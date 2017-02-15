+++Canlı Anlatım-Zelenskiy: Devletimizi koruyacağız

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üçüncü gününde sürüyor. Günün öne çıkan gelişmeleri şöyle:

TSİ 12.40 UNHCR: 120 bin Ukraynalı komşu ülkelere kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başladığından beri 120 binden fazla Ukraynalı'nın komşu ülkelere gitmek için Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı. Mülteciler Yüksek Komiseri Kelly Clements, durumun daha da kötüye gitmesini beklediklerini açıkladı. Clemenst, CNN'e verdiği demeçte "Şimdiye kadar 120 binden kişi komşu ülkelere gitti. Yerel topluluklardan ve yetkililerden aldıkları karşılama çok güzel ancak durum çok dinamik. Olacaklardan ötürü çok üzgünüz" dedi. Ülkelerini terk eden Ukraynalıların çoğunun Polonya, Moldova, Romanya, Slovakya ve Macaristan'a gittikleri kaydedildi.

TSİ 12.29 Fransa'dan Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri destek

Fransa da Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri teçhizat gönderileceğini açıkladı. Fransız ordu sözcüsü, saldırı amaçlı silahların gönderilmesinin ise değerlendirdiğini belirtti. Sözcü Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Şu anda bu ekipmanın gönderilmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz" dedi.

TSİ 11.42 Çekya ve Hollanda'dan Ukrayna'ya silah desteği

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteği devam ediyor. Çekya Hükümeti 8,6 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. Gönderilecek destek, makineli tüfek, piyade tüfeği gibi hafif silahları kapsıyor. Hollanda da Ukrayna'nın talebine karşılık olarak en kısa zamanda Ukrayna'ya 200 hava savunma roketi yollayacağını açıkladı. Hollanda hükümeti, parlamentoya "Stinger" tipi hava savunma sistemlerinin en kısa zamanda gönderilmeye hazır olması gerektiğini bildirdi. Hollanda hükümeti, bu ayın başında Ukrayna'ya silahların yanı sıra mühimmat, radar sistemleri ve mayın arama robotları göndereceğini bildirmişti.

TSİ 11.30 Ukrayna Sağlık Bakanlığı: 198 kişi hayatını kaybetti

Interfax ajansının haberine göre, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonucunda ülkede 3'ü çocuk olmak üzere 198 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 33'ü çocuk bin 115 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TSİ 11.10 Kliçko: Kiev'de onlarca yaralı var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte gece boyu süren çatışmalarda onlarca kişi yaralandığını açıkladı. İkisi çocuk olmak üzere 35 kişinin yaralandığını söyleyen Kliçko, bu kişilerin sadece siviller olup olmadığının henüz tespit edilmediğini söyledi.

TSİ 10.50 Ukrayna: 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırının başlamasından bu yana 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin yakalandığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada 14 Rus uçağının, sekiz helikopterin, 102 tankın ve 530 askeri aracın imha edildiği belirtildi.

TSİ 10.45 Rusya: Ukrayna'da 821 askeri hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü . Igor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'da bir dizi askeri tesisin vurulduğunu açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı Perşembe gününden beri Ukrayna'da 14'ü hava üssü, 19'u komuta merkezi olmak üzere 821 askeri tesisin vurulduğunu ve 24 hava savunma füzesi sisteminin imha edildiğini açıkladı. Sözcü ayrıca 48 radar, yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz drone, 87 tank ve sekiz askeri deniz aracının da imha edildiğini duyurdu.

TSİ 10.30 Macron: Savaş uzun sürecek, hazırlıklı olmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Tek bir şey söyleyebilirim bu savaş uzun sürecek ve bu savaşla birlikte gelecek her krizin uzun süreli sonuçları olacak. Hazırlıklı olmalıyız” dedi.

TSİ 09.00 Rus birlikleri Melitopol şehrine girdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Melitopol şehrine "Ukrayna tarafından bir direnişle karşılaşmadan” girdi. Bakanlık Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus askerlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi aldığını söyledi.

TSİ 09.17 Zelenskiy: Devletimizi savunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yeni bir video ile Rusya'ya karşı direnişe devam edeceklerini söyledi, "Yalan haberlere inanmayın, hiçbir yere gitmiyorum. Ülkenin Rusya'ya direnişi devam ediyor. Silahlarımızı bırakmayacağız, devletimizi savunacağız" dedi.

TSİ 08.29 ABD'den Ukrayna'ya yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri yardım için öngörülen 350 milyon dolarlık paketi onayladı.

TSİ 08.00 Kiev'de gece boyu çatışmalar sürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında üçüncü gününe girilirken, başkent Kiev'de Ukrayna askerleri ile Rus güçleri arasında çatışmalar olduğu bildriliyor. Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, pencere ve balkonlardan da uzak durulması uyarıları yapılıyor.

Reuters, AFP, dpa/AI, JD

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