nissan eski CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı, firarının organizasyonunda eşi Carole Ghosn'un hiçbir rolü olmadığını söyledi.

Planlamayı kendisinin yaptığını belirten Ghosn,Japonya’nın bozuk yargı sisteminin siyasal zulmünden kaçtığını ifade etti.

Ülkeden kaçma kararının "hayatının en zor kararı" olduğunu söyleyen Ghosn, tutuklanmasının baştan beri yanlış olduğunu söyledi.

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"Benden kurtulmak istediler"

Fransa, Lübnan ve Brezilya pasaportları bulunan Ghosn, tutuklanmadan önce Nissan ve Renault'un yönetim kurulu başkanıydı. Ghosn, hakkındaki suçlamaların, bu iki şirketin olası birleşmesinin önlenmesi için Japon makamları tarafından üretildiğini öne sürüyor.

Tutuklanmasını komplo olarak tanımlayan Ghosn, Nissan ile Renault'un birleşmesinden yanaydı. Ghosn, Beyrut'taki basın toplantısında, "Maalesef güven yoktu. Bazı Japon arkadaşlarıma göre Nissan'da Renault'dan kurtulmanın tek yolu benden kurtulmaktı" dedi.

"Nissan günde 40 milyon dolar kaybetti"

Ghosn, tutuklandığı tarihten beri Nissan'ın günde 40 milyon dolar, Renault'un ise 20 milyon kaybettiğini söyledi.

Ghosn, "Nissan'ın piyasa değeri, tutuklandığım günden bu yana 10 milyar dolardan fazla düştü. Bu süreçte, günde 40 milyon dolardan fazla kaybettiler. Renault'un durumu da daha iyi değil. renault'un piyasa değeriyse o tarihten beri 5 milyar euro düştü. Bu da günde 20 milyon euroye tekabül ediyor" dedi.

Kasım 2018'de tutuklanan ve 108 gün cezaevinde kalan Ghosn, daha sonra ödediği kefalet üzerine şartlı tahliyeyle salıverilmişti.

Ghosn'un sıkı güvenlik önlemlerini aşarak ülkeden kaçışı Japon otoriteleri için büyük bir sürpriz olmuştu. Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a geçerken Türkiye merkezli MNG Jet'e ait özel uçakları kullandığı ortaya çıkmıştı. Ghosn’un Osaka’dan kendi jetleriyle kaçışının farkında olmadığını belirten şirket, bir çalışanının sahte belgelerle kaçışa yardım ettiğini açıklayarak bu olaya dahil olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

Ghosn’un İstanbul üzerinden kaçışıyla ilgili soruşturma başlatan Türk makamları; dördü pilot, beş kişiyi gözaltına aldı.

Japonya ile Lübnan arasında, suçluların iadesine ilişkin bir anlaşma bulunmuyor. Ancak Ghosn'un Perşembe günü Lübnan'da başsavcılığa ifade vermesi bekleniyor.

DW,AP,rtr/AI,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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