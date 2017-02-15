+++CANLI: Çernobil nükleer santrali Rus güçlerine geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına uluslararası kamuoyu sert tepki gösterirken, Ukrayna ve Rusya'dan operasyona dair açıklamalar geliyor.

TSİ 20.59 Rus havayolu şirketi Aeroflot’a yasak geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 100'den fazla Rus vatandaşı ve şirketine yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı. "100'den fazla kurum ve bireyin varlıklarını donduruyoruz" diyen Johnson, yaptırımların aralarında silah üreten firmaların da bulunduğu sektörler için geçerli olacağını, ayrıca Rus havayolu şirketi Aeroflot'un İngiltere'ye inmesine de izin verilmeyeceğini bildirdi. Rusya'nın önünü İngiltere finansal piyasalarında kesmeyi hedeflediklerini belirten Johnson, yaptırımların Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB Bank da dahil olmak üzere tüm büyük Rus bankalarının varlıklarının dondurulmasını içerdiğini söyledi. İngiltere ayrıca, Rusya'dan yarı iletkenler de dahil olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasaklama kararı aldı.

TSİ 20.33 Putin: Ukrayna'yı işgalden başka seçeneğimiz yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı savunmanın Ukrayna'yı işgal etmekten başka yolu olmadığını söyledi. Putin küresel ekonomik sistemi zayıflatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Rus kara birliklerinin Ukrayna topraklarında olduğunu ilk kez doğruladı. Bakanlık, Ukrayna'ya ait 83 askeri tesisin vurulduğunu açıkladı.

TSİ 20.20 Çernobil nükleer santrali Rus güçlerine geçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mikhaylo Podolyak, Çernobil nükleer santralinin Rus güçlerinin eline geçtiğini açıkladı. Podolyak santralin güvenli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca kuzeydeki, başkent Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki Gostomel Havalimanı'nın da Rus güçlerinin eline geçtiği açıklandı.

Ukrayna askerleri

TSİ 19.35 Ukrayna güneydeki Heniçesk'in kontrolünü kaybetti

Herson Bölge İdaresi Rus birliklerinin işgalinden sonra, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerin kontrolünün kaybedildiğini duyurdu. Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada Heniçesk Bölgesi'nin kontrolünün de Rus işgal kuvvetlerine geçtiği belirtildi. Öğleden sonra bölgeden gelen video kayıtlarında, Rus birliklerinin Dinyeper Nehri üzerindeki Nova Kahovka Barajı'nı ele geçirdiği görüldü. Rusya'nın Karadeniz kıyısında yer alan Odessa kentini de işgal etmesinden endişe duyuluyor. Ukrayna kaynaklarına göre, bir su kanalı ile bir hidroelektrik santrali de Rus ordusu tarafından ele geçirildi. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna, bölgeye su temininde önemli işlevi olan Kuzey Kırım Kanalını kapatmıştı.

Moskova'da barış gösterisi

TSİ 18.55 Moskova'daki barış yanlısı gösteriye polis müdahalesi

Moskova'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı barış talebiyle düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. RIA haber ajansı çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

TSİ 18:09 Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaklaşık 2 milyon 800 bin insanın yaşadığı kentte halktan hava operasyonlarından korunmak için oluşturulan barınaklara gitmeleri istendi. Kiev'in kuzeyindeki Gostomel havaalanının kontrolünü ele geçirmek için Rus askerlerinin yaklaştığı ve Rus güçleriyle Ukrayna güçleri arasında çatışmaların başlamasının beklendiği öğrenildi. Bölgedeki basın mensupları bölgede askeri helikopterlerin alçak uçuş yaptığını duyurdu.

Odessa yakınlarında isabet alan Türk gemisi

TSİ 18.01 Türk gemisine bomba isabet etti

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat kapsamında Odesa açıklarında Yasa Jupiter adlı Türk gemisine bomba isabet etti. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yapılan görüşmelerde geminin yardım talebinin olmadığı, Romanya kara sularına intikal olduğu ve can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

TSİ 17.49 Rus birlikleri Çernobil reaktörünün olduğu bölgeye girdi

Rus birlikleri Belarus üzerinden Çernobil nükleer reaktörünün bulunduğu bölgeye girdi. Açıklama Ukrayna İçişleri Bakanı'nın bir danışmanı tarafından yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy Rus güçlerinin Çernobil nükleer reaktörünü ele geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.

TSİ 17.12 "Ukrayna'da 74 yer üstü hedefi imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın bugün başlattığı askeri harekat kapsamında Ukrayna’da 74 yer üstü hedefinin ve 11 havaalanının tahrip edildiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Avrupa Birliği ve ABD'nin yaptırım kararlarına "kısasa kısas" mantığı içerisinde yanıt verileceği ifade edildi.

TSİ 17.05 Von der Leyen: "AB ve NATO daha da yakınlaşacak"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun yakın bir tamamlayıcılık içinde çalıştığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin AB ve NATO’yu daha da yakınlaştıracağını belirtti. "Her zamankinden daha uyumlu ve kararlıyız. Bir amaç etrafında birleşmiş bir ittifakız" diyen Von der Leyen, "Rusya'ya hazırladığımız yaptırımların ağır sonuçları olacak, Rusya'nın yüksek teknoloji konumu zayıflatılacak" ifadelerini kullandı.

TSİ 16.55 İlk ABD birlikleri Letonya'ya intikal etti

İlk ABD birlikleri NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Letonya'ya intikal etti. Letonya Savunma Bakanlığı’ndan başkent Riga’da yapılan açıklamada, yaklaşık 40 ABD askerinden oluşan bir birliğin Perşembe gecesi ülkeye geldiği belirtildi. NATO üyesi Baltık ülkesi Letonya’ya 300'den fazla ABD askerinin konuşlandırılacağı belirtildi. Letonya, Rusya ve müttefiki Beyaz Rusya ile sınır komşusu. ABD hükümeti, Ukrayna krizinin yoğunlaşması nedeniyle Salı günü Doğu Avrupa'ya daha fazla asker ve teçhizat gönderileceğini açıklamıştı.

TSİ 16.44 Polonya, Ukrayna'dan yaralıları taşımak için hazırlanıyor

Polonya Sağlık Bakanlığı, Rusya saldırısında yaralanan Ukraynalıları Polonya’ya taşımak için tıbbi malzemelerle donatılmış bir tren hazırladıklarını açıkladı. Açıklamada Polonya hastanelerinin binlerce yaralıyı almak için hazır olduğu ifade edildi. Polonya’nın ayrıca Ukrayna’dan göçmen kabul etmeye hazırlandığını söyleyen Bakanlık, "Polonya sınırlarına giren herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanması için her şeyi yapacağız. Yaralılar için hastane yatakları hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

TSİ 16.29 Hazine Bakanlığı: Tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin olası yansımalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir" denilen açıklamada "Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

TSİ 16.02 Macron: "Avrupa tarihinde dönüm noktası"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili "Dün gece yaşananlar Avrupa tarihinde bir dönüm noktası" ifadesini kullandı. Rusya’nın ekonomisine, ordusuna ve enerji sektörüne yönelik ağır yaptırımların beklenebileceğini söyleyen Macron, Rusya’nın adımlarına karşı "soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde" yanıt vereceklerini açıkladı.

TSİ 15.03 Rus birlikleri Kiev bölgesinde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir danışmanı, Rusya'nın şu aşamada her türlü görüşmeyi reddettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya azami düzeyde zarar vermeye çalıştığını ifade eden yetkili, şu an itibarıyla Rusya'nın 30'dan fazla sivil ve askeri tesise saldırı düzenlediği kaydetti. Kiev yakınlarındaki Hostomel askeri havaalanında yoğun çatışmaların olduğunu belirten yetkili, Rus paraşütçülerin Kiev'e inerek, hükümet binalarını ele geçirmeye çalışmasının mümkün olduğunu öne sürdü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

TSİ 14.24 Stoltenberg: 100 savaş uçağı göreve hazır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın topraklarını korumak için gerekeni yapacağını söyledi. NATO'ya üye ülkelerin daimi temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrasında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle İttifak'ın doğu kanadının güçlendirileceğini ifade etti. 100'den fazla savaş uçağının göreve hazır hale getirildiğini kaydeden Stoltenberg, "Yeni bir kararlılıkla ve daha güçlü bir şekilde tepki vermeliyiz" şeklinde konuştu. Stoltenberg, NATO'nun birliklerin hızla hareket edebilmesini sağlamak için savunma planlarını da aktive ettiğini sözlerine ekledi. Ukrayna'da NATO birliklerinin bulunmadığını ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'ya asker gönderme planlarının da bulunmadığını vurguladı.

TSİ 14.38 Erdoğan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadelesine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" ifadesini kullandı. "Türkiye’nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadeleyi de desteklediğini biraz önce görüştüğüm Zelenskiy'e de ifade ettim" diyen Erdoğan, "Ukrayna’da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız" şeklinde konuştu. Rusya'ya, Ukrayna ile yaşadığı sorunların, "Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi" çağrısını tekrarlayan Erdoğan, "Dün Sayın Putin’le görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade ettim" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz

TSİ 14.00 Scholz: Durum çok ciddi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya yönelik saldırı ile tüm Avrupa'daki barışı tehlikeye atmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan askeri operasyonuna ilişkin olarak bugün Berlin'de açıklamalarda bulunan Başbakan Scholz, "Rus Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya yönelik saldırı ile açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı davranıyor" dedi. "Durum çok ciddi" diyen Scholz, Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

TSİ 14.00 Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Askeri operasyon kabul edilemez

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun "kabul edilemez" olduğu ve bunun reddedildiği belirtildi. "Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" denilen açıklamada, Rusya'ya "bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurma" çağrısı yapıldı. Açıklamada, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir" ifadesine vurgu yapıldı.

TSİ 13.47 NATO'dan "savunmayı güçlendirmek" için ek adım kararı

NATO'ya üye 30 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "Tüm İttifak'ın caydırıcı ve savunma gücünü artırmak için ek adımlar atılmasına karar verdik" ifadesine yer verildi. Açıklamada, ancak alınan bütün tedbirlerin "önleyici, orantılı ve gerginliği tırmandırmayacak" şekilde olduğu belirtildi.

TSİ 13.30 İkinci dalga füze saldırısı başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir danışmanı, Ukrayna'ya ikinci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra füze saldırılarının ilk dalgasının başladığını ve Ukrayna'nın birçok kentinde askeri tesislerin ve diğer binaların hedef alındığını açıkladı.

TSİ 13.13 Ukrayna: 40'dan fazla Ukrayna askeri yaşamını yitirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk saatlerinde 40'tan fazla Ukrayna askerinin ve yaklaşık 10 sivilin öldüğünü açıkladı. Arestoviç, "40'tan fazla askerin öldüğünü ve çok sayıda yaralının olduğunu biliyorum. Yaklaşık 10 sivilin de hayatını kaybettiği bilgisine sahibim" şeklinde konuştu.

TSİ 13.12 Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye tarafsız kalmamalı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, "Ukrayna tarafının yardım ve boğazların kapatılması talebini, Türk Dışişleri Bakanlığı'na ilettim. Türk tarafı, kararını vererek iletecektir. Montrö Antlaşması'nın 9'uncu maddesi devreye koyulmalıdır" açıklamasını yaptı. Montrö Sözleşmesi'nin, boğazların kapatılması ile ilgili hukuki temelleri oluşturduğunu belirten Büyükelçi, yardım talebinin mali, insanı ve askeri yardımı kapsadığını kaydetti. NATO ülkelerine de çağrıda bulunan Bodnar, "Ukrayna, NATO üyesi olsaydı savaş çıkmazdı. NATO'ya üye ülkelerin hatayı düzeltme şansı var, Ukrayna'yı NATO'ya kabul edebilirler, Ukraynayı NATO' ya üye yaparlarsa, Ukrayna savaştan galip çıkar" ifadelerini kullandı.

TSİ 12.35 Lukaşenko: Gerekirse Ukrayna'ya karşı operasyona katılabiliriz

Belta haber ajansının aktardığına göre, Belarus'ta kendisini devlet başkanı ilan eden Aleksander Lukaşenko, gerekirse Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyona Belarus birliklerinin de katılabilecğini söyledi. Lukaşenko'nun açıklaması öncesinde Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rus birliklerinin Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini bildirmişti.

TSİ 12.35 Zelenskiy isteyen herkese silah verileceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerine karşı ülkeyi savunmak isteyen bütün vatandaşlara hazır olmaları çağrısı yaparak, isteyen herkese silah verileceğini söyledi. Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini de sözlerine ekleyen Zelenskiy, Ruslara sokağa çıkıp, savaşı protesto etme çağrısında bulundu.

Ukrayna'ya ait düşürülen uçak

TSİ 12.00 Ukrayna ordusu: 50 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Harkov kenti yakınlarında dört Rus tankının imha edildiği, ülkenin doğusundaki Luhansk yakınlarında 50 Rus askerinin öldürüldüğü ve yine ülkenin doğusunda altı Rus uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Ancak Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, zırhlı araçların imha edildiği veya uçakların düşürüldüğü yönündeki haberler yalanlandı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Herson bölgesinde üç personelin hayatını kaybettiğini, yedisinin de yaralandığını açıkladı.

TSİ 11.58 Almanya ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon düzenlemesi üzerine Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Baerbock Perşembe sabahı Berlin'de yaptığı açıklamada, "Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar içeren bir paket" uygulanacağını söyledi. Baerbock, bakanlıktaki kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkeleri ile de görüşeceklerini ifade etti.

TSİ 11.44 Kılıçdaroğlu: Montrö Sözleşmesi'ne sadık kalınması lazım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Denizli'deki programını yarıda keserek Ankara'ya döneceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Denizli'de kanaat önderleri ile yaptığı buluşmada, Ukrayna'daki krizin Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade etti. Konuşmasında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından savaş gemilerinin geçişini düzenleyen Montrö Sözleşmesi'ne de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Montrö Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin sadık kalması lazım. Türkiye'nin güvenliği için çok önemli. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın bize faturası ağır olur" ifadelerini kullandı.

TSİ 11.40 Rus Merkez Bankası'ndan Ruble'ye müdahale açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Ruble'nin tarihindeki en düşük seviyeye inmesi üzerine Rusya Merkez Bankası "finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için" 2014 yılından bu yana ilk kez müdahalede bulunacağını açıkladı. Rus tahvilleri ve hisse senedi piyasasında da kayıplar yaşanıyor.

TSİ 11.36 Zelenskiy savunma desteği istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya liderlerine çağrıda bulunarak, Rusya'ya karşı hava sahasının korunmasını ve savunma desteği verilmesini talep etti. Rusya "Ukrayna ve bütün demokratik dünyaya karşı bir savaş başlattı" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasını "saldırganlıktan" korumak için liderlerden geniş çaplı savunma desteği istedi.

TSİ 11.27 Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ülkesinin Türkiye'den taleplerini görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini duyurdu. Bodnar Ukrayna'nın Ankara'dan İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rusya'ya kapatmasını talep ettiğini açıklamıştı.

TSİ 11.04 Baltık ülkeleri Rusya'nın Swift'ten çıkartılmasını istedi

Estonya, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkartılmasını talep etti. Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği verilmesi çağrısı yapıldı.

TSİ 11.03 Ukrayna Merkez Bankası nakit para çekmeyi sınırlandırdı

Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit para çekme imkanlarının sınırlandırıldığı duyuruldu. Buna göre, bir gün içinde sadece 100 bin Ukrayna Grivnası (yaklaşık 2 bin 975 euro) çekilebilecek. Bunun yanı sıra ülkede döviz çekmek yasaklandı.

TSİ 10.59 İngiliz hükümeti yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı

İngiliz hükümeti, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlatan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı James Cleverly, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun "Rusya'nın gördüğü en büyük ve ağır ekonomik yaptırım paketi" olacağını söyledi. Cleverly, "Bugün başlayacak olanlar, benzersiz bir dizi yaptırım olacak. Ancak gelecek günlerde yeni yaptırımlar açıklayacağız" şeklinde konuştu.

TSİ 10.56 Rusya Savunma Bakanlığı: Siviller tehlikede değil

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna kentlerine saldırmadığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer veren Rus haber ajansı RIA, Ukrayna'daki sivillerin tehlikede olmadığını aktardı. Interfax ise Savunma Bakanlığı'nın bir Rus uçağının vurulduğu ve zırhlı araçların hasar gördüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirttiğini bildirdi.

TSİ 10.45 Borrell: Rusya'ya görülmemiş sertlikte yaptırım paketi uygulayacağız

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü "en karanlık saatlerin" yaşandığını belirterek, AB'nin Rusya'ya karşı şimdiye kadar görülmemiş sertlikte bir yaptırım paketi uygulayacağını söyledi.

TSİ 10.36 Von der Leyen: Putin Avrupa’ya savaşı geri getirdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rus lider Putin'in Avrupa'ya savaşı yeniden getirdiğini söyleyerek, egemen bir ülkeye karşı "benzeri görülmemiş bir saldırganlıkla karşı karşıyayız" dedi. Yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret eden von der Leyen Rus ekonomisinin stratejik sektörlerinin, kilit öneme sahip teknolojiye ve piyasalara erişimini engellemeyi hedeflediklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı, AB’deki Rus varlıklarının dondurulacağını ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişiminin engelleneceğini söyledi.

Mariupol'da tahrip edilmiş bir zırhlı araç

TSİ 10.33 Ukrayna: Rus kara birlikleri farklı bölgelerden ülkeye giriyor

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesinin ardından Rus kara birliklerinin farklı bölgelerden Ukrayna'ya girdiğini duyurdu. Sınır Muhafaza Servisi, Rus tankları ve diğer ağır silahlı birliklerin ülkenin kuzeyindeki bölgelerin yanı sıra Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasından da ülkeye girdiğini belirtti.

TSİ 10.22 Ukrayna Türkiye’den Boğazları kapatmasını talep etti

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar Ukrayna’nın Türkiye’den İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını Rusya’ya kapatmasını talep ettiğini açıkladı.

TSİ 10.12 Ukrayna: Sekiz kişi hayatını kaybetti

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şimdiye kadar sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dokuz kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ukrayna Sınır Muhafızları, Rus askeri birliklerinin Çernihiv, Harkov ve Luhansk bölgelerinden Ukrayna'ya girdiğini duyurdu.

TSİ 10.18 Ayrılıkçı güçler: Ukrayna askeri uçağı düşürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Luhansk'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait askeri bir uçağın düşürüldüğü belirtildi.

TSİ 10.03 Macron’dan Moskova’ya operasyona "derhal son ver" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonu kınadı ve Moskova’ya operasyona derhal son vermesi çağrısında bulundu. Macron Fransa’nın Ukrayna’ya karşı “savaşı sona erdirmek” için müttefiklerle beraber çalışacağını açıkladı.

TSİ 09.39 Ukrayna Devlet Başkanı "Putin'e karşı ittifak" istedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya genelinde "Putin'e karşı ittifak" oluşturulmasını istedi. Perşembe sabahı ABD, AB, İngiltere, Almanya ve Polonya liderleri ile telefon görüşmeleri yapan Zelenskiy, "Dünya Rusya'yı barışa zorlamalı" dedi. Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesine işaret eden Zelenskiy, "Putin'e karşı ittifak oluşturma sürecindeyiz" diye ekledi. Putin'in Ukrayna'yı yıkmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "Dünyadaki devlet başkanlarına Putin'e de yaptırım çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.26 AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya karşı yeni yaptırımların getirileceğini açıkladı. Michel ve von der Leyen Perşembe sabahı yaptıkları açıklamada, bu yaptırımların "büyük ve ağır sonuçları" olacağını bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatmasının ardından bu akşam toplanacak olağanüstü zirvede yeni yaptırımlar konusunda karar verilmesi bekleniyor. AB, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri Rusya'nın tanınmasının ardından Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

TSİ 09.23 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Facebook'ta yaptığı duyuruda Rus askeri birliklerin ülkenin doğusunu topa tuttuğunu söyleyerek, durumun "kontrol altında" olduğunu belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Odesa kentinde Rus birlik olmadığını açıkladı.

TSİ 09.19 Ukrayna ordusu beş Rus uçağını vurduğunu açıkladı

Ukrayna ordusu, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Luhansk'ta beş Rus uçağının ve bir helikopterin vurulduğunu açıkladı. Ancak Rus RIA haber ajansı, Ukrayna'da Rus uçaklarının vurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

TSİ 09.08 Ukrayna şehirlerinde patlamalar duyuluyor

Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından Fransız haber ajansı AFP başkent Kiev'de, ülkenin güneyindeki liman kenti Odessa'da, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'da, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da, Kramatorsk ve doğudaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde patlamalar duyulduğunu aktardı. Rus sınır yakınlarındaki Mariupol sakinlerinin verdiği bilgilere göre kentin doğusunda hava topu sesleri duyuldu. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, haftalardır Rus birliklerinin konuşlandırıldığı Belarus sınırı üzerinden de "havan topu" saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Reuters, AFP / JD, SSB, AI, TY, EC

© Deutsche Welle Türkçe