 Cannes′da Altın Palmiye Güney Koreli yönetmene | YAŞAM | DW | 26.05.2019

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YAŞAM

Cannes'da Altın Palmiye Güney Koreli yönetmene

Cannes Film Festivali'nde bu yıl Altın Palmiye Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'ya gitti. Bong, bu ödüle layık görülen ilk Güney Koreli yönetmen oldu.

Cannes Filmfestival (Reuters/E. Gaillard)

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho

Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye Ödülü'ne bu yıl Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, "Parasite" adlı filmi ile layık görüldü. Bong, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan ilk Güney Koreli sinemacı oldu. Jüri Özel Ödülü'nü ise Fransız yönetmen Ladj Ly'in "Les Miserables" ve Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'ın imzasını taşıyan "Bacurau" filmleri aldı.

14 Mayıs'tan bu yana Fransa'nın Cannes kentinde yapılan festivalin ödül törenine Cannes Festival Sarayı ev sahipliği yaptı. Geceden ödülle ayrılan bir diğer yapım, Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın yönettiği "Portrait of a Lady on Fire" oldu. Film, en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Büyük Ödül'e Fransız yönetmen ve aktris Mati Diop'in "Atlantics" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Young Ahmed " isimli filmi ile yönetmen kardeşler Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'e verildi.

Ladj LY, Emily Beecham ve Antonio Banderas

Ladj LY, Emily Beecham ve Antonio Banderas

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülünü Emily Beecham aldı (Little Joe). En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibiyse İspanyol aktör Antonio Banderas oldu (Pain and Glory).

Altın Kamera ödülü de "Other Mothers" filmiyle Guatemalalı yönetmen Cesar Diaz'a verildi.

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Altın Palmiye nasıl yapılıyor?

dpa/ÖA,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Altın Palmiye nasıl yapılıyor?  

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