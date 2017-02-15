+++Canlı Anlatım- Ukrayna: Türklerin de içinde bulunduğu cami vuruldu

TSİ 13:08 - Mıkolayiv’de hastanelerin vurulduğu iddia edildi

Fransız haber ajansı AFP, Ukrayna’nın güneyindeki liman şehri Mıkolayiv’de aralarında kanser tedavi merkezinin ve göz kliniğinin de bulunduğu hastanelerin hedef alındığını bildirdi.

Hastaların kemoterapi aldığı kanser tedavi merkezinin pencerelerinin kırıldığı ve kapılarının zarar gördüğü ifade edildi.

Hastane yöneticisi, "hiçbir askeri hedef olmadığı halde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu" öne sürdü. Yönetici, saldırı esnasında kanser tedavi merkezinde hasta bulunmadığını, göz kliniğinin ise hastaların bulunduğu esnada saldırıya uğradığını söyledi. Klinikteki hastaların korkudan geceyi bodrum katında geçirdiği ifade edildi.

TSİ 12:53 Mariupol’de cami vuruldu iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus birliklerinin Mariupol’de sivillerin sığındığı Roxolana (Hürrem Sultan) Camisi’ni top ateşine tuttuğunu öne sürdü. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, camide aralarında Türk vatandaşlarının ve çocukların da bulunduğu 80’den fazla sivilin olduğu belirtildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Reuters haber ajansı dün Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dayandırdığı haberde caminin içinde 34'ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Habere göre Büyükelçilik, yerel kaynaklara dayanarak "kentte sabah erken saatlerden itibaren cami dahil, şehre Rus topçu ateşinin sürdüğünü" bildirmişti.

Kiev, Moskova’yı yüzbinlerce sivilin sıkışıp kaldığı Mariupol’den çıkışlara izin vermemekle suçluyor. Rusya ise sivillerin tahliye edilememesinden Ukrayna’yı sorumlu tutuyor. Moskova, Ukrayna’da sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaları da reddediyor.

TSİ 12.12 Lidl ve Kaufland da Rus ürünü satmayacak

Almanya'nın dev market zincirlerinden Lidl ve Kaufland da Rus ürünleri satmama kararı aldı. Merkezi Neckarsulm'de bulunan Schwarz Gruppe'ye ait olan iki şirket, Alman haber ajansı dpa'ya konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada depo ve raflarda bulunan az sayıdaki Rus menşeli ürünün satılacağı belirtilirken "Bunların yerine yenisi sipariş edilmeyecek. Satışta olan ürünler yok edilmeyecek ve bitene kadar satılacak" denildi. Almanya'daki bir başka dev market zinciri olan Rewe 1 Mart tarihinde tüm Rewe ve Penny'lerde Rus ürünlerinin satıştan kaldırılacağını duyurmuştu. İndirimli market zinciri Netto da Rus ürünlerini boykot edeceğini açıklamış; Aldi Süd ve Aldi Nord da Rus menşeli alkollü içecekleri raflardan kaldırmıştı. Edeka ise uzun süredir Rusya ile aktif ticari ilişkileri olmadığını açıklamıştı.

TSİ 12.10 Rus rapçiden Kadıköy'de savaş karşıtı konser

Rus rapçi Oxxxymiron İstanbul'da 15 Mart günü Kadıköy Sahne'de bir konser verecek. "Savaşa Karşı Ruslar" adlı bir savaş karşıtı hareket kapsamında verilecek konserin tüm geliri Ukraynalı sığınmacılara yardım amaçlı kullanılacak.

TSİ 11:44 İtalyan polisi Rus iş insanının dev yatına el koydu

İtalya’da polis Rus milyarder Andrey Igoreviç Melniçenko’nun dev yatına el koydu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası oluşturduğu yaptırım listesinde Melniçenko’nun da adının bulunduğu ifade edildi. 143 metre uzunluğunda ve 530 milyon euro değerindeki yata Trieste’nin kuzey limanında el konulduğu belirtildi. Almanya’da üretilen "Sy A" adlı yatın, dünyanın en büyük yelkenli yatı olduğu ve yaklaşık 578 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

TSİ 11:41 Sivillerin tahliyesi için yeni insani koridorlar planlanıyor

Kiev, Cumartesi günü çatışmaların olduğu şehirlerden sivillerin tahliyesi için bir dizi yeni insani koridor açılacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Zaporijya’dan yardım malzemeleri taşıyan bir konvoyun kuşatma altındaki Mariupol’a doğru yola çıktığını belirtti. Bu, siviller için Azak Denizi kıyısındaki kente ulaşma yönündeki beşinci girişim. Daha önce üzerinde anlaşılan insani koridorların uygulamaya konulamamasından taraflar birbirini sorumlu tutmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Danışmanı Mikhailo Podolyak da sivillerin tahliyesi için 79 otobüs ve iki kamyondan oluşan konvoyun Sumi'ye gönderildiğini söyledi.

TSİ 10.40 Roskosmos: Uluslararası Uzay İstasyonu düşebilir

Rusya uzay ajansı Roskosmos Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Dünya'ya düşebileceğini açıkladı. Roskosmos Genel Direktörü Dimitri Rogozin yaptırımların ISS'te hizmet veren Rus uzay gemilerinin faaliyetlerini kesintiye uğratabileceğini ifade etti. Rogozin bunun bir sonucu olarak istasyonun yörüngesini düzelten Rus segmentinin etkilenebileceğini söyledi. Rogozin bu durumun 500 ton ağırlığındaki yapının "denize ya da karaya" düşmesine neden olabileceğini belirtti.

TSİ 10.20 Almanya'daki Ruslara yönelik ayrımcılık endişesi

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Almanya'daki Ruslara yönelik ayrımcılıktan dolayı endişeli olduğunu belirtti. Funke Medya Grubu'na bir açıklama yapan Alabali-Radovan "İnsanlar sokakta Rusça konuşmaktan çekiniyor. Bu beni endişelendiriyor" dedi. Rus marketlerine saldırılar olduğunu, çocukların okullarda hakarete uğradığını söyleyen Alabali-Radovan "Buna müsamaha gösteremeyiz" dedi. Federal Hükümet'in Irkçılıkla Mücadele Sorumlusu olarak da görev yapan Alabali-Radovan Ukrayna'daki savaşın Rusların değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı olduğunu söyledi. Alabali-Radovan ayrıca "Almanya Ukrayna'dan kaçan tüm insanlara koruma sağlayacak" dedi. Almanya'ya şimdiye kadar Ukrayna'dan 100 binden fazla sığınmacının geldiği tahmin ediliyor.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan

Berlin’in Marzahn semtindeki bir Rus-Alman okulu, Cuma sabahı kundaklama girişimine hedef olmuştu. Okulun spor salonunda başlayan yangın, erken fark edilerek kimse yaralanmadan kontrol altına alınabilmişti.



TSİ 09:33 Rus ordusu Kiev’e ilerleyişini sürdürüyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev yönündeki ilerleyişi devam eden Rus ordusunun kenti kuşatmaya çalıştığı belirtiliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus güçleri başkente 25 kilometre uzaklığa kadar ilerledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mikhailo Podolyak kentin Rus güçlerine karşı savaşmaya hazır durumda olduğunu ve sonuna kadar da direnişi sürdüreceklerini belirtti.

Kiev’in kuzeybatısındaki kentler günlerdir yoğun Rus bombardımanına hedef oluyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev’i bloke etmek amacıyla kentin batısındaki ve kuzeybatısındaki direnişi kırmaya çalıştığını açıklamıştı. Ukrayna askerleri, Rus ordusunun kuzeydoğudan da ilerleyişini sürdürdüğünü kaydetti.

Ülkenin doğusundaki saldırılar da yoğunlaşıyor. Ukrayna basını, Cumartesi sabahı Kiev’in yanı sıra Odessa, Dinyeper ve Harkiv'de Rus hava saldırılarına karşı sirenlerin çaldığını bildirdi. Bir sanayi şehri olan Dinyeper ilk kez saldırılara hedef olurken, özellikle liman şehri Mariupol’da çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor. Kuşatma altındaki Çernihiv ve Sumi de Rus bombardımanına uğradı.

AFP / SÖ,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe