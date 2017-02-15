+ + + CANLI ANLATIM: Rus bombardımanı devam ediyor

Rusya işgalinin yedinci gününde Rus birliklerinin Ukrayna kentlerine saldırıları devam ediyor. Dünya ülkeleri işgale çeşitli yaptırımlarla yanıt veriyor.

TSİ 11.07 İngiltere Savunma Bakanı: Putin’in işgali daha da acımasızlaşacak

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna işgalinin daha da acımasız bir hale geleceğini söyledi. Wallace "Mantıklı düşünen kimse, onun (Putin) yaptığını yapmaz. Onun acımasızlığının arttığını göreceğiz" dedi ve ekledi: "İstediği olmayınca şehirleri kuşatıyor, acımasızca onları gece bombardımana tutuyor ve sonunda direnişlerini kırıp şehirlere girmeye çalışacak."

TSİ 10.44 Zelenskiy’den Ukrayna’nın AB üyeliğine destek çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ukrayna’nın AB üyeliğine destek çağrısında bulundu. Rus işgalinin ilk altı gününde 6 binden fazla Rus askerinin öldüğünü belirten Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’yı bombalar, hava saldırıları ve füzelerle ele geçiremeyeceğini söyledi.

TSİ 10.25 Türkiye’den Ukrayna’ya bir parti daha SİHA gelecek

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov yurtdışından daha fazla sayıda Stinger ve Javelin füzeleri tedarik edeceklerini söyledi. Reuters haber ajansının haberine göre Reznikov Türkiye’den de bir parti daha silahlı insansız hava aracı (SİHA) geleceğini belirtti.

TSİ 10.20 Rusya: Herson'un kontrolünü ele geçirdik

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov televizyondan yayınlanan açıklamasında "Rus silahlı kuvvetleri Herson'un bölge merkezini tamamen kontrolü altına almıştır" dedi. Ukrayna tarafı ise kentin abluka altında olduğunu doğruladı. Mariupol'ün de düzenli olarak top ateşi altında olduğu açıklandı.

TSİ 09.55 Rus vatandaşları 10 bin dolardan fazlasını yurtdışına çıkaramayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararname yayınlayarak değeri 10 bin doları aşan dövizin yurtdışına çıkartılmasını yasakladı. Kararname bugünden itibaren geçerli hale geldi.

TSİ 09.41 BM Genel Kurulu Rusya’ya "Ukrayna'dan çık" demeye hazırlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı bir karar taslağını oylayacak. Taslakta Moskova'dan askerlerini derhal geri çekmesi talebi de yer alıyor.

Oylama, diplomatlar tarafından Myanmar'dan Venezuela'ya kadar ülkelerde otokrasinin yükselişte olduğu bir dünyada demokrasinin habercisi olarak lanse ediliyor. Karar bağlayıcı değil, ancak - eğer geçerse - dünya sahnesinde Rusya'ya güçlü bir karşı çıkış ve Moskova'ya yönelik izolasyonunun bir işareti olarak işlev görecek. Kararın geçebilmesi için üçte ikilik bir baraja ulaşması gerekiyor.

Harkov'da Rus işgalinde hasar gören bir okul binası

TSİ 09.33 - Harkov Bölge Valisi: En az 21 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov'da çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın hava saldırısı sonrası kent sokaklarında çatışmaların yoğunlaştığı açıklandı. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov kente yapılan bombardımanda en az 21 kişinin öldüğünü ve 112 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre Rus hava indirme birlikleri kente indikten sonra bir askeri hastaneye saldırıda bulundu. Ukrayna haber ajansı UNIAN Ukrayna birliklerinin 6 adet Rus 5-80BWM tankını ele geçirdiklerini duyurdu.

Moskova'da bir Sberbank şubesi

TSİ 09.13 Rus Sberbank Avrupa piyasasından çıkıyor

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa piyasasından çıkma kararı aldığını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamayı Rus haber ajansları bildirdi. Batılı ülkelerin aldıkları yaptırım kararları nedeniyle baskı altında kalan banka "Mevcut şartlar altında Sberbank Avrupa piyasasından çekilme kararı almıştır" açıklamasında bulundu. Bankanın Avrupa’daki iştiraklarinden "anormal nakit çıkışları ve çalışanları ve şubelerinin güvenliğine yönelik tehditler" olduğu belirtildi.

TSİ 08.52 Google ve Twitter’dan RT ve Sputnik kararı

Teknoloji devi Google, Rus devletine yakın medyası kuruluşları RT ve Sputnik ile bağlantılı uygulamalara Avrupa’da erişimi engellediğini açıkladı. Sosyal medya platformu Twitter da Avrupa Birliği’nin Rus devletine yakın medya kuruluşları RT ve Sputnik’e yönelik aldığı yaptırım kararlarına yürürlüğe girdiklerinde uyacağını açıkladı. Rus işgali başladığından bu yana dezenformasyon ve propaganda suçlamaları nedeniyle teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları baskı altında kalmıştı.

Abramoviç'in yatı Eclipse

TSİ 08.21 Fransa Kremlin'e yakın Rusların villalarına ve yatlarına el koyacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımlarından etkilenen ya da etkilenme ihtimali bulunan zengin Rus iş insanlarına ait villa, yat ve lüks otomobillere devletin el koyacağını açıkladı. Fransa'nın güneyindeki Cote d'Azur zengin Rusların başlıca uğrak noktalarından, dolayısıyla açıklanan karardan birçok ismin etkilenebileceği belirtiliyor.

Chelsea spor kulübü Roman Abromoviç'e Boeing uçağın Fransa hükümeti kararını açıklamadan kısa süre önce Nice'ten havalandığı öğrenildi. Saint-Jean-Cap-Ferrat'da Rusya'nın nüfuzlu iş adamlarından Arkadi Rotenberg'in bir villası bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Gennadi Timçenko'nun Lavandou'da sık sık hafta sonlarını geçirdiği bir villası bulunuyor. L'Obs dergisi Timçenko'nun eşine Cap Negre'de beş yıldızlı Club de Cavaliere adlı oteli hediye ettiğini yazmıştı. Rus zenginlerin ayrıca film festivaliyle ünlü Cannes'da, Saint-Tropez ve Antibes'te yatları bulunuyor. Abromoviç'in 2013 yılından beri dünyanın en büyük yatı sayılan 162 metrelik Eclipse adlı yatı da Antibes'te demirli bulunuyor.

TSİ 08.07 Rus birlikleri Salı gecesi Ukrayna şehirlerini topa tuttu

Rus birlikleri Salı gecesi birçok Ukrayna şehrini topa tutmaya devam etti. Ukrayna ordusu Telegram’da yayınladığı mesajında Rus hava indirme tugaylarının Harkov’a saldırdığını açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraçenko'ye göre saldırı sonrası Harkov'daki bir uçuş okulunda yangın çıktı. Heraçenko Harkov'da top mermisi düşmeyen yer kalmadığını söyledi.

Ukraynalı yetkililere göre Harkov'da yüksek konutlardan oluşan bir siteye yapılan saldırıda en az sekiz kişi yaşamını yitirdi, ülkenin doğusundaki 1,4 milyon nüfuslu kentte bir hükümet binasına yapılan saldırıda ise on kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna’nın başka şehirlerinde de Rus saldırıları devam etti. Başkent Kiev'de ve Kiev'in güneyinde bulunan Bila Zerkva'da Salı akşamı patlamalar duyulduğu bildirildi. Mariupol’da Salı günü 100 kişinin saldırılarda yaralandığı açıklandı.

TSİ 07.45 ABD Rusya'ya hava sahasını kapattı

Rusya’nın Ukrayna şehirlerine bombardımanı arttırması nedeniyle ABD Rusya’ya hava sahasını kapattığını açıkladı. ABD Başkanı Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batıya meyilli demokratik bir ülkeyi işgal etme kararı nedeniyle ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Halka Sesleniş konuşması yapan Biden "Olacaklar hakkında bir fikri yok" şeklinde konuştu. Biden "Ayağa kalkalım ve Ukrayna’ya açık bir işaret gönderelim" dedi.

Reuters, AFP / SSB, EC

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