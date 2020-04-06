 +++Canlı Anlatım- Vuhan′da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor | DÜNYA | DW | 07.04.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım- Vuhan'da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor

Koronavirüs yeryüzünde yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı bir milyon 348 bin olarak belirlendi. 74 bin kişi yaşamını yitirdi, 277 bin kişi virüsü yendi. Salgınla ilgili ayrıntılar...

Çin'de kurbanlar için saygı duruşunda bulunulmuştu

Çin'de kurbanlar için saygı duruşunda bulunulmuştu

TSİ 08.30 Vuhan'da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs epidemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinde 23 Ocak'tan bu yana uygulanan kısıtlamalar yarından itibaren kademeli olarak kaldırılıyor. Salgının ortaya çıkmasından sonra giriş ve çıkışların yasaklandığı kentte halk yarından itibaren şehir dışına çıkabilecek. Çin'de koronavirüs salgınının en fazla etkilediği kent olan Vuhan, ülkede en fazla can kaybının tespit edildiği merkez olarak da kayıtlara geçti. Çin makamları Vuhan'da geçtiğimiz 14 günde sadece iki kişide koronavirüs görüldüğünü açıkladılar. Çin, epimediyi büyük ölçüde kontrol altına aldığını açıklamıştı.  

TSİ 07.05 Johnson yoğun bakımda

Covid-19 hastalığı nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı. Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekaleten Başbakanlık görevini üstlendi. 

TSİ 06.45 Virüs yayılmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı bir milyon 348 bin olarak belirlendi. 74 bin kişi yaşamını yitirdi, 277 bin kişi virüsü yendi. Vaka sayıları ABD'de 368 bin 196,  İngiltere'de 52 bin 279, Almanya'da 103 bin 375, Türkiye'de ise 30 bin 217.

dpa,DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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