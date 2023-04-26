Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden geçmiş olsun mesajları geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan'ın sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Salı akşamı katıldığı Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınında rahatsızlanması üzerine yayına ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ortak yayına yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak TSİ 23:30'da başladı. Program esnasında Erdoğan'a soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "reklam" diyerek ayağa kalkmaya çalıştı, o sırada yayında "eyvah eyvah" sesleri duyuldu. Kameralar da Erdoğan'ı göstermeden program kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayına 20 dakika ara verilmesinin ardından tekrar kameralar karşısına çıktı Fotoğraf: DHA

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı ve Erdoğan tekrar kameralar karşısına çıkarak bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili olarak, "Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek diye ciddi manada düşündüm. Dedim ki artık 'söz verdik gideceğiz.' Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından program sonlandırıldı.

Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Oktay ve Çelik'ten açıklama

Daha sonra Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Oğan'dan geçmiş olsun mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

ATA İttfakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da "Katıldığı bir tv programında rahatsızlık geçiren sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımıı yaptı.

Diğer siyasilerden gelen mesajlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı paylaşımda, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" açıklamsında bulundu.

DHA,ANKA / HS,ET

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