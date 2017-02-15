+++CANLI ANLATIM: Ukrayna şehirlerinde patlamalar duyuluyor

TSİ 09.23 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Facebook'ta yaptığı duyuruda Rus askeri birliklerin ülkenin doğusunu topa tuttuğunu söyleyerek, durumun "kontrol altında" olduğunu belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Odesa kentinde Rus birlik olmadığını açıkladı.

TSİ 09.19 Ukrayna ordusu beş Rus uçağını vurduğunu açıkladı

Ukrayna ordusu, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Luhansk'ta beş Rus uçağının ve bir helikopterin vurulduğunu açıkladı. Ancak Rus RIA haber ajansı, Ukrayna'da Rus uçaklarının vurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

TSİ 09.08 Ukrayna şehirlerinde patlamalar duyuluyor

Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından Fransız haber ajansı AFP başkent Kiev'de, ülkenin güneyindeki liman kenti Odessa'da, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'da, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da, Kramatorsk ve doğudaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde patlamalar duyulduğunu aktardı. Rus sınır yakınlarındaki Mariupol sakinlerinin verdiği bilgilere göre kentin doğusunda hava topu sesleri duyuldu. Ukrayna sınır koruma birlikleri, haftalardır Rus birliklerinin konuşlandırıldığı Belarus sınırı üzerinden de "hava topu" saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Reuters, AFP / JD, SSB

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