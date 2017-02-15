+++ Canlı Anlatım - Zelenskiy'den görüşmeler için "bombardımana son verilmesi" şartı 

TSİ 19.08 Zelenskiy'den görüşmeler için "bombardımana son verilmesi" şartı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya ile ateşkes konusunda "anlamlı" görüşmelerin yapılabilmesinin ön koşulunun ülkesine yönelik bombardımanın sona erdirilmesi olduğunu söyledi. Rusya'nın hava saldırılarının engellenebilmesi için NATO'ya Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısında bulunan Zelenskiy, bunun önleyici bir tedbir olacağını, İttifak'ın Rusya ile savaşa girmesinin hedeflenmediğini belirtti.

TSİ 19.07 Scholz Rusya'nın saldırılarını kınadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını en sert şekilde kınadığını bildirdi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz'un bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Sözcü, Scholz'un görüşmede "süren Rus saldırılarına" ilişkin olarak Ukrayna'daki durum hakkında bilgi aldığını aktardı. Açıklamada, Scholz'un Almanya'nın Ukrayna'ya desteği konusunda bilgi verdiğini, Ukrayna Devlet Başkanı'nın da Avrupa ve Almanya'nın desteğine teşekkür ettiği belirtildi.

Zelenskiy de Scholz ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Barış müzakereleri sürerken, Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalamasını ele aldık. Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasının önemini vurguladık" dedi. Zelenskiy, Scholz'a ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda hızlı davranılması gerektiğini söylediğini belirtti.

TSİ 18.51 Ukrayna: Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın saldırısı sonucu başkent Kiev'deki televizyon kulesinin vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, televizyon yayınlarının bu nedenle bir süre için kesildiğini, fakat televizyon kulesinin yıkılmadığını belirtti.

TSİ 18.30 AİHM'den Rusya hakkında ihtiyati tedbir kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya AİHM iç tüzüğünün 39. maddesi temelinde "sivillere ve yerleşim merkezleri, acil yardım araçları, okul ve hastaneler de dahil sivillerin bulunduğu mekanlara yönelik askeri saldırıları durdur" talimatı verdi. Ukrayna, Rus ordularının yürüttüğü harekatta kitlesel insan hakkı ihlalleri gerçekleştiğini söyleyerek mahkemeden Rusya'yı ikaz etmesi ve sivilleri hedef almamasını talep etmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç tüzüğünün 39'uncu maddesi gereği, mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devlete belli bir konuda acil önlemler alma talimatı verme yetkisi var. Ukrayna ayrıca bu harekat nedeniyle Rusya'ya karşı yeni bir devletlerarası dava açıyor.

TSİ 17.54 Blinken'den uyarı: Putin kazanırsa Ukrayna'da insani kriz artar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğini sorgulayan açıklamalarda bulundu. İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısına video konferans aracılığı ile katılan Blinken, "Mantık çerçevesinde şu soru sorulabilir; BM'ye üye bir devlet, BM'ye üye başka bir devleti almaya çalışıyorsa, korkunç insan hakları ihlallerinde bulunuyor ve insanların yoğun bir şekilde acı çekmesine yol açıyorsa, bu Konsey'in üyesi olarak kalmasına izin verilmeli mi?" şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanı, Putin'in Kiev hükümetini düşürme hedefine ulaşması halinde de ülkede insani krizin artacağı uyar

TSİ 16.55 Ukrayna'dan NATO'ya: Eğer Rusya kazanırsa, sıradaki siz olacaksınız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çözüm bulabilmek için ülkesinin Rusya ile müzakereye hazır olduğunu, ancak Rusya'nın ültimatomlarını yerine getirmeyeceklerini bildirdi. Kuleba çevrim içi düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın askeri çabalarının desteklenmesinin NATO'nun "etik ve siyasi açıdan yükümlülüğü" olduğunu söyledi. Ukrayna düştüğü takdirde, sonraki hedefin NATO olacağını ifade eden Kuleba, "NATO, Ukrayna yüzünden kendisini Rusya ile savaş içinde bulmaktan korkmamalı. Eğer Rusya kazanırsa, sıradaki siz olacaksınız" dedi. Kuleba, Ukrayna'nın hava sahasının korunmasının nasıl desteklenebileceğini müttefiklerle görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

TSİ 16.51 Tass: Ukrayna-Rus görüşmelerinin ikinci turu yarın

Rus Tass haber ajansı Rus kaynaklarına dayandırdığı haberinde Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin ikinci turununun 2 Mart Çarşamba günü yapılmasının planlandığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından Ukrayna ve Rusya'dan heyetler ilk kez Pazartesi günü Belarus'ta bir araya gelmiş, ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Taraflar, ikinci bir görüşmenin daha planladığını açıklamıştı.

TSİ 16.05 Ukrayna Çin'den arabuluculuk desteği istedi

Ukrayna, Çin'den Rusya ile arasında arabuluculuk yapmasını talep etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Dmitro Kuleba'nın Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, Kuleba'nın Vang Yi'den Moskova'nın işgali durdurması için Çin'in Rusya ile olan ilişkilerini kullanmasını talep ettiği kaydedildi. Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı'nın da savaşı diplomatik yollardan sona erdirebilmek için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Çin medyası da Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, Ukrayna ve Rusya'ya müzakereler yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulunduğunu aktardı. Ayrıca Vang Yi'nin görüşmede önceliğin çatışmaların artmamasını veya kontrolden çıkmamasını sağlamak olduğunu söylediği belirtildi.

TSİ 15.43 Rusya: Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı kesildi

Rus haber ajansı Tass'ın Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna birliklerinin Azak Denizi ile doğrudan bağlantısının kesildiği belirtildi. Böylelikle Rusya, 2014 yılında ilhak ettiğini Kırım Yarımadası ile Rus toprakları arasında doğrudan bağlantı sağlamış oluyor. Sadece Rusya ve Ukrayna'nın kıyısı bulunduğu Azak Denizi, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alıyor. Bu sabah saatlerinde de Ukrayna'nın doğusundaki liman kenti Mariupol'de çatışmaların yoğunlaştığı bildiriliyordu. Pazartesi günü de Rus birlikleri liman kenti Berdyansk'ta kontrolü sağlamıştı. Rus haber ajansı RIA, ülkenin doğusundaki Donetsk'te Rus yanlısı ayrılıkçıların bu bölgedeki Rus birliklerine katıldığını duyurdu.

TSİ 15.24 Kanada Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) başvuruyor

Kanada, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) Rus birlikleri tarafından işlenen insanlık suçlarının incelenmesi için başvuruda bulunacağını açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, bunun için Salı günü ICC’ye ilgili dilekçeyi ileteceklerini bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'daki durumu kaygıyla izlediğini belirtmiş; ülkedeki çatışmaların kendi yetki alanına girecek sonuçlar doğurabileceğini ve Ukrayna'da soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu incelemeleri yapılabileceğini ifade etmişti. .

TSİ 14.20 Johnson: Putin artık geçerli bir muhatap değil

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde çatışmayı bitirecek bir uzlaşma sağlanması ihtimali konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in artık geçerli bir muhatap olmadığını belirtti. Varşova’da yaptığı bir konuşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Johnson, "Uluslararası toplumda herkesin anlaması gereken Ukraynalıların çıkacak sonuca yönelik arzu ve isteklerinin olmasıdır. Ülkelerinin geleceğine ancak onlar karar verir" dedi. Johnson ayrıca Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak istemesinin mantıklı olduğunu söyledi.

TSİ 14.14 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Rus roket saldırısında Harkov’da en az 10 kişi öldü

Rus birliklerinin Harkov kenti merkezine yaptığı roket saldırıları sonucu en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre en az 35 kişi de yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Enkaz kaldırılıyor. Ölü ve yaralı sayısı artabilir" ifadelerini kullandı.

Arşiv - Mariupol kenti yakınlarındaki Ukrayna'ya ait hava üssü 24 Şubat'ta Rus ordusu tarafından vurulmuştu

TSİ 12.41 Mariupol’ün elektriği kesildi, ayrılıkçılar şehri kuşatıyor

Rus birlikleri Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde ilerlemeye devam ederken, ülkenin güneydoğusunda, Azak Denizi kıyısında bulunan Mariupol kentinin ayrılıkçı güçler tarafından kuşatıldığı bildirildi. Kiev'e bağlı bölge yöneticisi Pavlo Kyrylenko ise, "Mariupol ve Volnovakha bizim" diyerek, "Düşman baskısı devam ederken iki şehir de dayanıyor" ifadelerini kullandı. Kyrylenko ayrıca şehrin tamamında elektriğin kesik olduğunu duyurdu. Mariupol ve Volnovakha Rusya’nın ilhak ettiği Kırım ile Rus ayrılıkçıların elinde tuttuğu Donbas bölgesinin arasında kalıyor. Sahil kenti Mariupol'da 500 bine yakın kişi yaşıyor.

Öte yandan Rus ayrılıkçılar Mariupol’den ayrılmak isteyenler için bir "insani koridor" açılacağını bildirdi. Ayrılıkçı Donetsk bölgesi yetkililerinden Eduard Basurin, insanların Mariupol’den ayrılmaları için Çarşamba gününe kadar süre tanıdıklarını ve Rus birlikleri gözetiminde güvenli bir geçiş sağlayacaklarını söyledi.

TSİ 11.12 UNHCR: 660 bin kişi Ukrayna'dan kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre şu ana dek 660 binden fazla kişi Ukrayna’dan kaçtı. UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi sığınmacı sayısının "katlanarak" arttığına dikkat çekti. Grandi 40 yıldır sığınmacı krizlerinde görev aldığını ancak bu şekilde bir artışa şahit olmadığını dile getirdi. UNHCR, Ukrayna’dan kaçanların Polonya, Slovakya, Macaristan, Moldova, Romanya ve diğer güvenli ülkelere tahliye edildiğini bildirdi. Örgüt, Rus işgali nedeniyle Ukrayna’dan 4 milyon sığınmacının gelmesini bekliyor.

Kiev Garı'nda, savaştan kaçan kızı ile vedalaşan Ukraynalı bir baba

TSİ 11.17 Facebook ve Youtube RT ve Sputnik’e AB’de erişim kısıtlaması getirdi

Dezenformasyon ve propaganda suçlamaları sosyal medya devlerini Rus devlet medyasına karşı harekete geçirdi. Facebook ve Youtube Batılı ükeler tarafından Kremlin’in propagandasını yaymakla suçlanan RT ve Sputnik’e Avrupa Birliği'nde erişim kısıtlaması getirdiklerini duyurdu. Facebook yetkilisi Nick Clegg, "olağanüstü şartlar nedeniyle" bu kararı aldıklarını dile getirirken, konuyla alakalı herhangi bir detay vermedi. Twitter da Rus devlet medyası paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını açıklamıştı.

TSİ 11.13 Orban: Ukrayna’ya silah geçişine izin vermeyeceğiz

Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban, Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah transferine izin vermeyeceklerini bildirdi. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Macaristan’ın Ukrayna ile 140 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Orban, Ukrayna'nın batısındaki Zakarpattia bölgesinde 100 bin Macar azınlığın yaşamasını bu karara gerekçe göstererek, silahların geçişine izin vermeleri durumunda bu insanların güvenliğinin tehlikeye gireceğini öne sürdü. Orban, Rus lider Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınıyor. Ancak Macaristan, AB'nin Rusya’ya yaptırımlarını ve Ukrayna’ya silah gönderme kararını veto etmedi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Harkiv kenti Rusya ordusunun saldırısına hedef oldu

TSİ 11.08 Harkov kentindeki konut ve yönetim binaları vuruldu

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Harkov’un merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulduğu açıklandı. Rus roketatarlar ve güdümlü füzelerle Harkov'daki konutların ve yönetim binalarının vurulduğunu açıklayan bölge sorumlusu Oleg Synegubov, şehrin savunmasının ayakta olduğunu kaydetti. Synegubov, "Bu tür saldırılar Ukrayna halkının katliamıdır, sivil halka karşı savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

dpa, Reuters,AFP / SSB,ET,JD, T

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