+++ Canlı: Depremde can kaybı 3 bin 419'a yükseldi

Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 419’a yükseldi. AFAD Başkanı Sezer arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Aynı gün Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Cumharbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre depremde en az 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ikinci gününde önemli gelişmeler şöyle:

TSİ 12.00: Fuat Oktay: Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamalarda, Kahramanmaraş merkezli iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 419’a yükseldiğini açıkladı. Oktay, yaralananların sayısını 20 bin 534 olarak belirtirken, 8 binden fazla insanın enkazdan kurtarıldığını söyledi.

Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı. İhtiyaç halinde bu sürenin daha uzatılabileceğini aktaran Oktay, bu illerden ayrılmak isteyenleri teşvik ettiklerini, vatandaşların kendi araçlarıyla veya valiliklerin koordine ettiği araçlarla illerden ayrılabileceklerini söyledi. Oktay, "Bugün özellikle Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya illerimize odaklanmış durumdayız" dedi. Oktay Hatay’da sahada şu anda bin 673 kişinin olduğunu, gelen diğer arama kurtarma ekiplerini de Hatay’a yönlendireceklerini söyledi.

70’ten fazla ülkeden Türkiye’ye yardım talebi geldiğini ifade eden Oktay, 14 ülkeden toplamda 3 bin 294 arama kurtarma personelinin fiilen sahada olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Deprem nedeniyle iller bazında hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Oktay, bu rakamın Maraş’ta 530, Hatay’da 830, Osmaniye’de 293, Adıyaman’da 720, Diyarbakır’da 92, Şanlıurfa’da 95, Antep’te 481, Adana’da 146, Malatya’da 166, Elazığ’da 2 olduğunu açıkladı.

TSİ 11.45: Hataysporlu Christian Atsu enkazdan sağ kurtarıldı

Hatayspor’da forma giyen Ganalı futbolcu Christian Atsu, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ilk depremden sonra altında kaldığı enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat Salı günü yaptığı açıklamada, Atsu’nun enkazdan yaralı olarak kurtulduğunu söyledi. Özat, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un ise halen enkaz altında olduğunu belirtti.

31 yaşında olan Christian Atsu, Premier Lig’de daha önce Newcastle United, Everton ve Chelsea takımlarında oynamış, Hatayspor’a ise geçtiğimiz Eylül ayında transfer olmuştu. Depremden bir gün önce Süper Lig’de oynanan Hatayspor-Kasımpaşa maçındaki tek gole 90+7’de Atsu imza atmıştı.

TSİ 11.32 Çıray: Koordinasyonun başına MSB gelmeli

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray deprem bölgesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili koordinasyonun başına Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) getirilmesi çağrısında bulundu. Çıray Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada işler yürümüyor. Ülkemizde bu boyutta felâketi yönetebilecek ve başa çıkabilecek tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daha fazla zaman kaybetmeden koordinasyonun başına Milli Savunma Bakanlığı getirilmelidir" dedi.

TSİ 10.55 Bakan Kurum: Adana-Gaziantep otoyolunu trafiğe açacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada dün Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki depremi "son bir asırda yaşadığımız en büyük felaket" olarak niteledi. Depremlerden doğrudan 13,5 milyon insanın etkilendiğini söyleyen Bakan Kurum, arama ve kurtarma ile yardım faaliyetleri ve bunların koordinasyonu için 10 ilde toplamda 30 vali ile 47 kaymakamın görevlendirildiğini ifade etti.

Gaziantep’te şu ana kadar 468 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 570 yaralı olduğunu ve 581 binanın da yıkıldığını söyleyen Bakan Kurum, Adana-Gaziantep otoyolunun yarım saat içerisinde kullanıma açılacağını söyledi. "Şehirler arası yolu otobandan vereceğiz. Vatandaşlarımız şehirler arası yolu kontrollü bir şekilde otobandan kullanabilirler" diyen Kurum, kaya düşmeleri nedeniyle ulaşıma kapanan ama dün kayaların temizlenmesiyle ulaşıma açılan D-400 karayolunun da "sadece yardım araçlarına kullanılmak üzere tahsisini" gerçekleştireceklerini söyledi. Kurum, "Bu sayede de bu bölgedeki (Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa) tüm afet çalışmalarını hızlandırmış olacağız" dedi.

TSİ 10.35: Emniyet Genel Müdürlüğü: 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya platformlarında "provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin" tespit edildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı uyarınca 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı açıklamasında "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

TSİ 09.55: Enkazdan 2 aylık bebek kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artarken, bir yandan da enkazın altından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da Mehmet Çınar isimli 2 aylık bebek, 29 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç isimli kadın ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından da iyi haberler geldi. Enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi depremden yaklaşık 20 saat sonra kurtarılırken, bebeğe ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi. Daha sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı.

TSİ 09.40: AFAD: Depremde şu ana kadar 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 381 olduğunu, yaralı sayısının da 20 bin 426'ya yükseldiğini açıkladı. AFAD, 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak "yıkıldı ihbarı" gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildirdi.

TSİ 08.58 İsrail'in arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

İsrail'in deprem çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 150 kişilik yardım heyeti Türkiye'ye ulaştı. İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht ekibin üçte ikisinin yüksek teknoloji teçhizatla donatılmış arama kurtarma birimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin arzu etmesi halinde insani yardım yapmaya da hazır olduklarını söyleyen Hecht, Ankara'nın sadece arama kurtarma ekibi talep ettiğini belirtti. "Başka depremler olabileceğinin bilincindeyiz" diyen Hecht, çalışmalara derhal başlayacaklarını belirtti. Deprem sonrasında enkaz altında kalanların 72 saate kadar yaşayabileceği belirtiliyor. Ancak deprem bölgesinde havanın soğuk olması ve yağışlar enkaz altındakilerin hipotermiye yakalanma ihtimalini artırıyor.

TSİ 08.40: Çin'den Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım

Çin devlet televizyonu CCTV, Türkiye’nin depremden etkilenen insanlara ve bölgelere yardım çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla acil yardım paketi kapsamında Türkiye’ye ilk etapta 40 milyon yuan (5,9 milyon dolar) verileceğini duyurdu. Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye’ye ayrı ayrı 200 bin dolar acil yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Deprem sonrası Türkiye’ye yardım eli uzatanlar arasında Güney Kore de bulunuyor. 60 kişilik bir arama ve kurtarma ekibiyle tıbbi malzemeler gönderecek olan Güney Kore’den ayrıca 1 milyon dolar değerinde insanı yardım da geleceği açıklandı. Yardım planını açıklayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, “Kardeş ülkemiz Türkiye’ye, bu acı ve zorlukla baş etmesi için yardım etmemiz çok açık bir karardı” dedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda da Türkiye’ye yardım açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) aracılığıyla Türkiye ve Suriye’ye toplam 10 milyon Avustralya doları (6,9 milyon dolar) yardımda bulunacaklarını söyledi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ise ülkesinin, IFRC aracılığıyla depremden etkilenen iki ülkeye toplamda 1,5 Yeni Zelanda doları (950 bin dolar) yardım sağlayacağını aktardı. Bu miktarla depremden etkilenenlerin yiyecek, çadır, battaniye, ilaç, psikolojik destek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

TSİ 08.35: Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'de

Japonya hükümeti tarafından 18 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Ekibi taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak TSİ saat 06.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi. Hideaki Yamamoto, "Depremde hayatını kaybedenler için üzgünüz, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Japon hükümeti ve Japon halkı Türk halkının yanındayız. Biz bir ekip olarak deprem bölgelerinde elimizden geleni yapacağız" dedi. Ekip daha sonra Adana Havalimanı'na hareket etti.

TSİ 07.50: Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na geldi

İstanbul'dan deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na geldi, terminalde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TSİ 06.00 itibarıyla İstanbul'dan deprem bölgesine 73 uçakla 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.

TSİ 07.30: THY: Deprem bölgelerinden İstanbul'a uçuş ücreti 100 TL

Türk Hava Yolları (THY), Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a insani yardım taşıyan uçakların İstanbul'a dönüş uçuşlarının yolculara açıldığını, ayrıca bu illerden İstanbul’a olan bütün dönüş uçuşların ücretinin 100 TL olarak sabitlendiğini açıkladı. THY’den yapılan açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda şu ana kadar 9’u kargo olmak üzere toplam 47 uçuşun gerçekleştirildiği aktarıldı. İnsani yardım amacıyla bölgeye giden uçuşların vatandaşların kullanımına açıldığı ifade edilirken, yolcu düzeninin sağlanabilmesi için bu uçuşların rezervasyonunun da internet üzerinden yapılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat’a kadar vergiler dahil 100 lira olarak sabitliyoruz" denildi.

TSİ 07.20 CENTCOM'dan deprem açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye ve Suriye'de depremlerden dolayı oluşan acılar, trajik kayıplar ve yıkımdan ötürü en derin taziyelerini sunar. CENTCOM liderleri, Türkiye ve Suriye'deki halka bu ihtiyaç zamanında en iyi yardım yolları konusunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yetkilileri ve hükümet liderleriyle temas halindedir."

TSİ 07.05: Suriye'de can kaybı bin 300'e yükseldi

Depremin ikinci gününde Suriye’de de can kayıplarının arttığı haberi geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Baretliler kurtarma grubunun verdiği bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli iki depremde vefat edenlerin sayısının toplamda bin 300’e yükseldiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı depremden Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus bölgelerinin etkilendiğini söyledi. Suriye ayrıca Birleşmiş Milletler ile üye devletlere çağrıda bulunarak arama ve kurtarma çalışmaları, sağlık hizmetleri, barınma ve yiyecek konularında yardım talep etti.

TSİ 06.30 Atay: İnşaat işçileri dışında kimse yok

Hatay deprem afet bölgesine giden Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu Antakya'da gönüllü inşaat işçileri dışında kimsenin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığını söyledi. Deprem bölgesinden bir video yayınlayan Atay, "Burada gönüllü inşaat işçileri farklı farklı enkazlara gidip canhıraş insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Sürekli hayatta olan bir arkadaşımızı kurtarıyorlar. Ama ne yazık ki hayatını kaybedenler de var. Bu ne demek biliyor musunuz? Gönüllü inşaat işçileri dışında kimse yok burada" dedi. Atay, "Artık Hatay'a bütün ilçelerine bir dönüp bakmanız lazım. Öyle her yere ulaştık demekle her yere ulaşılmıyor" diye konuştu.

TSİ 06:00: Depremde can kaybı artıyor: 2 bin 921 ölü

Pazartesi günü biri sabah saat 04.17'de, diğeri 13.27'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 921'e yükseldiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Sezer, 65 ülkeden yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaşırken, 16 bin 400 AFAD personeli ve yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber afet bölgelerinde yoğun bir çalışmanın olduğunu aktardı.

Deprem bölgelerindeki zorlu kış şartlarına da vurgu yapan AFAD Başkanı Sezer, "Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda” dedi. Sezer depremden etkilenenlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ait yatakhanelerde misafir edildiğini ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettiğini belirtti.

DW/DÇÜ,EC