+++ Canlı Anlatım - Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1,5 milyonu geçti

TSİ 14.55 Putin: Ukrayna'da "askeri operasyon" takvime uygun ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki "askeri operasyonun" takvime ve plana uygun bir biçimde ilerlediğini ve ancak Ukrayna savaşmayı bıraktığında duracağını söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya ile müzakerelere katılan Ukrayna heyetinin "daha yapıcı bir yaklaşım" göstermesini ve "gerçekliği dikkate almasını" umduğunu belirtti.

TSİ 14.44 Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Erdoğan "ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini" vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

TSİ 13.20 Zelenskiy: Rusya Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Odessa kentini bombardımana hazırlandığını söyledi. Zelenskiy televizyondan yayınlanan konuşmasında "Odessa'ya füze atmak mı? Bu savaş suçu olur" dedi. Zelenskiy "Bu askeri bir suç olur. Bu tarihi bir suç olur" diye konuştu.

TSİ 12.46 - BM: Ukrayna’dan kaçanların sayısı 1 milyon 500 bini geçti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki savaşın 10'uncu günü itibarıyla 1 milyon 500 binden fazla insanın ülkeyi terk ettiğini açıkladı. BM, durumu "Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en hızlı büyüyen sığınmacı krizi" olarak niteledi.

Rusya işgalinin başlamasından bu yana yalnızca Polonya’ya sığınan Ukraynalıların sayısının bir milyona yaklaştığı belirtildi. Polonya sınır güvenliği, sınırı geçen Ukraynalıların sayısını 922 bin 400 olarak açıkladı. Yalnızca Cumartesi günü 129 bin kişinin sınırı geçtiği, Pazar gününün erken saatlerinde de ülkeye giriş yapanların sayısının 39 bin 800’ü bulduğu açıklandı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkeye sığınanların çoğunluğunu Ukrayna vatandaşları oluştursa da iltica edenler arasında Özbekistan, Belarus, Hindistan, Cezayir, Nijerya, Fas, ABD ve diğer ülkelerin vatandaşları da bulunuyor.

Yunanistan da vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesine devam ediyor. Yunan Göç Bakanlığı savaşın başından beri 906’ı çocuk, 3 bin 155 kişinin Yunanistan’a kaçtığını açıkladı.

Alman İçişleri Bakanlığı da pazar günü itibarıyla Almanya’ya sığınan Ukraynalıların sayısının 37 bin 800'e yaklaştığını açıkladı.

TSİ 11.57 - Rusya’da savaş karşıtı gösterilerde 64 gözaltı

Rusya’nın doğusunda ve Sibirya’da düzenlenen savaş karşıtı protestolarda 64 kişi gözaltına alındı. OVD-Info protesto izleme örgütü, liman şehri Vladivostok ile Sibirya’daki Irkutsk’deki gösterilerde gözaltıların olduğunu duyurdu.

TSİ 11.20 - Mariupol'de sivillerin tahliyesine başlanıyor

Rus güçlerinin ablukası altında olan Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de sivillerin tahliyesine başlanıyor. Kent konseyi tahliyenin yerel saat ile 12'de başlayacağını açıkladı. Yaklaşık 400 bin kişinin bulunduğu kentte tahliye işleminin yerel saat ile 21'e kadar sürmesi bekleniyor. Donetsk'te kontrolü elinde tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar da Mariupol ve Volnovakha'da insani koridorların açılacağını duyurdu. Rusya ile müzakerelere katılan Ukrayna delegasyonuna başkanlık eden David Arachamija, Harkov'da da insani yardım koridorunun pazar günü açılmasını beklediklerini söyledi. Rusya, sivillerin tahliyesi için dün sabah saatlerinde geçici olarak ateşkes ilan etmişti.

TSİ 10.55 Rusya Ukrayna'nın bir hava üssünü vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Starokostiyantiniv askeri hava üssünü uzun menzilli silahlarla vurduğunu açıkladı.

TSİ 10.20 Güney Kore'den Belarus'a ihracat kontrolü kararı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Ukrayna işgaline etkin bir biçimde destek olduğu" gerekçesiyle Belarus'a yönelik ihracat kontrollerinin yürürlüğe konacağını açıkladı. Seul'den yapılan açıklamada hangi somut tedbirlerin alınacağı belirtilmedi.

TSİ 10.11 Ukrayna: En az 11 bin Rus askeri öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna işgali 11'inci gününe girerken Ukrayna Ordusu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna ordusu, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 11 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkabilmesi için geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurmuştu.

TSİ 09.40 ABD Başkanı Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin 30 dakika sürdüğü belirtildi. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve ABD'nin Ukrayna'ya askeri, insani ve ekonomik desteğinin ele alındığı açıklandı. Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik ve mali konularda destek ile Rusya'ya yönelik yaptırımların gündeme geldiğini belirtti.

Reuters, AFP, dpa / SÖ, EC

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