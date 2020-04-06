+++Canlı Anlatım- Vuhan'da izolasyon tamamen kaldırıldı

TSİ 07.50 Vuhan'da izolasyon tamamen kaldırıldı

Koronavirüs epidemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'deki Vuhan kentinde 76 gün süren izolasyon gece yarısı kaldırıldı. 11 milyonluk kentten ilk tren yerel saatle 00.50'de hareket etti. Bu saatten itibaren kenti diğer yerleşim merkezleriyle bağlayan otobanlar da yeniden trafiğe açıldı. Binlerce kişi otomobillerle kentten ayrıldı. Vuhan kentinde salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Çinli yetkililer sokağa çıkış kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmıştı. Ancak sağlık uzmanları salgının yeniden yayılma olasılığı bulunduğunu belirterek, halktan gerekli olmadıkça mahallelerini veya şehri terk etmemelerini istedi.

TSİ 07.15 ABD'de bir günde iki bine yakın kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Johns-Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre salgın ABD'de son 24 saatte bin 939 kişinin ölümüne yol açtı. Böylece epideminin ortaya çıkmasından sonra bir ülkede bir gün içerisinde en yüksek ölüm vakası kaydedildi.

Salgın Avrupa'da da etkisini sürdürüyor. Fransa'da ölü sayısı 10 bin 328'i buldu. İtalya'da ise can kayıplarında hafif artış görüldü. Son 24 saatte 604 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şimdiye kadar 17 bin 127 kişi Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

dpa,AFP.DW/TY,BK

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