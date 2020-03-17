+++Canlı Anlatım: Vaka sayısı 2-3 ayda 10 milyona çıkabilir

TSİ 12.08: Vaka sayısı 2-3 ayda 10 milyona çıkabilir

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede hızla artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle yetkililerin açıkladığı önlemlere ve hijyene azami dikkat gösterilmesi uyarısında bulundu.

RKI Başkanı Lothar Wieler, virüsün bulaşma hızının azaltılamaması durumunda Almanya'da 2-3 ay içinde vaka sayısının 10 milyona yükselebileceğini belirtti. Wieler, "Daha haftalar ve aylarca sürecek bir epideminin başlangıcındayız" diye konuştu. Almanya'da gece yarısı itibarıyla vaka sayısı 8 bin 198 olarak kaydedildi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 12.

TSİ 12.02: BMW de üretime ara veriyor

Alman otomobil üreticisi BMW, koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki üretimini dört haftalığına durdurma kararı aldı. BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, Avrupa'daki tesislerin yanı sıra Güney Afrika'daki Rosslyn fabrikasının da üretimi durduracağını açıkladı.

Üretime verilen aranın şimdilik 19 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor. Volkswagen, Audi ve Daimler de geçen günlerde çeşitli tesislerinde üretime ara verdiklerini duyurmuştu.

TSİ 10.47: İsrail'de vaka sayısı hızla artıyor

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 24 saat içinde yüzde 40 oranında artarak 427'ye ulaştı. İsrail Sağlık Bakanlığı, hastalardan beşinin durumunun kritik olduğunu, vaka sayısının güçlü bir şekilde artmasının beklendiğini açıkladı.

TSİ 08.30: Avustralya tarihinde ilk kez olağanüstü hal

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülke tarihinde ilk kez "insani biyogüvenlik olağanüstü hali" ilan etti. Avustralyalılara yönelik seyahat engellemelerinin en üst düzeye çıkarılarak tüm dünyaya genişletildiğini bildiren Morrison, "Yurt dışına çıkmayın, deniz aşırı seyahat etmeyin" dedi.

Avustralya ve Çanakkale'de 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan Anzak Günü etkinlikleri de iptal edildi. Avustralya'da teyitli en az 533 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede virüsten şimdiye kadar altı kişi hayatını kaybetti.

TSİ 07.31: Avrupa'daki vatandaşlar Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dokuz Avrupa ülkesinden T.C. vatandaşlarının tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dokuz ülkeden Türkiye’ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği 'kurallar' çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır" ifadesine yer verdi.

Oktay, tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını da kaydetti. Türkiye Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda, Belçika ve Avusturya'ya uçuşları 15 Mart’tan itibaren durdurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlar ile öğrencilerden toplam 3 bin 614 kişinin ülkeye getirileceğini, bunun için THY'nin makul fiyatlara 34 sefer planladığını bildirmişti.

TSİ 02.03: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'ü geçti

ABD'nin Washington eyaletinde altı kişinin daha ölmesiyle ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 103'e yükseldi. ABD'de en fazla ölüm vakası 54 kişiyle Washington'da kaydedilirken New York bin 300 teyitli vakayla en fazla vakanın görüldüğü bölge konumunda. Ülkede toplam koronavirüs vakası sayısı ise 6 bin 400'ü geçti.

TSİ 00:30: AB'ye Birlik dışından vatandaşlar alınmıyor

AB devlet ve hükümet başkanlarının koronavirüsle mücadele kapsamında kararlaştırdığı üzere, AB’ye Birlik vatandaşları dışındaki ülkelerden kişilerin alınmaması uygulaması başladı. Kararın dün akşam yürürlüğe girmesinin ardından Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt’a inen uçaklardan sadece Birlik vatandaşlarının ülkeye girişine izin verildiği bildirildi.

Federal Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Reza Ahmari, uygulamanın Salı akşam itibarıyla başladığını söyleyerek, bu durumdan dün akşam sadece Türkiye’den gelen bir uçağın etkilendiğini belirtti. Ahmari, "Şu an uygulamadan Çarşamba günü kaç uçuşun etkileneceğini değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği’ne sadece Birlik vatandaşlarının giriş yapabilmesi uygulaması şimdilik 30 gün için geçerli olacak. Seyahat yasağı, hava, kara ve deniz üzerinden yapılan bütün seyahatleri kapsarken, AB ülkeleri içinde sürekli ikamet hakkı bulunanların uygulama dışı tutulduğu belirtildi.

HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe