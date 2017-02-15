+++ Canlı Anlatım: Zelenskiy’den AB'ye "derhal" üyelik çağrısı

TSİ 12.21 Zelenskiy’den AB'ye "derhal" üyelik çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği’ne (AB) çağrıda bulunarak, ülkesinin "derhal" üye yapılmasını talep etti. Zelenskiy video mesajında, "AB’ye, Ukrayna’nın özel bir uygulamayla derhal üyeliği için çağrıda bulunuyoruz. Hedefimiz Avrupalıların tamamıyla birlikte ve en önemlisi eşit olmak. Bunun adil ve mümkün olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

TSİ 12.20 BM: En az 102 sivil hayatını kaybetti

Öte yandan Rusya işgali başladığından bu yana Ukrayna’da 102 sivilin hayatını kaybettiği, 304 sivilin de yaralandığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet gerçek rakamın "daha da yüksek" olmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Bachelet Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, "Bu sivillerin birçoğu uzun menzilli toplarla, bombardıman sonucu, çok namlulu roketatar sistemleri veya hava saldırıları gibi geniş bir alanı etkileyen patlayıcı silahla öldürüldü. Gerçek rakamlar korkarım daha yüksek" dedi.

TSİ 11.44 Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

Bakan Akar görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini ifade ettiği; mevkidaşı Rezkinov'un da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

TSİ 10.50 Rusya'dan Ukrayna ile anlaşmaya varma isteği

Rus müzakereci Vladimir Medinsky Rusya’nın Ukrayna ile görüşmelerde iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi. Medinsky görüşmelerin bugün TSİ 12.00’de başlayacağını kaydetti. Siyasi gözlemciler, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da sert bir direnişle karşı karşıya kalması ve uygulanmaya başlanan uluslararası yaptırımların Moskova'yı zora soktuğunu ifade ediyor.

TSİ 10.53 Michel: Ukrayna’nın AB üyeliğini görüşeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna’nın AB'ye üye olma konusunun gündeme alınacağını dile getirdi. Fransız televizyon kanalı BFM’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Michel, AB‘nin Ukrayna ile halihazırda var olan "çok güçlü" ortaklık anlaşmasının da pekiştirilebileceğini kaydetti.

Rusya Merkez Bankası

TSİ 10.41 Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’tan yüzde 20’ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’tan yüzde 20’ye çıkardığını açıkladı. Banka, bu acil önlemin Rus ekonomisinin durumunun "şiddetli bir biçimde değişmesi" nedeniyle alındığını belirterek, söz konusu hamle ile "mali destek ve fiyat istikrarı sağlanacağını ve vatandaşların tasarruflarının değer kaybetmekten korunacağını" öne sürdü. Dünya ülkelerinin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle aldıkları yaptırım kararları nedeniyleRuble tarihi bir değer kaybı yaşıyor.

TSİ 08.48 AB’nin Rusya Merkez Bankasına ağır yaptırımları yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’na yönelik ağır yaptırımları yürürlüğe girdi. Rus finans kurumları ile işlem yasağını da içeren yaptırımlar Rus Merkez Bankası’nın AB’deki varlıklarının dondurulmasını da içeriyor. Başbakanlık Müsteşarı Jörg Kukies Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de benzer adımlar atacağını kaydetti.





TSİ 06.57 Biden müttefiklerle Ukrayna konusunda verilecek "ortak yanıtı" görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden Pazartesi günü müttefik ülkelerle Rusya'nın Ukrayna işgalini görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın müttefiklerle Ukrayna konusunda verilecek "ortak yanıtı koordine etmek" konusunda görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi. Açıklamada TSİ 19.15'te yapılacak görüşmeye hangi ülkelerin katılacağı belirtilmedi.

TSİ 03.31 Zelenskiy: Ukrayna’nın AB’ye üyelik olasılığını görüştüm

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın AB'ye üyelik olasılığı ve ülkedeki duruma dair bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Zelenskiy görüşmeden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımlar, mali yardımlar ve Ukrayna'nın olası AB üyeliği konularının konuşulduğunu aktardı.

TSİ 02.49 "Barış sağlamak için gelecek 24 saat çok önemli"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. Downing Street'ten yapılan açıklamaya göre Zelenskiy Johnson'a, barışı sağlama konusunda gelecek 24 saatin çok önemli olduğunu ifade etti. Johnson'ın da İngiltere ve mütttefiklerinin Ukrayna'ya kendini savunmak için ihtiyacı olan ekipmanı ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiği kaydedildi.

TSİ 02.44 Belarus’un Rusya’nın yanında işgale katılacağı iddia edildi

Ukrayna haber ajansı Unian, Belarus’un Pazartesi sabahı Rusya ile birlikte Ukrayna'nın işgaline katılabileceğini iddia etti. Ancak ajansın, Belaruslu paraşütçü birliklerin sabah 5’te Ukrayna’ya gitmek için emir aldığına dair haberi doğrulanmış değil.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun Pazar günü kendisine işgale katılmayacağına dair garanti verdiğini söylemişti.



Reuters,AFP,AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe