+++Canlı Anlatım - Ukrayna'da bugün sivillerin tahliyesi için 7 koridor açılıyor

TSİ 11.33 Ukrayna'da bugün sivillerin tahliyesi için 7 koridor açılıyor

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da bugün sivillerin tahliyesi için yedi koridor açılması kararlaştırıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk koridor açılacak olan kentler arasında Rus güçlerinin ablukası altındaki Mariupol'ün de olduğunu bildirdi. Bu arada Polonya sınır muhafızı, Rusya işgalinin başlamasından sonra Ukrayna’dan Polonya’ya kaçanların sayısının 1 milyon 430 bini geçtiğini açıkladı. Sadece Çarşamba günü yaklaşık 117 bin 600 kişinin sınırı geçtiği aktarılıyor.

TSİ 10.48 Mariupol’deki hastaneye saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Mariupol’de bir çocuk hastanesi binasına düzenlediği saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kent belediyesinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna’nın işgal altında olan Mariupol kentinde bir çocuk ve doğum hastanesine dün düzenlenen saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da olduğu üç kişi hayatını kaybetti" denildi. Ukrayna yetkilileri daha önce saldırıda 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba

TSİ 09.20 Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’ya geldi

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye arabuluculuğunda gerçekleşecek toplantı için Antalya’ya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın, "Rusya’nın savaş eylemlerinin ve Ukrayna’ya karşı savaşın sona erdirilmesi" için müzakerelere katılmak için Antalya’ya iniş yaptığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan uçak da dün gece Antalya’ya inmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rus heyet konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana hükümet düzeyinde ilk görüşme olma niteliği taşıyan buluşma, TSİ 09.30 ile 10.00 arasında başlayacak. Görüşmelere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.

TSİ 09.10 Rusya: Hastane uzun süredir askerler tarafından kullanılıyordu

Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir çocuk hastanesi vurduğu haberini "sahte haber" olarak nitelendirdi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dimitri Polyanskiy, eski doğum hastanesinin uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını söyleyerek, "Sahte haberler işte böyle doğuyor" diye konuştu. Polyanskiy Rusya’nın 7 Mart tarihinde hastanenin askeri bir unsur haline geldiği uyarısı yaptığını ve Ukraynalıların binadan ateş ettiklerini öne sürdü.

TSİ 08.23 ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyarlık yardım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi uzun çekişmelerin ardından 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi büyük oy çoğunluğuyla kabul etti. Ailelerin geçim masraflarını azaltmak, yeni istihdam alanları yaratmak, yardıma muhtaç olanları desteklemek gibi farklı amaçların gözetildiği bütçede Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya da yaklaşık 13 milyar 600 milyon dolarlık yardım öngörülüyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği bütçenin Senato tarafından da onaylanması gerekiyor.

TSİ 08.10 Luhansk'taki ayrılıkçılar: Ukrayna 6 kez vurdu

Luhansk'ın kontrolünü elinde bulunduran Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna güçleri tarafından son 24 saat içinde altı kez vurulduklarını duyurdu. Rus haber ajansı TASS'ın Luhansk Halk Cumhuriyeti temsilcilerine dayandırdığı habere göre Pervomaysk kentinde en az bir sivil yaralandı. Bir doğal gaz ve elektrik hattı zarar görürken iki köye elektrik verilemediği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

TSİ 07.35 Zelenskiy: Hastanenin vurulması soykırımın kanıtı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Mariupol'de çocuk hastanesi vurmasının, "Ukraynalılara yönelik soykırımın kanıtı olduğunu" söyledi. Zelenskiy, "Rusya Federasyonu nasıl bir ülkedir ki hastanelerden, doğum kliniklerinden korkuyor ve onları tahrip ediyor" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Reuters'e, "Rus silahlı kuvvetleri sivil hedeflere ateş etmez" açıklamasında bulundu.

AFP,Reuters / EC,ET

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