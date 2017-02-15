+++CANLI ANLATIM: AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına uluslararası kamuoyu sert tepki gösterirken, Ukrayna ve Rusya'dan operasyona dair açıklamalar geliyor.

TSİ 10.45 Borrell: Rusya'ya görülmemiş sertlikte yaptırım paketi uygulayacağız

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü "en karanlık saatlerin" yaşandığını belirterek, AB'nin Rusya'ya karşı şimdiye kadar görülmemiş sertlikte bir yaptırım paketi uygulayacağını söyledi.

TSİ 10.36 Von der Leyen: Putin Avrupa’ya savaşı geri getirdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rus lider Putin'in Avrupa'ya savaşı yeniden getirdiğini söyleyerek, egemen bir ülkeye karşı "benzeri görülmemiş bir saldırganlıkla karşı karşıyayız" dedi. Yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret eden von der Leyen Rus ekonomisinin stratejik sektörlerinin, kilit öneme sahip teknolojiye ve piyasalara erişimini engellemeyi hedeflediklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı, AB’deki Rus varlıklarının dondurulacağını ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişiminin engelleneceğini söyledi.

TSİ 10.33 Ukrayna: Rus kara birlikleri farklı bölgelerden ülkeye giriyor

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesinin ardından Rus kara birliklerinin farklı bölgelerden Ukrayna'ya girdiğini duyurdu. Sınır Muhafaza Servisi, Rus tankları ve diğer ağır silahlı birliklerin ülkenin kuzeyindeki bölgelerin yanı sıra Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasından da ülkeye girdiğini belirtti.

TSİ 10.22 Ukrayna Türkiye’den Boğazları kapatmasını talep etti

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar Ukrayna’nın Türkiye’den İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını Rusya’ya kapatmasını talep ettiğini açıkladı.

TSİ 10.12 Ukrayna: Sekiz kişi hayatını kaybetti

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şimdiye kadar sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dokuz kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ukrayna Sınır Muhafızları, Rus askeri birliklerinin Çernihiv, Harkov ve Luhansk bölgelerinden Ukrayna'ya girdiğini duyurdu.

TSİ 10.18 Ayrılıkçı güçler: Ukrayna askeri uçağı düşürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Luhansk'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait askeri bir uçağın düşürüldüğü belirtildi.

TSİ 10.03 Macron’dan Moskova’ya operasyona "derhal son ver" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonu kınadı ve Moskova’ya operasyona derhal son vermesi çağrısında bulundu. Macron Fransa’nın Ukrayna’ya karşı “savaşı sona erdirmek” için müttefiklerle beraber çalışacağını açıkladı.

TSİ 09.39 Ukrayna Devlet Başkanı "Putin'e karşı ittifak" istedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya genelinde "Putin'e karşı ittifak" oluşturulmasını istedi. Perşembe sabahı ABD, AB, İngiltere, Almanya ve Polonya liderleri ile telefon görüşmeleri yapan Zelenskiy, "Dünya Rusya'yı barışa zorlamalı" dedi. Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesine işaret eden Zelenskiy, "Putin'e karşı ittifak oluşturma sürecindeyiz" diye ekledi. Putin'in Ukrayna'yı yıkmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "Dünyadaki devlet başkanlarına Putin'e de yaptırım çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.26 AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya karşı yeni yaptırımların getirileceğini açıkladı. Michel ve von der Leyen Perşembe sabahı yaptıkları açıklamada, bu yaptırımların "büyük ve ağır sonuçları" olacağını bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatmasının ardından bu akşam toplanacak olağanüstü zirvede yeni yaptırımlar konusunda karar verilmesi bekleniyor. AB, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri Rusya'nın tanınmasının ardından Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

TSİ 09.23 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Facebook'ta yaptığı duyuruda Rus askeri birliklerin ülkenin doğusunu topa tuttuğunu söyleyerek, durumun "kontrol altında" olduğunu belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Odesa kentinde Rus birlik olmadığını açıkladı.

TSİ 09.19 Ukrayna ordusu beş Rus uçağını vurduğunu açıkladı

Ukrayna ordusu, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Luhansk'ta beş Rus uçağının ve bir helikopterin vurulduğunu açıkladı. Ancak Rus RIA haber ajansı, Ukrayna'da Rus uçaklarının vurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

TSİ 09.08 Ukrayna şehirlerinde patlamalar duyuluyor

Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından Fransız haber ajansı AFP başkent Kiev'de, ülkenin güneyindeki liman kenti Odessa'da, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'da, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da, Kramatorsk ve doğudaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde patlamalar duyulduğunu aktardı. Rus sınır yakınlarındaki Mariupol sakinlerinin verdiği bilgilere göre kentin doğusunda hava topu sesleri duyuldu. Ukrayna sınır koruma birlikleri, haftalardır Rus birliklerinin konuşlandırıldığı Belarus sınırı üzerinden de "hava topu" saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Reuters, AFP / JD, SSB

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