CANLI ANLATIM: Sandık çıkış anketlerine göre Almanya'da Hristiyan Birlik önde

TSİ 19:49 İlk tahminler: Yunanistan’da muhafazakârlar önde

Yunanistan’da ilk tahmini sonuçlara göre Yeni Demokrasi partisi (ND) seçimleri önde götürüyor. Özel SKAI televizyonuna göre, partinin oylarının yüzde 32 ile 36 arasında olduğu tahmin ediliyor. ND’nin 2014’teki oy oranı yüzde 22,7 idi.

İktidardaki Başbakan Alexis Tsipras’ın partisi Syriza ise geçen AP seçimlerine kıyasla oyunu 0,4 artırsa da oyları yüzde 25 ile 29 arasında kaldı.

Ilımlı sol eğilimli olarak görülen Değişim Hareketi KINAL’ın oylarının yüzde 7 ile 9 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Aşırı sağcı Altın Şafak’ın oyları ise yüzde 5 ile 7 arasında kaldı.

TSİ 19.43 Almanya'da ilk tahminler

Almanya'da sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Gelen ilk tahminlere göre oy oranları şöyle:

CDU/CSU: Yüzde 27,9

SPD: Yüzde 15,4

Yeşiller: Yüzde 21,7

Sol Parti: Yüzde 5,5

AfD: Yüzde 10,4

FDP: Yüzde 5,6

Bu sonuçlara göre, CDU/CSU 2014 yılı seçimlerine kıyasla yüzde 7,5 oy kaybına uğradı. SPD'nin oy kaybı ise yüzde 11,9.

Oylarını en fazla yükselten parti ise Yeşiller oldu. Yeşiller'in oyları beş yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 11 arttı.

Sağ popülist AfD ise oylarını yüzde 3,3 artırdı.

TSİ 19.35 Oettinger: Almanya’nın nüfuzu azalacak

Avrupa Birliği’nin bütçeden sorumlu komisyon üyesi Günther Oettinger, AP seçimlerinde Almanya’dan çıkan sonuçlara ilişkin açıklamada bulundu. Oettinger, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradım, bu sonuç Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) için tatmin edici değil” dedi. AP’deki en büyük üç siyasi grupta Almanya’nın zayıf bir şekilde temsil edileceğine dikkat çeken Oettinger, “Hür Demokrat Parti (FDP) zayıf kalıyor, CDU zayıf kalacak ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise felaket. Bu Almanya’nın nüfuzunun azalacağı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

751 sandalyeli AP’de Almanya toplam 96 vekil ile temsil ediliyor ve AP’ye en çok vekil gönderen ülke olma özelliği taşıyor.

TSİ 19.30 Hristiyan Birlik oy kaybetti

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan Birlik partileri oy kaybetti. Sandık çıkış anketlerine göre, CDU/CSU 2014’deki seçimlere kıyasla yüzde 7,4 oy kaybetti. Sosyal Demokratların oy kaybı ise yüzde 11,8 oldu. Oy kaybeden diğer bir parti de Sol Parti. Partinin oyları yüzde 1,9 düştü.

Bu karşılık Yeşiller yüzde 11,3 oranında oylarını artırdı. Sağ popülist parti AfD’nin oylarındaki artış ise yüzde 3,4 oldu. Hür Demokrat Parti’nin oylarında da yüzde 2,1 artış gözlemlendi.

TSİ 19.00 Almanya'da sandıklar kapandı

Sandık çıkış anketlerine göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) karşısında önde gidiyor. Infratest Dimap’ın açıkladığı anket sonuçlarına göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) toplamda yüzde 28 oy oranına ulaştı. 2014’te Birlik partilerinin toplam oy oranı yüzde 30 idi.

Yeşiller partisi, Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) geride bıraktı. İlk tahminlere göre, SPD yüzde 15,5 oy aldı. 2014’te bu rakam yüzde 27,3 seviyesindeydi. Yeşiller ise oyların yüzde 22'sini aldı. 2014 seçimlerinde Yeşillerin oy oranı 10,7 olmuştu. Sağ popülist Almanya için Alternatif'in AfD) oyları sandık çıkış anketlerine göre, yüzde 10,5. 2014’te AfD yüzde 7,1 seviyesinde oy almıştı. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) ilk çıkış anketlerine göre yüzde 5,5 ile 2014’teki oranını korudu.

TSİ 18.24 Fransa’da seçimlere yüksek katılım

Avrupa Parlamentosu seçimleri için bugün sandık başına giden 21 ülke arasında bulunan Fransa’da İçişleri Bakanlığı TSİ 18.00’de seçime katılım oranının yüzde 43,29 seviyesinde olduğunu açıkladı. 2014’teki AP seçimlerinde Fransa’da katılım oranı yüzde 35,07 oranında kalmıştı. Fransa’da sandıklar TSİ 21.00’de kapanıyor.

TSİ 18.04 Avusturya’da Başbakan Kurz’un partisi önde

Avusturya’da sandıklar TSİ 18.00 itibariyle kapandı. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oylarını yüzde 7,5 artırarak yüzde 34,5 oy aldı. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 23,5 ile ikinci sırada. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ise yüzde 17,3 ile üçüncü sırada yer alıyor.

DW/MK,JD

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