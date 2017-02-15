 +++Canlı Anlatım- Ukrayna′dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti | DÜNYA | DW | 03.03.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

+++Canlı Anlatım- Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti. Ukrayna'nın birçok kentinde gece boyunca hava saldırıları sürdü. Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü.

Lviv

Lviv

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir haftayı geride bıraktı. Herson kentinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini Ukrayna tarafı da doğruladı. Ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

TSi 09.20 Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturma başlattı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi 39 üye ülkenin başvurusu ile Ukrayna'da savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada şimdiki ve geçmişteki iddiaları kapsayan soruşturmada kanıt toplama işlemlerinin "şimdi başladığını" belirtti. Khan'ın verdiği bilgilere göre, soruşturma 21 Kasım 2013 tarihinden itibaren işlenen suçları kapsıyor. Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 2014 yılında başlamıştı.

TSİ 08.57 BM: Ukrayna'dan yedi günde 1 milyon kişi kaçtı

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Rusya'nın saldırılar düzenlediği Ukrayna'dan son yedi gün için 1 milyon kişinin kaçtığını açıkladı. Grandi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece yedi gün içinde 1 milyon sığınmacının Ukrayna'dan komşu ülkelere göçtüğüne tanık olduk" dedi. Grandi, "Ukrayna'daki milyonlarca insan için, hayat kurtaran insan yardımların sağlanabilmesi için silahların susmasının zamanı" ifadelerini kullandı.

Yarım milyondan fazla sığınmacı kabul eden Polonya en fazla Ukraynalı sığınmacı kabul eden ülke durumunda. Onu Macaristan, Moldova, Slovakya ve Romanya takip ediyor. UNHCR'nin tahminine göre Ukrayna'yı terk eden sığınmacıların sayısı 4 milyona kadar yükselebilir.

TSİ 06.52 Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rusya'nın kredi notunu düşürdü. Moody's'ten yapılan açıklamada, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü, bunun faiz ve geri ödemelerde risk yarattığı belirtildi. Daha önce de kredi derecelendirme kuruluşu Finch Rusya'nın kredi notunu düşürmüştü.

Herson'da bir tank

Herson'da bir tank

TSİ 05.31 Ukrayna'da gece boyunca hava saldırıları sürdü

Ukrayna'da gece boyunca çok sayıda kentte Rusya'nın hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ukraynalı yetkililer ülkenin güneyindeki liman kenti Herson'un Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini teyit etti. Bölge valisi Gennady Lakhuta Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus "işgalcilerin" kentin bütün semtlerine yayıldığını ve "çok tehlikeli" olduklarını belirtti. Rus ordusu, Herson'da kontrolün sağlandığını Çarşamba sabahı duyurmuştu.

Başkent Kiev'de de çok sayıda patlama meydana geldiği, kentte gece boyunca siren sesleri duyulduğu bildirildi. Ukrayna medyası kentin banliyölerinde çatışmalar yaşandığını, bir Rus uçağının düşürüldüğünü aktardı. Ülkenin doğusundaki Harkov kenti yakınlarındaki İzyum'daki hava saldırısında, bölge yetkililerinin verdiği bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna medyası Harkov'da ise belediye binasına iki roketin düştüğünü duyurdu. Yaklaşık 440 bin nüfuslu liman kenti Mariupol de ise hava saldırıları sonrasında su ve elektriğin kesildiği, ısınma sisteminin hasar gördüğü bildirildi.

AFP, Reuters, dpa/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana 74 binden fazla Ukraynalı komşu Romanya'ya kaçtı. İki ülke arasındaki sınır kapısı Siret'te gönüllüler çocuklara moral vermeye çalışıyor.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  