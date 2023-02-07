+++ Canlı: Depremde ölenlerin sayısı 4 bin 544'e yükseldi.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Aynı gün Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre depremde en az 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti. Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Felaketin ikinci gününde önemli gelişmeler şöyle:

TSİ 19.55 : İskenderun Limanı’ndaki yangın söndürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'nda çıkan yangının, Kara Kuvvetleri'ne ait helikopter ve Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü duyurdu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin ardından çıkan yangının tehlikeli boyutlara ulaşması sebebiyle, limandaki tüm gemiler başka limanlara gönderilmişti.

TSİ 19.50: AFAD: Ölü sayısı 4 bin 544

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, toplanan son verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 544, yaralı sayısının da 26 bin 721 olduğunu bildirdi. Şu ana dek 5 bin 775 binanın da yıkıldığını aktaran Tatar, hala bölgede 5 ve hatta 6 büyüklüğünde artçı depremlerin yaşandığını ve hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi için yolların açık tutulmasının önemine vurgu yapan Orhan Tatar, ayrıca acil durumlar dışında telefonların da kullanılmamasını istedi.

TSİ 18.30: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Yalnız değilsiniz

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'de en az 10 ille Suriye'nin kuzeyinde depremden etkilenenlere dayanışma mesajı gönderdi. İsviçre'nin Cenevre kentinde, Uluslararası Kızılhaç örgütünü ziyarete eden Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, "Yalnız değilsiniz. Bu zor saatlerde yanınızdayız. Sizlerle birlikte bekliyor, endişeleniyor ve her şeyden önemlisi umut ediyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, deprem bölgesinden gelen görüntülerin "sarsıcı" olduğunu belirterek, Almanya'nın ortakları ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte yardımları harekete geçirdiğini dile getirdi. Baerbock, Suriye'deki depremzedelere de, bölgedeki partnerler üzerinden destek sağlandığını ifade etti.

TSİ 18.20: Almanya Yahudileri'nden mesaj

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, yaşanan depremin ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Türkiye ve Suriye'deki ağır deprem bizi derinden etkiledi. Dualarımız ve duygularımız bu trajedinin mağduru olan herkes içindir" ifadeleri kullanıldı

TSİ 18.15: NATO merkezinde tüm bayraklar yarıya indirildi

NATO'nun Brüksel'deki merkez karargahında, müttefik ülke Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle tüm bayraklar yarıya indirildi. NATO merkezinden ilgili görselle birlikte yapılan basın açıklamasında, "Yardıma muhtaç insanlara yardımcı olabilmek için müttefikler desteklerini harekete geçiriyor" denildi.

Türkiye, Pazartesi günü NATO ortaklarından arama-kurtarma çalışmalarında destek talep etmişti. NATO merkezinde yapılan çalışmanın ardından, Türkiye'nin öncelikli olarak tıbbi acil yardım ekiplerine, bu ekiplerin kullanacağı araç gerece, zor koşullar altında da çalışabilecek arama-kurtarma ekiplerine ve zorlu hava koşullarında da faaliyet gösterebilecek sahra hastaneleri ile bunları inşa edecek personele ihtiyaç duyduğuna karar verildi.

TSİ 18.00: AFAD: Depremlerde ölenlerin sayısı 3 bin 703’e yükseldi

AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 bin 286 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TSİ: 18.00: İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin ardından Hatay İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerin alev alması ile başlayan yangın devam ediyor. Yangının yayılması üzerine limandaki gemiler buradan başka limanlara gönderildi.

Dünyanın önde gelen konteyner taşımacılığı şirketlerinden AP Moller Maersk, İskenderun Limanı'nda çıkan yangının lojistiğe önemli ölçüde zarar verdiğini bildirerek, "Ciddi yapısal hasar, tüm faaliyetlerin tamamen durmasına yol açtı.

Operasyonlar bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu. Şirket, limadaki gemilerin Mersin Limanı ile Mısır'daki Port Said Limanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

İskenderun limanındaki yangından Fotoğraf: BENOIT TESSIER/REUTERS

TSİ: 17.35: Süleyman Soylu: Yardımlar AFAD üzerinden yapılmalı

Depremin en ağır etkilediği kentlerden Kahramanmaraş'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arama kurtarma konusunda tüm ekiplerimiz sahadadır. Elbette bulundukları yerden alana gelmeleri hava koşulları açısından zaman almıştır. Sadece Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır. Hasarlı olanlar bunun için de değildir" dedi.

Beslenme ve barınma gibi hizmetlerin vatandaşlara eksiksiz sağlanması için çaba sarfedildiğini ifade eden Soylu, hava koşulları sebebiyle 8, 10, 16 saatlik beklemeler olduğunu söyledi.

600 kişinin defnedildiği Kahramanmaraş'ta şu ana kadar yabancı ve yerli 96 arama-kurtarma ekibine bağlı olarak yaklaşık iki bin profesyonelin çalıştığını vurgulayan Süleyman Soylu, "Bir enkazda on saatten fazla çalışan ekipler var. Tüm ilçelere uğramaya çalışıyoruz. Elbistan'da yoğun bir kar yağışı ve olumsuz hava şartları var. Kahramanmaraş'a 11 bin çadır sevk ettik. Şu ana kadar Türkiye geneline 18 bin jandarma ve 10 bine yakın polis sevk ettik. Devletim tüm imkan ve kabiliyeti tarihte olmadığı kadar devam etmektedir. Hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için, olayların koordinasyonunun sağlanması için 31 vali, 70'in üzerinde de kaymakam görevlendirilmiştir" bilgisini paylaştı.

Soylu, "Hepimizi üzen ve hepizde derin yaralar açan bir afetle karşı karşıyayız. Burada eksiklikler olabilir, çünkü zamanla yarışıyoruz. Burada onarıcı bir dil kullanmak lazım" diye konuştu.

Sosyal medyada öne çıkan yağma olaylarına da değinen Soylu, "Bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir iki yerde münferit olay oldu. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

Bir gazetecinin yardımların deprem bölgesine ulaştırılmasında yaşanan kargaşa ile ilgili sorusuna da yanıt veren Bakan Soylu, "Battaniye su ve gıdaya özellikle deprem felaketlerinde çok ihtiyaç var. Jeneratöre ihtiyaç var. Özellikle buraya bu yarıdmların akması lazım. Bunların AFAD koordinasyonunda akması lazım, aksi takdirde kargaşa oluşur" ifadelerini kullandı.

Soylu vatandaşlara gereksiz yere deprem bölgesinde yollara çıkarak ulaşımı aksatmamaları çağrısında bulunanarak, "Yollarda gereksiz yoğunluk olmamalı. Bu bölgelere herhangi bir sebeple afetin, yardımın, lojistik desteğin dışında araçlar 48 saat boyunca gelmemeli" dedi.

TSİ 17.10: Pegasus: Deprem bölgesinden yurt içi uçuşları ücretsiz

Pegasus Havayolları deprem bölgesinde yer alan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanları çıkışlı tüm yurt içi direkt uçuşların 12 Şubat’a kadar ücretsiz yapılacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illeri ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz" denildi.

TSİ 16:40: İçişleri Bakanlığı: Deprem bölgesinde 38 bin 487 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 31 vali ve 61 kaymakam ile 38 bin 487 personel görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerine sadece İçişleri Bakanlığı'nca 1536 AFAD, 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖH), 17 bin jandarma personeli, 527 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 bin 510 gönüllü, 5 bin 219 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 38 bin 487 personel görevlendirilmiştir. Bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir" denildi.

TSİ 16.30: AB 1185 arama-kurtarma uzmanını Türkiye'ye gönderdi

Avrupa Birliği (AB), depremin ardından Türkiye'ye, arama-kurtarma ekiplerinde yer alan 1185 kişi ve 79 arama köpeği gönderildiğini bildirdi. AB Komisyonu yaptığı açıklamada, gönderilen 25 ekipten 11'inin çalışmalarına başladığını ve bölgedeki ekiplere destek verdiğini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'ye bunların dışında iki tane de acil sağlık ekibi yollandığı aktarıldı. Deprem bölgesine gönderilen uzman sayısının daha da artırılabileceğini belirten Komisyon, Türkiye'nin talebi üzerine sivil koruma mekanizmasını hayata geçirmişti.

Türkiye'ye ekip gönderen 19 Birlik ülkesi arasında Almanya ve Avusturya da bulunuyor. AB Sivil Koruma Koordinasyon Merkezi de, 11 üye ülkeden gelen uzmanlardan oluşan bir grubu, Türkiye'deki yerel makamlarla birlikte alınacak önlemler konusunda istişarelerde bulunması için deprem bölgesine yolladı.

TSİ 16.30: AKP milletvekili Yakup Taş depremde vefat etti

AKP Adıyaman milletvekili Yakup Taş depremde hayatını kaybetti. Adıyaman'da Taş ailesinin bulunduğu dokuz katlı apartmanın tamamen yıkıldığı bildirildi. AKP milletvekilleri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Taş için taziye mesajı yayınladı.

TSİ 15.20: Stefan Kuntz: Yaşanan trajedi çok büyük

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremle ilgili olarak, "Tüm bu olan biteni kavramakta zorlanıyorum. Ben burada İstanbul'dayım ama korkunç sorunları olan çok fazla insan var. Bu beni ve hepimizi fazlasıyla etkiliyor. Yaşanan trajedi çok büyük" ifadelerini kullandı.

2021 yılının Eylül ayından bu yana Türk Milli Takımı'nın başında olan Alman çalıştırıcı, "Sosyal medya ve ekip arkadaşlarımız aracılığıyla çok fazla bilgi alıyoruz ve insanların yaşadıklarının böyle açıkça takip edilebilmesi nedeniyle üzüntüm daha da artıyor" dedi.

TSİ 15.15: AB kurtarma çalışmalarını uydudan takip ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Birlik'in Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerini uydu aracılığıyla takip ettiğini bildirdi. Şu ana dek 14 AB ülkesinden Türkiye'ye arama-kurtarma ekiplerinin gittiğini belirten Gentiloni, "Çalışmalarımız buradan devam ediyor. Copernicus uydusu ile (enkaz altındaki) insanların kurtarılmasına destek sağlıyoruz" dedi.

TSİ 14.50: 10 il afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koordinasyon merkezinde depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var" dedi. "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, deprem bölgesinin afet bölgesini ilan edildiğini duyurdu. "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hâl (OHAL) ilan etme kararı aldık. Üç ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız" diyen Erdoğan, önceliğin arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlar ile iş dünyasına, AFAD hesaplarına bağışta bulunma" çağrısı yaparak, "AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk lirası ve döviz hesaplarına havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır" dedi.

TSİ 14.10: Almanya'dan bugün yeni bir ekip daha yola çıkıyor

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında Türkiye'ye ekip gönderen ülkeler arasında Almanya da bulunuyor. Almanya birden fazla ekiple deprem bölgesindeki çalışmalara katkı sunuyor. Alınan bilgilere göre Alman polis teşkilatından iki kişilik arama kurtarma ekibi ve beş arama kurtarma köpeği Pazartesi akşamı Türkiye’ye uçtu. Üç doktor ve 15 sağlık görevlisinden oluşan bir başka ekip de sabah saatlerinde Frankfurt'tan İstanbul’a doğru yola çıktı. Merkezi Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan yardım örgütü Uluslararası Arama ve Kurtarma Almanya (ISAR Germany) 40'tan fazla arama kurtarma personeliyle bu sabah saatlerinde Türkiye’ye vardı ve bu ekibin Hatay’a gideceği aktarıldı. Teknik Yardım Örgütü’ne (THW) bağlı 50 kişilik arama kurtarma ekibi ile gerekli teçhizatların ise bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye doğru yola çıkacağı kaydedildi. THW’nin uzun yıllardır AFAD ile yakın iş birliği içinde olduğu aktarıldı.

TSİ 13.55: DSÖ'nün tahminine göre depremden 23 milyon insan etkilendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kahramanmaraş merkezli depremden bölgedeki 23 milyon insanın etkilenmiş olabileceğini açıkladı. DSÖ’nün üst düzey acil yardım görevlisi Adelheid Marschang, "Olay görünümü haritaları potansiyel olarak 23 milyon insanın etkilendiğini gösteriyor. Bunun içinde beş milyon savunmasız insan da bulunuyor" dedi.

Marschang, sivil altyapının ve sağlık sistemlerinin başta Türkiye ve Suriye olmak üzere bütün bölgede deprem nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti. Marschang aynı zamanda DSÖ’nün, acil ve orta vadeli olarak karşılanmamış ihtiyaçların temel olarak Suriye’de olduğunu değerlendirdiğini söyledi.

TSİ 13.45: Depremde can kaybı artıyor

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 3 bin 432 olarak açıkladı. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da binaların yıkılmasına neden olan depremlerde 21 bin 103 vatandaşın da yaralandığı ifade edildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre bölgede artçılarla birlikte toplam 302 deprem meydana geldi.

TSİ 13.40: BM: Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım sevkiyatı durdu

Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen ve Türkiye’de 10 il ile Suriye’yi etkileyen depremler nedeniyle Türkiye üzerinden Suriye’ye giden Birleşmiş Milletler insani yardımlarının durduğu bildirildi. BM’nin insani yardımlar bürosu sözcüsü Madevi Sun-Suona yaptığı açıklamada, yardımların Suriye’ye sevkiyatının durmasının nedeninin deprem nedeniyle zarar gören yollar ve yine deprem nedeniyle ortaya çıkan diğer lojistik sorunlar olduğunu söyledi. Sözcü yardımların yeniden ne zaman sevk edilebileceğini henüz bilmediklerini belirtti.

En son açıklanan rakamlara göre ise Suriye’de bin 602 kişi depremde hayatını kaybetti.

Almanya'nın arama kurtarma ekipleri Gaziantep'te Fotoğraf: Piroschka van de Wouw/REUTERS

TSİ 13.30: AB'den 27 arama kurtarma ekibi

Avrupa Birliği Komisyonu’nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, aralarında Avrupa Birliği üyesi olmayan Karadağ ve Arnavutluk’tan da olmak üzere toplamda 19 ülkeden 27 arama ve kurtarma ekibinin Türkiye’ye gitmek üzere harekete geçtiğini ifade etti. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada AB Sivilleri Koruma Mekanizması kapsamında bir araya gelen bu ekiplerde bin 150 arama kurtarma personeli ve 70 köpek olduğunu ifade etti.



TSİ 12.00: Fuat Oktay: Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamalarda, Kahramanmaraş merkezli iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 419’a yükseldiğini açıkladı. Oktay, yaralananların sayısını 20 bin 534 olarak belirtirken, 8 binden fazla insanın enkazdan kurtarıldığını söyledi.

Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı. İhtiyaç halinde bu sürenin daha uzatılabileceğini aktaran Oktay, bu illerden ayrılmak isteyenleri teşvik ettiklerini, vatandaşların kendi araçlarıyla veya valiliklerin koordine ettiği araçlarla illerden ayrılabileceklerini söyledi. Oktay, "Bugün özellikle Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya illerimize odaklanmış durumdayız" dedi. Oktay Hatay’da sahada şu anda bin 673 kişinin olduğunu, gelen diğer arama kurtarma ekiplerini de Hatay’a yönlendireceklerini söyledi.

70’ten fazla ülkeden Türkiye’ye yardım talebi geldiğini ifade eden Oktay, 14 ülkeden toplamda 3 bin 294 arama kurtarma personelinin fiilen sahada olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Deprem nedeniyle iller bazında hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Oktay, bu rakamın Maraş’ta 530, Hatay’da 830, Osmaniye’de 293, Adıyaman’da 720, Diyarbakır’da 92, Şanlıurfa’da 95, Antep’te 481, Adana’da 146, Malatya’da 166, Elazığ’da 2 olduğunu açıkladı.

TSİ 11.45: Hataysporlu Christian Atsu enkazdan sağ kurtarıldı

Hatayspor’da forma giyen Ganalı futbolcu Christian Atsu, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ilk depremden sonra altında kaldığı enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat Salı günü yaptığı açıklamada, Atsu’nun enkazdan yaralı olarak kurtulduğunu söyledi. Özat, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un ise halen enkaz altında olduğunu belirtti.

31 yaşında olan Christian Atsu, Premier Lig’de daha önce Newcastle United, Everton ve Chelsea takımlarında oynamış, Hatayspor’a ise geçtiğimiz Eylül ayında transfer olmuştu. Depremden bir gün önce Süper Lig’de oynanan Hatayspor-Kasımpaşa maçındaki tek gole 90+7’de Atsu imza atmıştı.

TSİ 11.32 Çıray: Koordinasyonun başına MSB gelmeli

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray deprem bölgesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili koordinasyonun başına Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) getirilmesi çağrısında bulundu. Çıray Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada işler yürümüyor. Ülkemizde bu boyutta felâketi yönetebilecek ve başa çıkabilecek tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daha fazla zaman kaybetmeden koordinasyonun başına Milli Savunma Bakanlığı getirilmelidir" dedi.

TSİ 10.55 Bakan Kurum: Adana-Gaziantep otoyolunu trafiğe açacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada dün Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki depremi "son bir asırda yaşadığımız en büyük felaket" olarak niteledi. Depremlerden doğrudan 13,5 milyon insanın etkilendiğini söyleyen Bakan Kurum, arama ve kurtarma ile yardım faaliyetleri ve bunların koordinasyonu için 10 ilde toplamda 30 vali ile 47 kaymakamın görevlendirildiğini ifade etti.

Gaziantep’te şu ana kadar 468 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 570 yaralı olduğunu ve 581 binanın da yıkıldığını söyleyen Bakan Kurum, Adana-Gaziantep otoyolunun yarım saat içerisinde kullanıma açılacağını söyledi. "Şehirler arası yolu otobandan vereceğiz. Vatandaşlarımız şehirler arası yolu kontrollü bir şekilde otobandan kullanabilirler" diyen Kurum, kaya düşmeleri nedeniyle ulaşıma kapanan ama dün kayaların temizlenmesiyle ulaşıma açılan D-400 karayolunun da "sadece yardım araçlarına kullanılmak üzere tahsisini" gerçekleştireceklerini söyledi. Kurum, "Bu sayede de bu bölgedeki (Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa) tüm afet çalışmalarını hızlandırmış olacağız" dedi.

TSİ 10.35: Emniyet Genel Müdürlüğü: 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya platformlarında "provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin" tespit edildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı uyarınca 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı açıklamasında "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

TSİ 09.55: Enkazdan 2 aylık bebek kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artarken, bir yandan da enkazın altından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da Mehmet Çınar isimli 2 aylık bebek, 29 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç isimli kadın ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından da iyi haberler geldi. Enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi depremden yaklaşık 20 saat sonra kurtarılırken, bebeğe ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi. Daha sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı.

TSİ 09.40: AFAD: Depremde şu ana kadar 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 381 olduğunu, yaralı sayısının da 20 bin 426'ya yükseldiğini açıkladı. AFAD, 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak "yıkıldı ihbarı" gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildirdi.

TSİ 08.58 İsrail'in arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

İsrail'in deprem çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 150 kişilik yardım heyeti Türkiye'ye ulaştı. İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht ekibin üçte ikisinin yüksek teknoloji teçhizatla donatılmış arama kurtarma birimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin arzu etmesi halinde insani yardım yapmaya da hazır olduklarını söyleyen Hecht, Ankara'nın sadece arama kurtarma ekibi talep ettiğini belirtti. "Başka depremler olabileceğinin bilincindeyiz" diyen Hecht, çalışmalara derhal başlayacaklarını belirtti. Deprem sonrasında enkaz altında kalanların 72 saate kadar yaşayabileceği belirtiliyor. Ancak deprem bölgesinde havanın soğuk olması ve yağışlar enkaz altındakilerin hipotermiye yakalanma ihtimalini artırıyor.

TSİ 08.40: Çin'den Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım

Çin devlet televizyonu CCTV, Türkiye’nin depremden etkilenen insanlara ve bölgelere yardım çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla acil yardım paketi kapsamında Türkiye’ye ilk etapta 40 milyon yuan (5,9 milyon dolar) verileceğini duyurdu. Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye’ye ayrı ayrı 200 bin dolar acil yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Deprem sonrası Türkiye’ye yardım eli uzatanlar arasında Güney Kore de bulunuyor. 60 kişilik bir arama ve kurtarma ekibiyle tıbbi malzemeler gönderecek olan Güney Kore’den ayrıca 1 milyon dolar değerinde insanı yardım da geleceği açıklandı. Yardım planını açıklayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, “Kardeş ülkemiz Türkiye’ye, bu acı ve zorlukla baş etmesi için yardım etmemiz çok açık bir karardı” dedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda da Türkiye’ye yardım açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) aracılığıyla Türkiye ve Suriye’ye toplam 10 milyon Avustralya doları (6,9 milyon dolar) yardımda bulunacaklarını söyledi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ise ülkesinin, IFRC aracılığıyla depremden etkilenen iki ülkeye toplamda 1,5 Yeni Zelanda doları (950 bin dolar) yardım sağlayacağını aktardı. Bu miktarla depremden etkilenenlerin yiyecek, çadır, battaniye, ilaç, psikolojik destek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

TSİ 08.35: Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'de

Japonya hükümeti tarafından 18 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Ekibi taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak TSİ saat 06.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi. Hideaki Yamamoto, "Depremde hayatını kaybedenler için üzgünüz, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Japon hükümeti ve Japon halkı Türk halkının yanındayız. Biz bir ekip olarak deprem bölgelerinde elimizden geleni yapacağız" dedi. Ekip daha sonra Adana Havalimanı'na hareket etti.

TSİ 07.50: Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na geldi

İstanbul'dan deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na geldi, terminalde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TSİ 06.00 itibarıyla İstanbul'dan deprem bölgesine 73 uçakla 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.

TSİ 07.30: THY: Deprem bölgelerinden İstanbul'a uçuş ücreti 100 TL

Türk Hava Yolları (THY), Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a insani yardım taşıyan uçakların İstanbul'a dönüş uçuşlarının yolculara açıldığını, ayrıca bu illerden İstanbul’a olan bütün dönüş uçuşların ücretinin 100 TL olarak sabitlendiğini açıkladı. THY’den yapılan açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda şu ana kadar 9’u kargo olmak üzere toplam 47 uçuşun gerçekleştirildiği aktarıldı. İnsani yardım amacıyla bölgeye giden uçuşların vatandaşların kullanımına açıldığı ifade edilirken, yolcu düzeninin sağlanabilmesi için bu uçuşların rezervasyonunun da internet üzerinden yapılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat’a kadar vergiler dahil 100 lira olarak sabitliyoruz" denildi.

TSİ 07.20 CENTCOM'dan deprem açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye ve Suriye'de depremlerden dolayı oluşan acılar, trajik kayıplar ve yıkımdan ötürü en derin taziyelerini sunar. CENTCOM liderleri, Türkiye ve Suriye'deki halka bu ihtiyaç zamanında en iyi yardım yolları konusunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yetkilileri ve hükümet liderleriyle temas halindedir."

TSİ 07.05: Suriye'de can kaybı bin 300'e yükseldi

Depremin ikinci gününde Suriye’de de can kayıplarının arttığı haberi geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Baretliler kurtarma grubunun verdiği bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli iki depremde vefat edenlerin sayısının toplamda bin 300’e yükseldiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı depremden Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus bölgelerinin etkilendiğini söyledi. Suriye ayrıca Birleşmiş Milletler ile üye devletlere çağrıda bulunarak arama ve kurtarma çalışmaları, sağlık hizmetleri, barınma ve yiyecek konularında yardım talep etti.

TSİ 06.30 Atay: İnşaat işçileri dışında kimse yok

Hatay deprem afet bölgesine giden Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu Antakya'da gönüllü inşaat işçileri dışında kimsenin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığını söyledi. Deprem bölgesinden bir video yayınlayan Atay, "Burada gönüllü inşaat işçileri farklı farklı enkazlara gidip canhıraş insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Sürekli hayatta olan bir arkadaşımızı kurtarıyorlar. Ama ne yazık ki hayatını kaybedenler de var. Bu ne demek biliyor musunuz? Gönüllü inşaat işçileri dışında kimse yok burada" dedi. Atay, "Artık Hatay'a bütün ilçelerine bir dönüp bakmanız lazım. Öyle her yere ulaştık demekle her yere ulaşılmıyor" diye konuştu.

TSİ 06:00: Depremde can kaybı artıyor: 2 bin 921 ölü

Pazartesi günü biri sabah saat 04.17'de, diğeri 13.27'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 921'e yükseldiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Sezer, 65 ülkeden yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaşırken, 16 bin 400 AFAD personeli ve yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber afet bölgelerinde yoğun bir çalışmanın olduğunu aktardı.

Deprem bölgelerindeki zorlu kış şartlarına da vurgu yapan AFAD Başkanı Sezer, "Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda” dedi. Sezer depremden etkilenenlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ait yatakhanelerde misafir edildiğini ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettiğini belirtti.

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