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Fotoğraf: Khalil Hamra/AP Photo/dpa
FelaketTürkiye

CARE: Depremzedeler hâlâ yardıma muhtaç

36 dakika önce

Uluslararası yardım kuruluşu CARE, Türkiye ve Suriye'de depremzedelerin hâlâ yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, depremin yaralarının sarılmasının muhtemelen uzun süreceğini belirtti.

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Uluslararası yardım kuruluşu CARE, Türkiye'nin 11 kenti ile Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen bölgede hâlâ insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

"Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısında depremden zarar gören bölgelerde insanların durumu hâlâ felaket" diyen CARE Almanya'nın Genel Sekreteri Karl-Otto Zentel, mevcut durumu "Milyonlarca insan evini ve geçim kaynağını kaybetti" sözleriyle aktardı. Zentel, CARE ekiplerinin bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

"Yıkımın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, insanların bunun sonuçlarını atlatması muhtemelen uzun zaman alacak" diyen Zentel, CARE ekiplerinin Türkiye'de 55 binden fazla, Suriye'de ise 900 binin üzerinde kişiye su, gıda, giysi, yatak, nakit para yardımı yaptığını, bölgede hijyen ve koruma önlemleri aldığını aktardı.

Deprem öncesinde de Suriye'nin sınır bölgelerinde içme suyu, gıda ve güvenli barınma ihtiyacının bulunduğuna işaret eden Zentel, "Bölgedeki birçok insan için psikolojik yük de çok ağır. Birçok aile her şeylerini kaybetti ve yakınlarının, arkadaşlarının kaybının üstesinden gelmeye çalışıyor. Türkiye ve Suriye'de yeniden imar yardımlarının yanı sıra uzun vadeli destek verilmesi de büyük önem taşıyor" dedi.

CARE'in verilerine göre, Türkiye ve Suriye'de depremler sonucu toplam 60 bin kişi yaşamını yitirdi, 100 binden fazla kişi de yaralandı.

DW/JD,TY

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