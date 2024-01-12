Cari açık Kasım ayında 2,72 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kasım ayında cari açık 2 milyar 722 milyon dolar oldu. Açıklamada altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 2 milyar 153 milyon ABD Doları fazla verdiği kaydedilerek, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 412 milyon dolar, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise 3 milyar 2 milyon dolar olarak duyuruldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 921 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Portföy yatırımları 5 milyar 367 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon ABD doları, Genel Hükümet 2.500 milyon ABD doları ve diğer sektörler 1.219 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir."

Açıklamada diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarının 182 milyon dolar net azalış kaydettiği belirtildi.

"Resmi rezervlerde artış"

"Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 162 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 591 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir" denilen açıklamada, "Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 51 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3.957 milyon ABD doları ve 79 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 6.706 milyon ABD doları net artış olmuştur" ifadesine yer verildi.

DW/HT,EC

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