+++Canlı Anlatım- Ukrayna'daki nükleer santralde yangın söndürüldü

TSİ 11.02 Ordu hakkında "yalan haber" yayanlara ceza öngören düzenleme kabul edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Rus silahlı kuvvetleri hakkında "yalan haber" yayanlar hakkında hapis cezası verilmesini öngören yasal düzenleme kabul edildi. Duma'da Cuma günü kabul edilen yasal düzenlemeye göre ordu hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgiler" yayanlar hakkında para cezasının yanı sıra 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

TSİ 10.53 Almanya Dışişleri Bakanı: Putin kendi ülkesini de yıkıma sürüklüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Ukraynalıları kaderlerine terk etmeyeceğiz" dedi. Yeşiller partili Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşı ile "kendi ülkesini de yıkıma" sürüklediğini belirtti. Baerbock, Putin'in "ortak tutumun süreceğini ve Rusya'nın dünyada yalnızlaşacağını" göz önünde bulundurması gerektiğini altını çizdi. Baerbock, Brüksel'de NATO, G7 ve Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının toplantılarına katılacak.

TSİ 10.34 Rusya, Deutsche Welle'nin internet sayfasına erişimi engelledi

Rusya medya denetleme kurumu Roskomnadsor Cuma günü yaptığı açıklamada Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin yanı sıra İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngilizce-Rusya yayın yapan online gazete Medusa ve Radio Free Europe/Radio Liberty'nin Rusça servisinin yayınlarına erişimin "kısıtlandığını" duyurdu. Rus hükümetinin, Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlattığından beri eleştirel ve muhalif yayınlara yönelik tutumunu sertleştirdiği dikkati çekiyor.

TSİ 10.15 Türkiye'deki yazar, gazeteci ve sanatçılardan ortak açıklama

Türkiye'de 130'dan fazla yazar, gazeteci ve sanatçı, Ukrayna'daki savaşa karşı bir bildiri yayınladı. Ahmet Tulgar, Ahmet Ümit, Aslı Erdoğan, Buket Uzuner, Gün Zileli, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Karin Karakaşlı, Metin Uca, Orhan Alkaya, Şükrü Erbaş, Tuğrul Eryılmaz, Tuna Kiremitçi, Umay Umay, Vedat Sakman gibi isimlerin de imzaladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Biz, Türkiye'den yazar ve sanatçılar, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini, "ama"sız bir kararlılıkla kınıyor ve reddediyoruz.

Yeryüzünü savaş aygıtlarının boyunduruğu altına almaya çalışan bütün devlet ittifaklarına karşı, halkların dayanışma kudretini önceliyoruz.

Direnen Ukrayna halkı nezdinde savaş lanetini ve ortak kültürel değerlerimize yönelen ırkçı saldırganlığı tereddütsüz reddeden insanlığı kucaklıyoruz."

TSİ 10.04 Ukrayna: Nükleer santralde Rus askeri güçler kontrolü sağladı

Ukraynalı yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya nükleer güç santralinin Rus askeri güçlerin eline geçtiğini duyurdu. Yerel yetkililer tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, nükleer santral çalışanlarının reaktörlerdeki durumu takip ettiği, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santralinin güvenliğin gerektirdiği şekilde faaliyetini sürdürmesi için çaba gösterildiği ifade edildi. Ukrayna, Rus birliklerinin cuma sabah erken saatlerde nükleer santrale saldırması sonucu beş katlı eğitim binasında yangın çıktığını, ancak yangının kısa süre içinde söndürüldüğünü bildirmişti.

TSİ 09.54 UAEK: Temel donanımlar yangından etkilenmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Ukraynalı yetkililerden edinilen bilgilere göre, gece vurulan Zaporijya nükleer güç santralinin "temel donanımlarının" yangından etkilenmediğini ve bölgede radyasyon seviyesinde değişiklik kaydedilmediğini bildirdi.

UAEK, "Ukraynalı yetkililer çıkan yangından nükleer tesislerin 'temel donanımlarının' etkilenmediğini ve personelin hasarı azaltıcı önlemler aldığını söyledi. Tesislerdeki radyasyon seviyesinde değişiklik kaydedilmediği belirtildi" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.07 Rusya, BBC ve Radio Liberty'nin yayınlarına erişimi kısıtladı

Rus medya denetleme kurumu, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Rusça servisi, Prag merkezli ABD'li yayın kuruluşu Radio Liberty ve İngilizce-Rusça yayın yapan online gazete Meduza'ya erişimi kısıtladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, BBC'nin Rusya'daki siyasi durumu ve güvenliği baltaladığını öne sürmüştü.

TSİ 08.23 Nükleer santraldeki yangın söndürüldü

Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinde çıkan yangın söndürüldü. Ukrayna afet koruma kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 06.20'de söndürüldüğü belirtildi. Yangında kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Yangının eğitim amaçlı kullanılan bir binada çıktığını belirten Ukraynalı yetkililer, reaktörlerin yangından etkilenmediğini bildirdi.

TSİ 06.30 ABD Enerji Bakanı: Tesis civarında radyoaktivite artmadı

ABD Enerji Bakanı Jenniver Granholm, Zaporijya nükleer santralin reaktörlerinin kapatıldığını, tesis civarında radyoaktivitenin arttığına dair tespitte bulunulmadığını açıkladı.

TSİ 05.40 ABD Başkanı Biden'den Rusya'ya çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya nükleer santral civarındaki askeri eylemlerine son verme ve tesislere itfaiye ekiplerinin girilmesine izin verme çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Biden'in ABD Enerji Bakanlığı'ndan da durum hakkında bilgi aldığı kaydedildi

TSİ 05.20 UAEK, radyoaktivitenin artmadığını duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'deki durumdan derin endişe duyduğunu bildirdi. Grossi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durum nedeniyle Ukraynalı yetkililerle temasa geçtiğini belirtti. UAEK, Ukraynalı nükleer enerji yetkililerinin verdiği bilgilere göre reaktörler çevresinde radyoaktivitenin artmadığını bildirdi. UAEK Direktörü Grossi, şiddete son verilmesi çağrısında bulunarak, eğer gerçekten reaktör isabet aldıysa doğabilecek tehlike konusunda uyarıda bulundu.

TSİ 05.13 Zelenskiy Rusya'yı "nükleer terör" ile suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı "nükleer terör" ile suçladı. Zelenskiy Telegram kanalı üzerinden yayınladığı video mesajında dünyada hiçbir ülkenin nükleer tesisleri vurmadığını belirterek, "Terör devleti şimdi de nükleer teröre başladı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil'deki nükleer felaketi tekrarlamaya çalıştığını öne sürdü.

TSİ 04.30 Kuleba: Rus ordusu Zaporija nükleer santralini vuruyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Zaporijya nükleer santralinin Rus ordusunun ateşi altında olduğunu duyurdu. Kuleba Twitter'da "Rus ordusu her yönden Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı vuruyor" dedi. Yangın çıktığını belirten Kuleba, nükleer reaktör patlarsa, vereceği hasarın Çernobil'den 10 kat büyük olacağını ifade etti.

AFP, dpa, Reuters/JD, EC

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