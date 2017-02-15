+ + + CANLI ANLATIM: Rusya ile Ukrayna arasında ikinci tur müzakereler bugün

Rusya işgalinin yedinci gününde Rus birliklerinin Ukrayna kentlerine saldırıları devam ediyor. Dünya ülkeleri işgale çeşitli yaptırımlarla yanıt veriyor.

TSİ 15.25 Ukraynalı yetkili: Ukrayna ile Rusya arasında ikinci tur görüşmeler bugün yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç ülkesi ile Rusya arasında ikinci tur görüşmelerin Çarşamba günü yapılacağını söyledi. Rusya, Ukrayna ile ikinci tur görüşmelere hazır olduğunu daha önce duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bugün öğleden sonra heyetimiz bölgede olacak ve Ukraynalı müzakerecileri bekleyecek" dedi. Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşmelerin devam edebilmesi için Rusların Ukrayna şehirlerini bombalamayı durdurması gerektiğini söylemişti.

TSİ 15.10 AB’den RT ve Sputnik yayınlarına yasak

Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline yönelik kapsamlı yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus devlet medyası RT ve Sputnik'in yayınlarını yasakladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "Bugün, Putin'in manipülasyon operasyonuna karşı önemli bir adım atıyoruz ve AB'de Rus devlet kontrolündeki medyanın musluğunu kapatıyoruz" dedi.

TSİ 14.55 Avrupa Birliği 7 Rus bankasının SWIFT ile bağını kesti

Avrupa Birliği 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı. Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB Bank'ın yanı sıra SWIFT dışına çıkartılan diğer bankalar Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank ve VEB. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısaltması olan SWIFTuluslararası ödemeler ağı olarak tanımlanıyor.

TSİ 14.30 Ukrayna'dan kaçanların sayısı 836 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna'dan kaçanların sayısı 836 bine yaklaştı. Verilere göre 454 bin kişi Polonya'ya, 116 bin kişi Macaristan'a, 67 bin kişi Slovakya'ya, 65 bin kişi Moldova'ya, 43 bin kişi Rusya'ya, 38 bin kişi Romanya'ya ve 350 kişi de Belarus'a sığındı. UNHCR 52 bin kişinin de Avrupa ülkelerine kaçtığını açıkladı.

TSİ 13.42 Scholz’den Rusya ve Ukrayna’ya görüşmelere devam etme çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya ve Ukrayna’ya görüşmelere devam etme çağrısında bulundu. Scholz "Diplomasiye büyük bir şans verildiğinden emin olma zamanı" dedi. "Sivil altyapı ve sivillere saldırılar durmalı" diyen Scholz, Rusya’nın işgalini derhal durdurması gerektiğini söyledi.

TSİ 13.10 Lavrov: Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa bu nükleer ve yıkıcı bir savaş olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa bunun nükleer ve yıkıcı bir savaş olacağını söyledi. Kiev’in nükleer silah elde etmesi durumunda Rusya’nın "gerçek bir tehlike altında" olacağını belirten Lavrov, Moskova’nın buna müsade etmeyeceğini belirtti.

TSİ 12.41 Rusya bugün Ukrayna ile görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı

Rusya, Ukrayna ile ikinci tur görüşmelere hazır olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bugün öğleden sonra heyetimiz bölgede olacak ve Ukraynalı müzakerecileri bekleyecek" dedi. Peskov hangi bölgeden söz ettiğini ifade etmezken Ukrayna tarafının görüşmeye katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşmelerin devam edebilmesi için Rusların Ukrayna şehirlerini bombalamayı durdurması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında ayrıca Moskova’nın Batı’nın yaptırım kararlarına "sert, iyi düşünülmüş ve net" bir yanıt formüle edeceğini belirtti.

TSİ 12.35 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Polonya sınırında yığılma söz konusu olduğunu duyurarak Türk vatandaşlarına Romanya tarafına yönelmeleri çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

"Ukrayna’yı Polonya yolundan terk etmek isteyen vatandaşlarımızın dikkatine, Halen Ukrayna-Polonya sınırında çok büyük bir yığılma sözkonusudur. Geçişler için bekleme süresi birkaç günü bulabilmektedir. Hava koşulları da olumsuzdur.

Bu nedenle, Ukrayna’nın batısında bulunan vatandaşlarımızın, Polonya yerine Romanya başta olmak üzere diğer güzergahlar üzerinden Ukrayna’yı terk etmeleri tavsiye olunur."

TSİ 12.10 İspanya'dan Ukrayna'ya askeri teçhizat desteği

İspanya Ukrayna'ya "saldırı amaçlı askeri teçhizat" göndereceğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez parlamentoda yaptığı açıklamada "İspanya'nın da Ukrayna direnişine saldırı amaçlı askeri teçhizat göndereceğini açıklamak istiyorum" dedi. İspanya şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya silah temini için oluşturduğu 500 milyon dolarlık fona katkıda bulunmayı taahhüt etmişti. Sanchez Ukrayna işgalinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "temsil ettiği otoriterliğe taban tabana zıt değerler üzerine kurulu bir Avrupa yapısını durdurmak için başlattığı acımasız bir girişim" olarak niteledi.

TSİ 11.07 İngiltere Savunma Bakanı: Putin’in işgali daha da acımasızlaşacak

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna işgalinin daha da acımasız bir hale geleceğini söyledi. Wallace "Mantıklı düşünen kimse, onun (Putin) yaptığını yapmaz. Onun acımasızlığının arttığını göreceğiz" dedi ve ekledi: "İstediği olmayınca şehirleri kuşatıyor, acımasızca onları gece bombardımana tutuyor ve sonunda direnişlerini kırıp şehirlere girmeye çalışacak."

TSİ 10.44 Zelenskiy’den Ukrayna’nın AB üyeliğine destek çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ukrayna’nın AB üyeliğine destek çağrısında bulundu. Rus işgalinin ilk altı gününde 6 binden fazla Rus askerinin öldüğünü belirten Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’yı bombalar, hava saldırıları ve füzelerle ele geçiremeyeceğini söyledi.

Rusya’nın ülkesini, Ukraynalıları ve tarihlerini "silmek" istediğini belirten Zelenskiy, Rusların Babi Yar Holokost anıtına yaptıkları saldırının bunun kanıtı olduğunu söyledi. Kiev’deki Babi Yar 2'nci Dünya Savaşı’nda Kiev Yahudilerinin uğradığı en büyük katliamın gerçekleştiği yer ve bugün bir anma ve hac yeri. Bölge Salı akşamı Kiev'de Rusya'nın saldırısına hedef olan televizyon kulesi Babi Yar’da bulunuyor.

TSİ 10.25 Türkiye’den Ukrayna’ya bir parti daha SİHA gelecek

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov yurtdışından daha fazla sayıda Stinger ve Javelin füzeleri tedarik edeceklerini söyledi. Reuters haber ajansının haberine göre Reznikov Türkiye’den de bir parti daha silahlı insansız hava aracı (SİHA) geleceğini belirtti.

TSİ 10.20 Rusya: Herson'un kontrolünü ele geçirdik

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov televizyondan yayınlanan açıklamasında "Rus silahlı kuvvetleri Herson'un bölge merkezini tamamen kontrolü altına almıştır" dedi. Ukrayna tarafı ise kentin abluka altında olduğunu doğruladı. Mariupol'ün de düzenli olarak top ateşi altında olduğu açıklandı.

TSİ 09.55 Rus vatandaşları 10 bin dolardan fazlasını yurtdışına çıkaramayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararname yayınlayarak değeri 10 bin doları aşan dövizin yurtdışına çıkartılmasını yasakladı. Kararname bugünden itibaren geçerli hale geldi.

TSİ 09.41 BM Genel Kurulu Rusya’ya "Ukrayna'dan çık" demeye hazırlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı bir karar taslağını oylayacak. Taslakta Moskova'dan askerlerini derhal geri çekmesi talebi de yer alıyor.

Oylama, diplomatlar tarafından Myanmar'dan Venezuela'ya kadar ülkelerde otokrasinin yükselişte olduğu bir dünyada demokrasinin habercisi olarak lanse ediliyor. Karar bağlayıcı değil, ancak - eğer geçerse - dünya sahnesinde Rusya'ya güçlü bir karşı çıkış ve Moskova'ya yönelik izolasyonunun bir işareti olarak işlev görecek. Kararın geçebilmesi için üçte ikilik bir baraja ulaşması gerekiyor.

Harkov'da Rus işgalinde hasar gören bir okul binası

TSİ 09.33 - Harkov Bölge Valisi: En az 21 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov'da çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın hava saldırısı sonrası kent sokaklarında çatışmaların yoğunlaştığı açıklandı. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov kente yapılan bombardımanda en az 21 kişinin öldüğünü ve 112 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre Rus hava indirme birlikleri kente indikten sonra bir askeri hastaneye saldırıda bulundu. Ukrayna haber ajansı UNIAN Ukrayna birliklerinin 6 adet Rus 5-80BWM tankını ele geçirdiklerini duyurdu.

Moskova'da bir Sberbank şubesi

TSİ 09.13 Rus Sberbank Avrupa piyasasından çıkıyor

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa piyasasından çıkma kararı aldığını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamayı Rus haber ajansları bildirdi. Batılı ülkelerin aldıkları yaptırım kararları nedeniyle baskı altında kalan banka "Mevcut şartlar altında Sberbank Avrupa piyasasından çekilme kararı almıştır" açıklamasında bulundu. Bankanın Avrupa’daki iştiraklarinden "anormal nakit çıkışları ve çalışanları ve şubelerinin güvenliğine yönelik tehditler" olduğu belirtildi.

TSİ 08.52 Google ve Twitter’dan RT ve Sputnik kararı

Teknoloji devi Google, Rus devletine yakın medyası kuruluşları RT ve Sputnik ile bağlantılı uygulamalara Avrupa’da erişimi engellediğini açıkladı. Sosyal medya platformu Twitter da Avrupa Birliği’nin Rus devletine yakın medya kuruluşları RT ve Sputnik’e yönelik aldığı yaptırım kararlarına yürürlüğe girdiklerinde uyacağını açıkladı. Rus işgali başladığından bu yana dezenformasyon ve propaganda suçlamaları nedeniyle teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları baskı altında kalmıştı.

Abramoviç'in yatı Eclipse

TSİ 08.21 Fransa Kremlin'e yakın Rusların villalarına ve yatlarına el koyacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımlarından etkilenen ya da etkilenme ihtimali bulunan zengin Rus iş insanlarına ait villa, yat ve lüks otomobillere devletin el koyacağını açıkladı. Fransa'nın güneyindeki Cote d'Azur zengin Rusların başlıca uğrak noktalarından, dolayısıyla açıklanan karardan birçok ismin etkilenebileceği belirtiliyor.

Chelsea spor kulübü Roman Abromoviç'e Boeing uçağın Fransa hükümeti kararını açıklamadan kısa süre önce Nice'ten havalandığı öğrenildi. Saint-Jean-Cap-Ferrat'da Rusya'nın nüfuzlu iş adamlarından Arkadi Rotenberg'in bir villası bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Gennadi Timçenko'nun Lavandou'da sık sık hafta sonlarını geçirdiği bir villası bulunuyor. L'Obs dergisi Timçenko'nun eşine Cap Negre'de beş yıldızlı Club de Cavaliere adlı oteli hediye ettiğini yazmıştı. Rus zenginlerin ayrıca film festivaliyle ünlü Cannes'da, Saint-Tropez ve Antibes'te yatları bulunuyor. Abromoviç'in 2013 yılından beri dünyanın en büyük yatı sayılan 162 metrelik Eclipse adlı yatı da Antibes'te demirli bulunuyor.

TSİ 08.07 Rus birlikleri Salı gecesi Ukrayna şehirlerini topa tuttu

Rus birlikleri Salı gecesi birçok Ukrayna şehrini topa tutmaya devam etti. Ukrayna ordusu Telegram’da yayınladığı mesajında Rus hava indirme tugaylarının Harkov’a saldırdığını açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraçenko'ye göre saldırı sonrası Harkov'daki bir uçuş okulunda yangın çıktı. Heraçenko Harkov'da top mermisi düşmeyen yer kalmadığını söyledi.

Ukraynalı yetkililere göre Harkov'da yüksek konutlardan oluşan bir siteye yapılan saldırıda en az sekiz kişi yaşamını yitirdi, ülkenin doğusundaki 1,4 milyon nüfuslu kentte bir hükümet binasına yapılan saldırıda ise on kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna’nın başka şehirlerinde de Rus saldırıları devam etti. Başkent Kiev'de ve Kiev'in güneyinde bulunan Bila Zerkva'da Salı akşamı patlamalar duyulduğu bildirildi. Mariupol’da Salı günü 100 kişinin saldırılarda yaralandığı açıklandı.

TSİ 07.45 ABD Rusya'ya hava sahasını kapattı

Rusya’nın Ukrayna şehirlerine bombardımanı arttırması nedeniyle ABD Rusya’ya hava sahasını kapattığını açıkladı. ABD Başkanı Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batıya meyilli demokratik bir ülkeyi işgal etme kararı nedeniyle ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Halka Sesleniş konuşması yapan Biden "Olacaklar hakkında bir fikri yok" şeklinde konuştu. Biden "Ayağa kalkalım ve Ukrayna’ya açık bir işaret gönderelim" dedi.

Reuters, AFP / SSB, EC

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