+++Canlı Anlatım: Zelenskiy Rusya'nın veto hakkının iptalini istedi

Rusya'nın 24 Şubat Perşembe günü başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar dördüncü gününde devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev ve ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentinde çatışmalar yoğunlaştı. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının elinden alınmasını talep etti. Günün gelişmeleri şöyle:

TSİ 11.45 Zelenskiy, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının iptalini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uluslararası topluma çağrıda bulunarak ülkesine yönelik saldırıları sürdüren Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının elinden alınması çağrısında bulundu. Rusya'nın izlediği tutumu "canice ve neredeyse soykırım" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu terördür. Ukrayna'daki şehirlerimizi daha fazla bombalayacaklar, çocuklarımızı sinsice öldürecekler. Ülkemize gelen bu kötülüğün yok edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bu nedenlerle Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının iptal edilmesini talep etti. Rusya; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, Çin ve İngiltere ile birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında yer alıyor.

TSİ 10.42 Ukrayna, Belarus'ta görüşme önerisini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile barış görüşmelerine hazır olduğunu ancak bu görüşmelerin saldırılarda sorumluluğu bulunan Belarus'ta yapılmasına karşı olduğunu kaydetti. Zelenskiy, Pazar günü yayımladığı video mesajında Varşova, Brastislava, İstanbul, Budapeşte veya Bakü'de görüşmelerin yapılabileceğini kaydetti. Zelenskiy, Belarus'un Rus işgalinde sorumluluğu bulunduğunu, Rusya'nın bu ülkenin topraklarından Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini ifade etti.

TSİ 10.31 Kremlin: Rus heyet görüşmeler için Belarus'ta

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, askeri yetkililer ve diplomatlardan oluşan Rus heyetinin Ukrayna ile görüşmeler için Belarus'un Homyel kentine ulaştığını açıkladığını duyurdu. Peskov, "Rus heyeti görüşmeler için hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters, AFP,AP,dpa / JD,ET

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