+++CANLI ANLATIM: AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına uluslararası kamuoyu sert tepki gösterirken, Ukrayna ve Rusya'dan operasyona dair açıklamalar geliyor.

TSİ 12.00 Ukrayna ordusu: 50 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Harkov kenti yakınlarında dört Rus tankının imha edildiği, ülkenin doğusundaki Luhansk yakınlarında 50 Rus askerinin öldürüldüğü ve yine ülkenin doğusunda altı Rus uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Ancak Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, zırhlı araçların imha edildiği veya uçakların düşürüldüğü yönündeki haberler yalanlandı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Herson bölgesinde üç personelin hayatını kaybettiğini, yedisinin de yaralandığını açıkladı.

TSİ 11.58 Almanya ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon düzenlemesi üzerine Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Baerbock Perşembe sabahı Berlin'de yaptığı açıklamada, "Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar içeren bir paket" uygulanacağını söyledi. Baerbock, bakanlıktaki kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkeleri ile de görüşeceklerini ifade etti.

TSİ 11.44 Kılıçdaroğlu: Montrö Sözleşmesi'ne sadık kalınması lazım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Denizli'deki programını yarıda keserek Ankara'ya döneceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Denizli'de kanaat önderleri ile yaptığı buluşmada, Ukrayna'daki krizin Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade etti. Konuşmasında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından savaş gemilerinin geçişini düzenleyen Montrö Sözleşmesi'ne de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Montrö Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin sadık kalması lazım. Türkiye'nin güvenliği için çok önemli. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın bize faturası ağır olur" ifadelerini kullandı.

TSİ 11.40 Rus Merkez Bankası'ndan Ruble'ye müdehale açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Ruble'nin tarihindeki en düşük seviyeye inmesi üzerine Rusya Merkez Bankası "finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için" 2014 yılından bu yana ilk kez müdahalede bulunacağını açıkladı. Rus tahvilleri ve hisse senedi piyasasında da kayıplar yaşanıyor.

TSİ 11.36 Zelenskiy savunma desteği istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya liderlerine çağrıda bulunarak, Rusya'ya karşı hava sahasının korunmasını ve savunma desteği verilmesini talep etti. Rusya "Ukrayna ve bütün demokratik dünyaya karşı bir savaş başlattı" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasını "saldırganlıktan" korumak için liderlerden geniş çaplı savunma desteği istedi.

TSİ 11.27 Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ülkesinin Türkiye'den taleplerini görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini duyurdu. Bodnar Ukrayna'nın Ankara'dan İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rusya'ya kapatmasını talep ettiğini açıklamıştı.

TSİ 11.04 Baltık ülkeleri Rusya'nın Swift'ten çıkartılmasını istedi

Estonya, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkartılmasını talep etti. Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği verilmesi çağrısı yapıldı.

TSİ 11.03 Ukrayna Merkez Bankası nakit para çekmeyi sınırlandırdı

Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit para çekme imkanlarının sınırlandırıldığı duyuruldu. Buna göre, bir gün içinde sadece 100 bin Ukrayna Grivnası (yaklaşık 2 bin 975 euro) çekilebilecek. Bunun yanı sıra ülkede döviz çekmek yasaklandı.

TSİ 10.59 İngiliz hükümeti yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı

İngiliz hükümeti, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlatan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı James Cleverly, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun "Rusya'nın gördüğü en büyük ve ağır ekonomik yaptırım paketi" olacağını söyledi. Cleverly, "Bugün başlayacak olanlar, benzersiz bir dizi yaptırım olacak. Ancak gelecek günlerde yeni yaptırımlar açıklayacağız" şeklinde konuştu.

TSİ 10.56 Rusya Savunma Bakanlığı: Siviller tehlikede değil

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna kentlerine saldırmadığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer veren Rus haber ajansı RIA, Ukrayna'daki sivillerin tehlikede olmadığını aktardı. Interfax ise Savunma Bakanlığı'nın bir Rus uçağının vurulduğu ve zırhlı araçların hasar gördüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirttiğini bildirdi.

TSİ 10.45 Borrell: Rusya'ya görülmemiş sertlikte yaptırım paketi uygulayacağız

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü "en karanlık saatlerin" yaşandığını belirterek, AB'nin Rusya'ya karşı şimdiye kadar görülmemiş sertlikte bir yaptırım paketi uygulayacağını söyledi.

TSİ 10.36 Von der Leyen: Putin Avrupa’ya savaşı geri getirdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rus lider Putin'in Avrupa'ya savaşı yeniden getirdiğini söyleyerek, egemen bir ülkeye karşı "benzeri görülmemiş bir saldırganlıkla karşı karşıyayız" dedi. Yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret eden von der Leyen Rus ekonomisinin stratejik sektörlerinin, kilit öneme sahip teknolojiye ve piyasalara erişimini engellemeyi hedeflediklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı, AB’deki Rus varlıklarının dondurulacağını ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişiminin engelleneceğini söyledi.

TSİ 10.33 Ukrayna: Rus kara birlikleri farklı bölgelerden ülkeye giriyor

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesinin ardından Rus kara birliklerinin farklı bölgelerden Ukrayna'ya girdiğini duyurdu. Sınır Muhafaza Servisi, Rus tankları ve diğer ağır silahlı birliklerin ülkenin kuzeyindeki bölgelerin yanı sıra Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasından da ülkeye girdiğini belirtti.

TSİ 10.22 Ukrayna Türkiye’den Boğazları kapatmasını talep etti

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar Ukrayna’nın Türkiye’den İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını Rusya’ya kapatmasını talep ettiğini açıkladı.

TSİ 10.12 Ukrayna: Sekiz kişi hayatını kaybetti

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şimdiye kadar sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dokuz kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ukrayna Sınır Muhafızları, Rus askeri birliklerinin Çernihiv, Harkov ve Luhansk bölgelerinden Ukrayna'ya girdiğini duyurdu.

TSİ 10.18 Ayrılıkçı güçler: Ukrayna askeri uçağı düşürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Luhansk'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait askeri bir uçağın düşürüldüğü belirtildi.

TSİ 10.03 Macron’dan Moskova’ya operasyona "derhal son ver" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonu kınadı ve Moskova’ya operasyona derhal son vermesi çağrısında bulundu. Macron Fransa’nın Ukrayna’ya karşı “savaşı sona erdirmek” için müttefiklerle beraber çalışacağını açıkladı.

TSİ 09.39 Ukrayna Devlet Başkanı "Putin'e karşı ittifak" istedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya genelinde "Putin'e karşı ittifak" oluşturulmasını istedi. Perşembe sabahı ABD, AB, İngiltere, Almanya ve Polonya liderleri ile telefon görüşmeleri yapan Zelenskiy, "Dünya Rusya'yı barışa zorlamalı" dedi. Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesine işaret eden Zelenskiy, "Putin'e karşı ittifak oluşturma sürecindeyiz" diye ekledi. Putin'in Ukrayna'yı yıkmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "Dünyadaki devlet başkanlarına Putin'e de yaptırım çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.26 AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya karşı yeni yaptırımların getirileceğini açıkladı. Michel ve von der Leyen Perşembe sabahı yaptıkları açıklamada, bu yaptırımların "büyük ve ağır sonuçları" olacağını bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatmasının ardından bu akşam toplanacak olağanüstü zirvede yeni yaptırımlar konusunda karar verilmesi bekleniyor. AB, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri Rusya'nın tanınmasının ardından Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

TSİ 09.23 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Facebook'ta yaptığı duyuruda Rus askeri birliklerin ülkenin doğusunu topa tuttuğunu söyleyerek, durumun "kontrol altında" olduğunu belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Odesa kentinde Rus birlik olmadığını açıkladı.

TSİ 09.19 Ukrayna ordusu beş Rus uçağını vurduğunu açıkladı

Ukrayna ordusu, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Luhansk'ta beş Rus uçağının ve bir helikopterin vurulduğunu açıkladı. Ancak Rus RIA haber ajansı, Ukrayna'da Rus uçaklarının vurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

TSİ 09.08 Ukrayna şehirlerinde patlamalar duyuluyor

Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından Fransız haber ajansı AFP başkent Kiev'de, ülkenin güneyindeki liman kenti Odessa'da, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'da, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da, Kramatorsk ve doğudaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde patlamalar duyulduğunu aktardı. Rus sınır yakınlarındaki Mariupol sakinlerinin verdiği bilgilere göre kentin doğusunda hava topu sesleri duyuldu. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, haftalardır Rus birliklerinin konuşlandırıldığı Belarus sınırı üzerinden de "havan topu" saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Reuters, AFP / JD, SSB

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