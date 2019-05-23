CANLI ANLATIM: İlk kez Kıbrıslı bir Türk AP'ye seçildi

TSİ 00.10 Yunanistan'da erken seçimler yapılacak

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı yenilgiyi kabul ederek, ülkede erken seçimlerin yapılacağını duyurdu. Yunanistan'da erken seçimlerin büyük ihtimalle 30 Haziran 2019 tarihinde yapılması bekleniyor. Tsipras'ın partisi Syriza Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sonuçlara göre oyların yüzde 25'ini alarak, Yeni Demokrasi (ND) partisinin arkasında kaldı. Muhafazakâr eğilimli muhalefet partisi ND oyların yüzde 33,5'ini alarak sandıktan birinci çıktı.

TSİ 22.40 İlk kez Kıbrıslı bir Türk Avrupa Parlamentosu’na seçildi

Kıbrıs’ta komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) tarafından aday gösterilen 60 yaşındaki siyasi tarih uzmanı Prof. Niyazi Kızılyürek parlamentoya girmeyi başardı. RIK radyosu seçim komisyonuna dayandırdığı haberinde, Kızılyürek’in seçildiğini duyurdu. Kızılyürek, seçilmesi durumunda tüm Kıbrıslıların sesi olacağını ve adadaki bölünmüşlüğün aşılmasına katkı sağlamayı umduğunu ifade etmişti.

Avrupa Parlamentosu’nda 6 vekil gönderen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) oyların yüzde 29’unu, sol eğilimli AKEL ise yüzde 28’ini aldı.

TSİ 22.15 Polonya ve İspanya'dan ilk tahmini sonuçlar

Polonya'da sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Ipsos araştırma şirketinin verilerine göre, PiS'in oyların yüzde 42,4'ünü aldığı tahmin ediliyor. Buna göre, Jaroslaw Kaczynski liderliğindeki muhafazakâr çizgideki partinin, Avrupa Parlamentosu'nda Polonya'nın 52 sandalyesinden 24'ünü alması bekleniyor. Muhalif Avrupa Koalisyonu oyların yüzde 39,1'ini aldı. Avrupa Koalisyonu'nun ise 22 sandalye kazandığı tahmin ediliyor. Üçüncü parti oyların yüzde 6,6'sını alan liberal sol eğilimli Wiosna (İlkbahar) partisi oldu.

Hukuk ve Adalet partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski

İspanya'da ise Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) önde gidiyor. Sandık çıkış anketlerine göre, PSOE oyların yaklaşık yüzde 28'ini alarak Avrupa Parlamentosu'nda 18 sandalye kazandı. 2014 seçimlerinde partinin vekil sayısı 14 olmuştu. İspanya'da merkez sağ eğilimli Halk Partisi (PP) ise oy kaybına uğrayarak, oyların yüzde 17'sini aldı. PP'nin 11 sandalye kazandığı tahmin ediliyor. Aşırı sağcı Vox'un oyları sandık çıkış anketlerine göre yüzde 6,5 civarında kaldı. Partinin 4 ile 5 vekil çıkartması bekleniyor.

TSİ 22.05 Almanya'da seçimlere katılım yüksek

Almanya'da seçmenlerin yaklaşık yüzde 62'sinin sandık başına gittiği tahmin ediliyor. Almanya'da son olarak 1994 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oranı yüzde 60 olmuş, daha sonraki seçimlerde ise katılım oranı yüzde 40 ile yüzde 50 arasında kalmıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tahminlere göre Avrupa genelinde katılım yüzde 51 civarında oldu. 2014 yılındaki seçimlerde bu oran yüzde 42,6 olmuştu.

TSİ 21.15 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandık çıkış anketleri ve ilk tahminlere göre sandalye dağılımı:

Avrupa Halk Partisi (EPP): 173 sandalye (-44)

Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifak Grubu(S&D) : 148 sandalye (-38)

Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE): 79 sandalye (+11)

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı (Yeşiller/EFA Grubu): 68 sandalye (+16)

Avrupa Birleşik Solu (GUE/NGL): 46 sandalye (-6)

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı (ECR): 62 sandalye (-14)

Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Grubu (EFDD): 57 sandalye (+16)

Avrupa Uluslar ve Özgürlük Grubu (ENF): 59 sandalye (+22)

Diğer: 59 sandalye (+38)

Ulusal Birleşme'nin lideri Marine Le Pen

TSİ 21.10 Fransa'da Le Pen'in partisi önde

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birleşme partisi önde gidiyor. BFMTV televizyonu, sandık çıkış anketlerine göre Ulusal Birleşme'nin oylarının yüzde 23 ile 24,2 arasında olduğunu duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM'in (İlerleyen Cumhuriyet) oylarının ise yüzde 21,9 ile 22,4 arasında olduğu tahmin ediliyor. Sandıktan üçüncü çıkan Yeşiller ise beklenmedik bir şekilde oylarını artırarak yüzde 13 oy oranına ulaştı.

Fransa, Avrupa Parlamentosu'nda toplam 74 vekil ile temsil ediliyor. Almanya'dan sonra en çok sandalyeye sahip ikinci ülke konumunda.

TSİ 20.25 Almanya'da ilk tahmini sonuçlar

Koalisyondaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partisi oyların yüzde 28,6'sını aldı. CDU/CSU'unun oy kaybının yüzde 6,8 olduğu tahmin ediliyor. Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokratlar, geçen seçimlere göre yüzde 12 oy kaybederek, oyların yüzde 15,3'ünü elde etti. Yeşiller oylarını yüzde 10,2 artırarak, yüzde 20,9'a ulaştı. Sol Parti'nin oyları ise yüzde 2'lik oy kaybı ile yüzde 5,4 oldu. Sağ popülist AfD yüzde 3,8'lik artışla oyların yüzde 10,8'ini aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise oylarını yüzde 2 artırdı ve oy oranı ilk tahminlere göre yüzde 5,4 olarak belirlendi.

TSİ 20.10 Macaristan’da Orban birinci

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz partisi ilk tahminlere göre en güçlü parti konumunda. Nezepont anket şirketinin açıkladığı ilk sonuçlara göre iktidardaki Fidesz partisi oyların yüzde 56'sını alarak açık farkla önde bulunuyor.

TSİ 20.05 Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar oy kaybetti

Alman ARD televizyonu sandık çıkış anketlerine göre Avrupa Birliği genelinde Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat partilerin oy kaybına uğradığını duyurdu. Buna karşılık bazı sağ popülist partilerin oylarını artırdığı belirtildi.

SPD'nin Berlin'deki merkezinde toplanan parti üyeleri sonucu üzüntüyle karşıladı

TSİ 19:49 İlk tahminler: Yunanistan’da muhafazakârlar önde

Yunanistan’da ilk tahmini sonuçlara göre Yeni Demokrasi partisi (ND) seçimleri önde götürüyor. Özel SKAI televizyonuna göre, partinin oylarının yüzde 32 ile 36 arasında olduğu tahmin ediliyor. ND’nin 2014’teki oy oranı yüzde 22,7 idi.

İktidardaki Başbakan Alexis Tsipras’ın partisi Syriza ise geçen AP seçimlerine kıyasla oyunu 0,4 artırsa da oyları yüzde 25 ile 29 arasında kaldı.

Ilımlı sol eğilimli olarak görülen Değişim Hareketi KINAL’ın oylarının yüzde 7 ile 9 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Aşırı sağcı Altın Şafak’ın oyları ise yüzde 5 ile 7 arasında kaldı.

CDU'nun Berlin'deki merkezinde parti üyeleri sonuçları merakla izliyor

TSİ 19.43 Almanya'da ilk tahminler

Almanya'da sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Gelen ilk tahminlere göre oy oranları şöyle:

CDU/CSU: Yüzde 27,9

SPD: Yüzde 15,4

Yeşiller: Yüzde 21,7

Sol Parti: Yüzde 5,5

AfD: Yüzde 10,4

FDP: Yüzde 5,6

Bu sonuçlara göre, CDU/CSU 2014 yılı seçimlerine kıyasla yüzde 7,5 oy kaybına uğradı. SPD'nin oy kaybı ise yüzde 11,9.

Oylarını en fazla yükselten parti ise Yeşiller oldu. Yeşiller'in oyları beş yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 11 arttı.

Sağ popülist AfD ise oylarını yüzde 3,3 artırdı.

Günther Oettinger

TSİ 19.35 Oettinger: Almanya’nın nüfuzu azalacak

Avrupa Birliği’nin bütçeden sorumlu komisyon üyesi Günther Oettinger, AP seçimlerinde Almanya’dan çıkan sonuçlara ilişkin açıklamada bulundu. Oettinger, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradım, bu sonuç Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) için tatmin edici değil” dedi. AP’deki en büyük üç siyasi grupta Almanya’nın zayıf bir şekilde temsil edileceğine dikkat çeken Oettinger, “Hür Demokrat Parti (FDP) zayıf kalıyor, CDU zayıf kalacak ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise felaket. Bu Almanya’nın nüfuzunun azalacağı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

751 sandalyeli AP’de Almanya toplam 96 vekil ile temsil ediliyor ve AP’ye en çok vekil gönderen ülke olma özelliği taşıyor.

TSİ 19.30 Hristiyan Birlik oy kaybetti

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan Birlik partileri oy kaybetti. Sandık çıkış anketlerine göre, CDU/CSU 2014’deki seçimlere kıyasla yüzde 7,4 oy kaybetti. Sosyal Demokratların oy kaybı ise yüzde 11,8 oldu. Oy kaybeden diğer bir parti de Sol Parti. Partinin oyları yüzde 1,9 düştü.

Bu karşılık Yeşiller yüzde 11,3 oranında oylarını artırdı. Sağ popülist parti AfD’nin oylarındaki artış ise yüzde 3,4 oldu. Hür Demokrat Parti’nin oylarında da yüzde 2,1 artış gözlemlendi.

TSİ 19.00 Almanya'da sandıklar kapandı

Sandık çıkış anketlerine göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) karşısında önde gidiyor. Infratest Dimap’ın açıkladığı anket sonuçlarına göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) toplamda yüzde 28 oy oranına ulaştı. 2014’te Birlik partilerinin toplam oy oranı yüzde 30 idi.

Yeşiller partisi, Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) geride bıraktı. İlk tahminlere göre, SPD yüzde 15,5 oy aldı. 2014’te bu rakam yüzde 27,3 seviyesindeydi. Yeşiller ise oyların yüzde 22'sini aldı. 2014 seçimlerinde Yeşillerin oy oranı 10,7 olmuştu. Sağ popülist Almanya için Alternatif'in AfD) oyları sandık çıkış anketlerine göre, yüzde 10,5. 2014’te AfD yüzde 7,1 seviyesinde oy almıştı. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) ilk çıkış anketlerine göre yüzde 5,5 ile 2014’teki oranını korudu.

TSİ 18.24 Fransa’da seçimlere yüksek katılım

Avrupa Parlamentosu seçimleri için bugün sandık başına giden 21 ülke arasında bulunan Fransa’da İçişleri Bakanlığı TSİ 18.00’de seçime katılım oranının yüzde 43,29 seviyesinde olduğunu açıkladı. 2014’teki AP seçimlerinde Fransa’da katılım oranı yüzde 35,07 oranında kalmıştı. Fransa’da sandıklar TSİ 21.00’de kapanıyor.

TSİ 18.04 Avusturya’da Başbakan Kurz’un partisi önde

Avusturya’da sandıklar TSİ 18.00 itibariyle kapandı. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oylarını yüzde 7,5 artırarak yüzde 34,5 oy aldı. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 23,5 ile ikinci sırada. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ise yüzde 17,3 ile üçüncü sırada yer alıyor.

DW/MK,JD

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